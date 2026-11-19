Les marchés boursiers asiatiques ne parviennent pas à tirer parti du prix fixé pour l'introduction en bourse d'Anthropic

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé jeudi, les craintes liées au secteur de l’IA et les déclarations bellicistes des responsables de la Réserve fédérale ayant fragilisé le sentiment des investisseurs à la veille de l’entrée en bourse très attendue d’Anthropic , le créateur du chatbot Claude ayant réalisé la plus grande introduction en bourse de l’histoire.

Sur une base entièrement diluée, cette introduction en bourse valorise Anthropic , premier grand développeur de modèles d’IA de pointe à entrer en bourse, à environ 1 500 milliards de dollars, et son premier jour de cotation sera scruté de près pour évaluer le sentiment des investisseurs à l’égard de cette technologie.

Anthropic a indiqué que le prix de l’introduction en bourse avait été fixé à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement visée, permettant de lever 81 milliards de dollars et de décrocher ainsi le titre de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée.

Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com, a déclaré que cela allait constituer un test majeur pour les marchés et que cette introduction semblait promise à un véritable succès.

"Je ne pense pas que cela va nécessairement apaiser toutes les craintes concernant l’IA", a-t-il déclaré. "Je pense que cela dépendra en grande partie de la croissance future des investissements."

La réaction immédiate des traders a été de faire grimper les contrats à terme sur les actions américaines, les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 progressant de 1,3% et ceux sur le S&P EScv1 de 0,36%. Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont quant à eux augmenté de 0,3%.

En revanche, les actions asiatiques ont chuté, emmenées par les titres taïwanais, l’indice de référence de Taipei .TWII reculant de 4,4%. Le KOSPI sud-coréen .KS11 et le Nikkei .N225 ont légèrement progressé dans un marché agité.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a chuté de 1,7%, atteignant son plus bas niveau depuis sept mois. L’indice s’apprêtait à enregistrer une baisse de près de 6% sur la semaine, sa plus forte chute hebdomadaire depuis début mars.

La confiance des investisseurs dans l’IA a été ébranlée ces dernières semaines par des inquiétudes concernant la rentabilité de cette technologie et l’endettement massif nécessaire pour financer et mettre en place les infrastructures associées.

Les marchés ont pour l’essentiel ignoré les prévisions optimistes publiées cette semaine par le fabricant de puces Nvidia NVDA.O , l’incertitude provoquée par le départ, la semaine dernière, de son directeur général Jensen Huang ayant déstabilisé les investisseurs. Le conseil d’administration de la société a rejeté l’idée de réembaucher Jensen Huang.

Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital, a déclaré que l’introduction en bourse d’Anthropic constituait un indicateur utile de l’intérêt des investisseurs pour l’IA.

"Mais une seule introduction en bourse ne suffira pas à trancher le débat", a-t-elle ajouté. "Il y a un véritable mur d’inquiétudes en ce moment, et il faudra plusieurs éléments pour le surmonter."

Les investisseurs se concentrent également sur une rencontre tripartite sans précédent entre le président américain Donald Trump, le dirigeant chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine.

LE DOLLAR SE RENFORCE FACE À UNE FED RESTRICTIVE

Sur le marché des devises, le dollar a pris l’avantage, les propos bellicistes de Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux en décembre.

L'euro ( EUR= ) s'établissait à 1,096 4 dollar, oscillant près de son plus bas niveau depuis avril 2025. Le yen japonais ( JPY= ) s'échangeait à 159,4 8 pour un dollar américain et la livre sterling ( GBP= ) valait 1,31515 $.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six autres devises, a progressé de 0,1% à 103,92, son plus haut niveau depuis 19 mois.

Christopher Waller a déclaré sur CNBC que si la banque centrale souhaitait faire baisser l’inflation, elle devait prendre des « mesures plus énergiques », soit en procédant à une hausse d’un demi-point lors de la réunion de décembre, soit en utilisant le communiqué publié après la réunion pour orienter les anticipations du marché vers de nouvelles hausses.

Ces commentaires font suite à la publication, la semaine dernière, de chiffres de l’inflation supérieurs aux prévisions, ce qui a incité les marchés à se préparer à une hausse des taux. Les opérateurs anticipent une probabilité de 90% d’une hausse de 25 points de base le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME.

"Les anticipations d’une Fed plus restrictive ont jusqu’à présent compensé la faiblesse des valeurs technologiques, soutenant ainsi le dollar américain", ont déclaré les stratèges d’OCBC dans une note. "La persistance de l’inflation, le resserrement monétaire continu de la Fed et la hausse des rendements américains suggèrent qu’il est encore trop tôt pour parier contre le dollar américain."

Le dollar australien AUD= a chuté à son plus bas niveau depuis 10 mois après que des chiffres de l’emploi décevants ont conforté l’idée que les taux australiens avaient probablement atteint leur pic. Le dollar australien s'échangeait en dernier à 0,6686 dollar américain, en baisse de 0,4%. [AUD /]

Du côté des matières premières, les cours du pétrole sont restés sous pression, pénalisés par l’opinion de plus en plus répandue selon laquelle le marché pétrolier s’oriente vers un excédent . Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’établissaient à 92 ,11 dollars le baril, en passe d’enregistrer une troisième baisse hebdomadaire. O/R