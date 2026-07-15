Les marchés boursiers asiatiques progressent grâce à la baisse du taux d'inflation aux États-Unis

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Les marchés asiatiques ont terminé en hausse mercredi après qu’un ralentissement inattendu de l’inflation américaine a tempéré les anticipations du marché concernant les hausses de taux d’intérêt, tandis que le pétrole a marqué une pause, les États-Unis ayant abandonné leur projet de taxer le trafic maritime transitant par le détroit d’Ormuz.

Les résultats exceptionnels des banques de Wall Street ont également réjoui les investisseurs, même si la chute de 25 % du cours de l’action IBM IBM.N , après que les prévisions de chiffre d’affaires de l’entreprise technologique se sont révélées inférieures aux attentes des analystes, a montré à quel point la reprise du marché des valeurs liées à l’IA était devenue fragile et volatile.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , fortement orienté vers les fabricants de puces électroniques, a bondi de 6 % en début de séance, tandis que le Nikkei japonais .N225 a progressé de 0,4 %. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a gagné 1,7 %.

Sur le marché des devises, le dollar américain s’est déprécié, sauf face à un yen qui reste obstinément faible. Parallèlement, les obligations à court terme ont rebondi, entraînant les rendements des bons du Trésor à deux ans

US2YT=RR à la baisse de 11 points de base, à 4,19 %, après avoir atteint mardi leur plus haut niveau en 17 mois, à près de 4,3 %.

L’indice global des prix à la consommation américain a reculé de 0,4 % en juin, sa première baisse depuis la pandémie de COVID-19, tandis que l’inflation sous-jacente annualisée s’est établie à 2,6 %, contre des prévisions de 2,8 %.

"Pour les optimistes du marché, c’est encore mieux que ce que Goldilocks aurait pu imaginer", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note adressée à leurs clients.

"L'inflation (est) plus basse avec une croissance positive des bénéfices. Ces chiffres devraient dissiper toute crainte d’une hausse des taux en juillet et pourraient également apaiser les inquiétudes concernant le mois de septembre. Cela ouvre la voie à une hausse du marché et à un élargissement de sa base."

Les marchés ont revu de moitié la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt américains en juillet, la ramenant à 16 %.

L’euro EUR= s’est stabilisé au-dessus de 1,14 dollar, tandis que le dollar australien AUD= conservait un gain de 0,8 % et testait la barre des 0,70 dollar.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont stabilisés autour de 85,50 dollars le baril, après avoir progressé de plus de 12 % cette semaine en raison de la recrudescence des combats au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a réimposé mardi un blocus naval des ports iraniens et a menacé d’attaquer des centrales électriques et des ponts la semaine prochaine, à moins que l’Iran ne reprenne les négociations pour mettre fin au conflit, bien qu’il ait abandonné son projet d’imposer une taxe de 20 % sur le trafic maritime transitant par le détroit d’Ormuz.

Dans la nuit, le Nasdaq .IXIC a progressé de 0,9 % et le S&P 500 .SPX a grimpé de 0,4 %. Les contrats à terme américains ESc1 NQc1 affichaient une légère hausse mercredi.

Les données chinoises sur le produit intérieur brut, la production industrielle et les ventes au détail seront au centre de l’attention pendant la séance asiatique, avant la publication des résultats d’ASML ASML.AS , la société la plus valorisée d’Europe et le plus grand fournisseur mondial d’équipements utilisés pour la fabrication de puces d’intelligence artificielle.

Aux États-Unis, BNY BNY.N , Johnson & Johnson JNJ.N et Blackrock BLK.N publieront leurs résultats avant l'ouverture du marché, tandis que United Airlines UAL.O les publiera après la clôture.