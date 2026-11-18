Les marchés boursiers asiatiques devraient mettre fin à leur série de baisses grâce aux résultats supérieurs aux attentes de Nvidia, alors qu'Anthropic se profile

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé mercredi, Nvidia ayant surmonté les récentes turbulences pour publier des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes, ce qui a profité aux entreprises de sa chaîne d'approvisionnement en matériel informatique et permis à l'indice de référence régional de rebondir après quatre jours de baisse.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,9 %, tiré par une hausse allant jusqu'à 3,3 % de l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 . Le Nikkei 225 japonais .N225 a grimpé de 0,6 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur l'indice américain S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,5 %.

L’action Nvidia NVDA.O a progressé de 4,7 % dans les échanges après clôture après que le fabricant de puces, considéré comme un baromètre du secteur de l’IA, a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux prévisions dans son premier rapport de résultats depuis le départ soudain de Jensen Huang de son poste de directeur général ce mois-ci. Ces hausses font suite à un article du Wall Street Journal indiquant que la SEC enquêtait sur Nvidia , citant des sources proches du dossier.

« J’ai considéré toute cette semaine comme un référendum sur l’IA », a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion à New York. « Nvidia nous a donné un aperçu de la dynamique du secteur, et Anthropic est sur le point de nous donner une indication de l’appétit des investisseurs pour la prochaine génération d’entreprises d’IA. »

Dans la nuit, les actions à Wall Street ont de nouveau chuté, l’indice S&P 500 .SPX reculant de 1 % pour enregistrer une quatrième séance consécutive de baisse avant la publication des résultats de Nvidia.

Les cours du pétrole ont légèrement reculé, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'établissant en baisse de 0,2 % à 93,00 dollars le baril à l'ouverture des marchés asiatiques. La référence s'était redressée après les baisses enregistrées mardi, les opérateurs s'inquiétant de la poursuite des attaques contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et mettant en balance les anticipations d'une baisse des stocks de pétrole brut américains et un excédent d'offre prévu, alimenté par la reprise des exportations du Moyen-Orient.

« L’appétit pour le risque est resté résolument sur la défensive cette nuit, la vague de ventes, tirée par le secteur technologique, s’étant étendue à l’ensemble des marchés mondiaux », ont indiqué les analystes de Westpac dans une note.

Le prochain bilan de santé du secteur de l’IA aura lieu alors qu’Anthropic s’apprête à fixer le prix de ses actions plus tard dans la journée de mercredi, avant son entrée en bourse , qui pourrait valoriser la société à hauteur de 1 400 milliards de dollars. La société a orienté le prix de son introduction en bourse vers le haut de sa fourchette, voire au-delà, a rapporté Bloomberg News.

Le yen JPY= s’est affaibli de 0,1 % face au dollar américain, à 159,49 yens. Les données publiées mercredi ont montré que les exportations japonaises ont progressé en octobre pour le 14e mois consécutif, portées par la demande de produits liés aux semi-conducteurs.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert face à un panier de six devises, a progressé de 0,1 % à 103,66, après avoir atteint mardi son plus haut niveau depuis le 2 avril 2025, date à laquelle le président américain Donald Trump avait annoncé des droits de douane à l’occasion du « Liberation Day ».

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a progressé de 2,2 points de base à 5,123 %. Mardi, Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis qui ne dispose pas de droit de vote sur les taux d'intérêt cette année, a déclaré que la Réserve fédérale pourrait avoir besoin de plusieurs hausses de taux pour maîtriser l'inflation et qu'elle devrait agir rapidement pour éviter que le problème ne s'aggrave.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,9 % à 64 862,82 dollars, tandis que l'ether ETH= a gagné 1,0 % à 1 823,74 dollars.