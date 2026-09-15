Les marchés boursiers asiatiques hésitent alors que le prix du pétrole et les taux d'intérêt remontent à l'approche des réunions de la Fed et de la Banque du Japon

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* Les marchés boursiers asiatiques marquent le pas sous le poids des tensions au Moyen-Orient et des inquiétudes liées à l'IA

* Le pétrole progresse de plus de 1 % en raison des craintes de perturbations de l'approvisionnement saoudien

* Les marchés anticipent une hausse probable des taux de la Fed et de la Banque du Japon

par Satoshi Sugiyama

Les marchés boursiers asiatiques ont connu des difficultés mardi, les investisseurs évaluant les tensions au Moyen-Orient et les appels lancés pardes personnalités du secteuren faveur d'un ralentissement du développement de l'IA, tandis que la hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires a renforcé la prudence avant les réunions décisives des banques centrales aux États-Unis et au Japon.

Les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont lancé lundi une nouvelle attaque contre l’Arabie saoudite , après que Riyad eut accusé des combattants soutenus par l’Iran en Irak d’avoir mené une attaque contre l’oléoduc est-ouest du royaume, qui, selon elle, pourrait perturber jusqu’à 4 % de l’approvisionnement mondial en pétrole. Les États arabes du Golfe ont également reporté les pourparlers prévus avec l’Iran.

La résurgence des inquiétudes concernant l’approvisionnement a maintenu les marchés sur le qui-vive, le brut américain CLc1 progressant de 1,27 % à 102,68 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 était en hausse de 1,21 % pour atteindre 106,96 dollars le baril.

“Les marchés devraient rester focalisés sur le risque que la hausse des cours du pétrole brut ne vienne aggraver les pressions inflationnistes et, par conséquent, pousser les taux d’intérêt à la hausse”, a déclaré Yokoo Akihiko, analyste à la Mitsubishi UFJ Bank, dans une note.

Les appels lancés par des personnalités de premier plan du secteur de l'IA en faveur d'un ralentissement du développement ont continué de se répercuter sur les marchés, alors même que le président américain Donald Trump minimisait les inquiétudes concernant l'utilisation abusive de cette technologie, affirmant que les mesures de protection existantes aux États-Unis étaient suffisantes et que la Chine tirerait profit des doutes entourant le développement de l'IA.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,12 %, entraîné par la baisse de 0,25 % de l’ .KS11 . L’indice japonais Nikkei .N225 a légèrement progressé de 0,19 % après avoir effacé ses pertes initiales. Les valeurs liées aux semi-conducteurs ont affiché des résultats mitigés: le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS a perdu 0,2 %, tandis que le japonais Kioxia 285A.T a gagné 3,3 %.

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) entame sa réunion de deux jours dans la journée, les marchés anticipant à 90 % une hausse des taux qui marquerait la première augmentation de la Fed depuis mi-2023.

“ Alors que l’inflation continue de ralentir, les récentes surprises à la hausse indiquent que le rythme de la désinflation a été plus lent et moins convaincant que ” ce que la Fed exige probablement, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans un rapport, anticipant une hausse de 25 points de base mercredi et en décembre.

“ Nous voyons des arguments tant en faveur d’une hausse que d’un statu quo, mais les signes d’effets de second tour liés aux prix de l’énergie, la forte demande liée aux investissements dans l’IA, un taux neutre qui pourrait être temporairement plus élevé, ainsi que les inquiétudes concernant la crédibilité font que la balance des risques penche désormais en faveur d’une politique quelque peu plus restrictive. ”

Dans la nuit, le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 5 % pour la première fois depuis 2023, tandis que le rendement des obligations allemandes à 10 ans a dépassé 3,51 %, son plus haut niveau depuis 2009. Mardi, le rendement de référence des obligations d’État japonaises à 10 ans a rebondi à 3 %.

La Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales, releverson taux d’intérêt de 25 points de base pour le porter à1,25 % à l’issue de sa réunion de deux jours vendredi et laisser entrevoir un nouveau resserrement monétaire. Les décideurs cherchent à soutenir le yen après que des interventions ont contribué à éloigner la devise de son plus bas niveau depuis 40 ans.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a progressé de 0,05 % à 99,53, tandis que l’euro EUR= reculait de 0,03 % à 1,1543 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar a progressé de 0,17 % à 154,61.

L'or au comptant a légèrement reculé de 0,15 % à 4 291,59 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant a baissé de 0,31 % à 63,03 dollars l'once.