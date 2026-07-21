Les marchés boursiers asiatiques progressent alors que la médiation au Moyen-Orient fait baisser les cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions rebondissent alors que les investisseurs se préparent à l'épreuve des résultats

* Les tensions croissantes au Moyen-Orient maintiennent les cours du pétrole près de leur plus haut niveau depuis un mois

* Les craintes inflationnistes font grimper les rendements et les paris sur une hausse des taux

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé mardi, les efforts de médiation au Moyen-Orient ayant fait reculer les cours du pétrole par rapport à leur plus haut niveau depuis un mois, tandis que les investisseurs se préparaient à une série de résultats d’entreprises qui mettront à l’épreuve un marché de l’IA déjà sous pression.

Les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont déclaré qu’ils imposeraient un blocus naval à l’Arabie saoudite, une mesure qui pourrait perturber davantage l’approvisionnement énergétique, dans un contexte d’attaques entre les États-Unis et l’Iran, alors même que des efforts étaient déployés pour relancer un cessez-le-feu fragile.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,38 % à 88,88 dollars le baril en début de séance mardi, les investisseurs s'accrochant à l'espoir d'une résolution du conflit. Le Brent avait atteint son plus haut niveau depuis la mi-juin, à 91,42 dollars le baril, lors de la séance précédente.

O/R

Un haut responsable iranien a déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs visant un cessez-le-feu de dix jours, destiné à ouvrir la voie à un accord durable pour mettre fin à la guerre qui a débuté le 28 février avec les attaques américano-israéliennes contre l’Iran.

“Je pense que nous sommes confrontés à une situation vraiment étrange, dans laquelle les investisseurs tentent encore de voir le verre à moitié plein, car nous avons déjà vécu tout cela il y a quelques mois et espérons le même dénouement,” a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney.

Twidale a souligné que l’on doit s’inquiéter de plus en plus que la situation ne dégénère et que le conflit ne s’intensifie réellement dans toute la région. “J’ai le sentiment qu’un élément déclencheur pourrait faire basculer la situation, et là, ce sera la course effrénée,” a-t-il ajouté.

Côté actions, l’indice MSCI le plus large des valeurs de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,25 % après avoir reculé pendant trois séances consécutives. Le Nikkei japonais .N225 a gagné plus de 1 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé de près de 3 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines EScv1

NQc1 étaient en légère hausse, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 reculaient de 0,6 % en début de séance.

Les marchés boursiers mondiaux, emmenés par les fabricants de puces électroniques, ont été frappés par une forte volatilité ces dernières semaines, les investisseurs s’inquiétant des valorisations élevées, du rythme de croissance des bénéfices et de la question de savoir si les investissements dans les infrastructures d’IA produiront des résultats tangibles.

L'IA À L'ÉPREUVE DES RÉSULTATS

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les résultats d’Alphabet GOOGL.O et d’Intel INTC.O , ainsi que sur ceux d’autres entreprises, afin d’évaluer l’impact de la guerre et de déterminer si le secteur de l’IA dispose encore d’une marge de progression, compte tenu des prévisions de bénéfices extrêmement élevées pour le deuxième trimestre.

Les résultats solides publiés ces dernières semaines par les leaders asiatiques du secteur des puces électroniques, Samsung Electronics 005930.KS et TSMC 2330.TW , n’ont pas suffi à satisfaire les attentes des investisseurs, soulignant ainsi les défis auxquels le secteur est confronté.

“Alors que la demande en matériel d’IA reste en pleine effervescence, les entreprises peinant à suivre le rythme de l’offre, les attentes des investisseurs en matière de bénéfices sont devenues de plus en plus élevées, rendant le secteur vulnérable même à un ajustement marginal des prévisions,” a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC à Hong Kong.

“Le contexte économique devient également plus difficile, la hausse des prix de l’énergie et des taux d’intérêt compliquant les perspectives et montrant que même le secteur du matériel d’IA n’est pas totalement à l’abri de ces évolutions plus générales,” a ajouté Neumann.

L’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran a également ravivé les craintes inflationnistes et poussé à la hausse les rendements des bons du Trésor. Le rendement des bons à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, s’établissait à 4,206 % pendant les heures de transactions asiatiques, après avoir gagné 4 points de base lundi.

Les opérateurs anticipent 33 points de base de hausse des taux d’intérêt cette année, une hausse étant déjà entièrement prise en compte pour octobre.

Le dollar est resté stable face à la plupart des principales devises, soutenu par les flux vers les valeurs refuges. L'euro

EUR= s'échangeait en dernier à 1,14145 dollar, tandis que le yen japonais JPY= s'établissait à 162,51 pour un dollar, ce qui maintient les traders en alerte face à une éventuelle intervention de Tokyo.