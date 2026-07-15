 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés boursiers asiatiques progressent grâce à la baisse du taux d'inflation aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 03:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés asiatiques ont terminé en hausse mercredi après qu’un ralentissement inattendu de l’inflation américaine a tempéré les anticipations du marché concernant les hausses de taux d’intérêt, tandis que le pétrole a marqué une pause, les États-Unis ayant abandonné leur projet de taxer le trafic maritime transitant par le détroit d’Ormuz.

Les résultats exceptionnels des banques de Wall Street ont également réjoui les investisseurs, même si la chute de 25 % du cours de l’action IBM IBM.N , après que les prévisions de chiffre d’affaires de l’entreprise technologique se sont révélées inférieures aux attentes des analystes, a montré à quel point la reprise du marché des valeurs liées à l’IA était devenue fragile et volatile.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , fortement orienté vers les fabricants de puces électroniques, a bondi de 6 % en début de séance, tandis que le Nikkei japonais .N225 a progressé de 0,4 %. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a gagné 1,7 %.

Sur le marché des devises, le dollar américain s’est déprécié, sauf face à un yen qui reste obstinément faible. Parallèlement, les obligations à court terme ont rebondi, entraînant les rendements des bons du Trésor à deux ans

US2YT=RR à la baisse de 11 points de base, à 4,19 %, après avoir atteint mardi leur plus haut niveau en 17 mois, à près de 4,3 %.

L’indice global des prix à la consommation américain a reculé de 0,4 % en juin, sa première baisse depuis la pandémie de COVID-19, tandis que l’inflation sous-jacente annualisée s’est établie à 2,6 %, contre des prévisions de 2,8 %.

"Pour les optimistes du marché, c’est encore mieux que ce que Goldilocks aurait pu imaginer", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note adressée à leurs clients.

"L'inflation (est) plus basse avec une croissance positive des bénéfices. Ces chiffres devraient dissiper toute crainte d’une hausse des taux en juillet et pourraient également apaiser les inquiétudes concernant le mois de septembre. Cela ouvre la voie à une hausse du marché et à un élargissement de sa base."

Les marchés ont revu de moitié la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt américains en juillet, la ramenant à 16 %.

L’euro EUR= s’est stabilisé au-dessus de 1,14 dollar, tandis que le dollar australien AUD= conservait un gain de 0,8 % et testait la barre des 0,70 dollar.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont stabilisés autour de 85,50 dollars le baril, après avoir progressé de plus de 12 % cette semaine en raison de la recrudescence des combats au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a réimposé mardi un blocus naval des ports iraniens et a menacé d’attaquer des centrales électriques et des ponts la semaine prochaine, à moins que l’Iran ne reprenne les négociations pour mettre fin au conflit, bien qu’il ait abandonné son projet d’imposer une taxe de 20 % sur le trafic maritime transitant par le détroit d’Ormuz.

Dans la nuit, le Nasdaq .IXIC a progressé de 0,9 % et le S&P 500 .SPX a grimpé de 0,4 %. Les contrats à terme américains ESc1 NQc1 affichaient une légère hausse mercredi.

Les données chinoises sur le produit intérieur brut, la production industrielle et les ventes au détail seront au centre de l’attention pendant la séance asiatique, avant la publication des résultats d’ASML ASML.AS , la société la plus valorisée d’Europe et le plus grand fournisseur mondial d’équipements utilisés pour la fabrication de puces d’intelligence artificielle.

Aux États-Unis, BNY BNY.N , Johnson & Johnson JNJ.N et Blackrock BLK.N publieront leurs résultats avant l'ouverture du marché, tandis que United Airlines UAL.O les publiera après la clôture.

Valeurs associées

ASML HLDG
1 555,800 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
AUD/USD SPOT
0,6988 Six - Forex 1 +0,20%
BLACKROCK
1 025,910 USD NYSE -0,50%
EUR/USD SPOT
1,1439 USD Six - Forex 1 +0,16%
IBM
217,070 USD NYSE -25,24%
JOHNSON&JOHNSON
253,850 USD NYSE -1,59%
NASDAQ Composite
26 107,01 Pts Index Ex +0,90%
Nikkei 225
68 112,56 Pts Six - Forex 1 +0,54%
Or
4 038,82 USD Six - Forex 1 -0,41%
Pétrole Brent
85,77 USD Ice Europ +0,74%
Pétrole WTI
79,91 USD Ice Europ +0,29%
S&P 500 INDEX
7 543,59 Pts CBOE +0,38%
UNITED AIRLINES
120,3500 USD NASDAQ -0,67%
USA BENCHMARK 2A
4,360 Rates +1,52%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
85,84 +0,82%
CAC 40
8 366,85 +0,03%
Or
4 039,65 -0,39%
2CRSI
28,2 -4,41%
TOTALENERGIES
71,2 +1,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank