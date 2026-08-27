Les marchés boursiers asiatiques progressent pour la troisième journée consécutive, Nvidia ayant dépassé les attentes

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* Comme prévu, la Banque de Corée relève ses taux d'intérêt à 3 %

* Le Brent s'apprête à enregistrer une quatrième journée consécutive de baisse

* L'or et les cryptomonnaies progressent dans l'attente du sommet de Jackson Hole

par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont progressé jeudi à l’ouverture des marchés de la région Asie-Pacifique, les derniers résultats de Nvidia ayant dépassé les prévisions, ce qui a profité aux fabricants de matériel technologique et redonné confiance aux investisseurs après la publication, dans la nuit, de données indiquant que l’indice d’inflation américain privilégié par la Réserve fédérale restait élevé. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,7%, en passe de prolonger ses gains pour une troisième journée consécutive après que Nvidia NVDA.O a annoncé que son chiffre d’affaires trimestriel avait plus que doublé et prévu pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires supérieur aux estimations de Wall Street. L’action du fabricant de puces d’IA a bondi de 4,7% dans les échanges après clôture, entraînant les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 à la hausse de 0,4%.

« L’entreprise se porte à merveille », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group à Melbourne. « Cela va faire réagir les gens et les amener à se demander: “Qu’est-ce que j’ai manqué?” C’est une nouvelle vraiment haussière et tous ceux qui fournissent Nvidia au sein de la chaîne d’approvisionnement devraient en profiter aujourd’hui. » Le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé de 1,5%, réduisant ses gains initiaux après que la Banque de Corée a relevé ses taux d’intérêt de 25 points de base à 3%, conformément aux anticipations du marché qui s’attendaient de justesse à une hausse. Les actions taïwanaises .TWII ont progressé de 0,9%, tandis que le Nikkei 225 .N225 a reculé de 0,4%.

À Wall Street , les actions ont légèrement progressé pendant la nuit, le S&P 500 .SPX clôturant à un niveau stable après que l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE) a progressé de 0,2% en juillet par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,1% le mois d’avant.

« L’inflation PCE sous-jacente de juillet semble globalement conforme aux attentes, mais les chiffres détaillés sont plus fermes », ont écrit les analystes de la Société Générale. « Le contexte inflationniste semble donc quelque peu plus ferme à l’approche de la réunion du FOMC de septembre. » Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a reculé de 1,5 point de base à 4,647%, les marchés attendant le discours du président de la Fed, Kevin Warsh vendredi à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour obtenir de nouveaux indices sur l'évolution des taux d'intérêt américains. Le Brent LCOc1 reculait de 0,7% à 87,20 dollars, l’indice de référence étant en passe d’enregistrer une quatrième journée consécutive de baisse alors que le Premier ministre du Qatar s’apprête à se rendre à Téhéran jeudi afin de relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran.

« Les cours du pétrole brut ont continué à baisser progressivement malgré des perspectives toujours très incertaines concernant la gestion du détroit d’Ormuz et l’état actuel de l’approvisionnement mondial en pétrole, notamment au vu des nouvelles menaces d’escalade proférées par Poutine dans le cadre de la guerre entre la Russie et l’Ukraine », ont écrit les analystes de Westpac. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est maintenu à 99,12, proche de son plus haut niveau de la semaine dernière.

L'or XAU= a rebondi de 0,7% à 4.624,14 dollars après un recul mercredi. Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin

BTC= a progressé de 0,8% à 79.043,18 dollars, tandis que l'ether ETH= a gagné 1,3% à 2.504,96 dollars.

Ces trois cryptomonnaies profitent toutes de la reprise des opérations dites de “spéculation sur la dépréciation du dollar” après l’intervention du département du Trésor américain sur les marchés obligataires la semaine dernière.