Les marchés boursiers asiatiques conservent leurs gains après la publication des résultats de Nvidia, alors que la fixation du prix d'Anthropic se profile

Les actions ont enregistré une légère hausse en Asie mercredi après que Nvidia a publié des prévisions de ventes supérieures aux attentes dans un contexte d’incertitude quant à la future direction de l’entreprise , tandis que les cours du pétrole ont chuté après la publication de données faisant état d’une hausse des stocks américains .

Dans un marché agité, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,1 %, en passe de mettre fin de justesse à une série de quatre jours de baisse. Le Nikkei 225 japonais .N225 a gagné 0,3 % après plusieurs revirements, tandis que les contrats à terme e-mini sur l’indice américain S&P 500 EScv1 ont conservé leurs gains tout au long de la séance, en hausse de 0,2 %.

« Les résultats de Nvidia ont été rassurants et ont donné aux investisseurs une raison de se recentrer sur les bénéfices, mais ils n’ont pas résolu les questions plus générales concernant le retour sur investissement dans l’IA, la viabilité du financement et l’incertitude quant au leadership », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour.

« Nous assistons donc à un premier rebond de soulagement, mais pas nécessairement à la conviction nécessaire à une reprise durable. »

Sur les marchés pétroliers , les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,1 % à 92,16 dollars le baril lors des échanges asiatiques, à la suite de données faisant état d’une augmentation des stocks américains de pétrole brut et de carburant la semaine dernière, bien que le conflit en cours au Moyen-Orient et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz aient limité les pertes.

RÉFÉRENDUM SUR L'IA

L'action Nvidia NVDA.O a dans un premier temps bondi en séance après la clôture, après que le fabricant de puces, considéré comme un baromètre du secteur de l'IA, a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre et des prévisions pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes du marché, dans son premier rapport financier depuis le départ soudain de Jensen Huang de son poste de directeur général ce mois-ci.

Mais le titre a vu ses gains initiaux se réduire à 0,3 % lors des échanges après clôture sur Blue Ocean NVDA.BLUE .

Le Wall Street Journal a rapporté que la SEC menait une enquête sur Nvidia, citant des sources proches du dossier. La SEC n’a pas souhaité faire de commentaire.

« Nous sommes à un moment de grande incertitude, car les investisseurs ne savent toujours pas à quoi ressemblera la direction de Nvidia à long terme », a déclaré Brian Colello, analyste actions senior chez Morningstar.

Dans la nuit, les actions à Wall Street ont de nouveau subi une vague de ventes, l’indice S&P 500 .SPX reculant de 1 % pour enregistrer une quatrième baisse consécutive avant la publication des résultats de Nvidia.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 étaient stables, tandis que les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 reculaient de 0,2 % et ceux sur le FTSE FFIc1 de 0,3 %.

Le prochain bilan de santé du secteur de l’IA aura lieu alors qu’Anthropic s’apprête à fixer le prix de ses actions plus tard dans la journée de mercredi, avant son entrée en bourse , qui pourrait valoriser la société à hauteur de 1 400 milliards de dollars. La société a orienté le prix de son introduction en bourse vers le haut de sa fourchette, voire au-delà, selon Bloomberg News.

« J’ai considéré toute cette semaine comme un référendum sur l’IA », a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion à New York.

« Nvidia nous a donné un aperçu du développement, et Anthropic est sur le point de nous donner un aperçu de l’appétit des investisseurs pour la prochaine génération d’entreprises spécialisées dans l’IA. »

Le yen JPY= a oscillé entre hausses et baisses, pour s’échanger à un niveau stable face au dollar américain, à 159,30 yens. Les données ont montré que les exportations japonaises ont augmenté pour le 14e mois consécutif en octobre, portées par la demande d’expéditions liées aux semi-conducteurs.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert face à un panier de six devises, a progressé de 0,1 % à 103,70, après avoir atteint plus tôt mardi son plus haut niveau depuis le 2 avril 2025, date à laquelle le président américain Donald Trump avait annoncé les droits de douane à l’occasion du « Liberation Day ».

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a reculé de 0,6 point de base à 5,095 %. Mardi, Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis, qui ne dispose pas de droit de vote sur les taux d’intérêt cette année, a déclaré que la Réserve fédérale pourrait avoir besoin de plusieurs hausses de taux pour maîtriser l’inflation et qu’elle devrait agir rapidement pour éviter que le problème ne s’aggrave.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,5 % à 64 605,55 dollars, tandis que l'ether ETH= a légèrement augmenté de 0,3 % pour atteindre 1 809,98 dollars.