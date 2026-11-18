Les marchés boursiers asiatiques connaissent une séance mouvementée après la publication des résultats de Nvidia, alors que la fixation des prix d'Anthropic approche

Les actions ont effacé leurs gains initiaux en Asie mercredi après que Nvidia a publié des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes, la confiance des investisseurs restant fragile face aux interrogations concernant la future direction de l'entreprise et les répercussions potentielles sur sa chaîne d'approvisionnement régionale.

Dans un marché agité, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a inversé son rebond initial pour reculer de 0,1 %, prolongeant de justesse sa série de baisses à un cinquième jour. Le Nikkei 225 japonais .N225 a glissé de 0,3 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur l’indice américain S&P 500 EScv1 se sont accrochés à leurs gains, en hausse de 0,3 %.

« Les résultats de Nvidia ont été rassurants et ont donné aux investisseurs une raison de se recentrer sur les bénéfices, mais ils n’ont pas résolu les questions plus générales concernant le retour sur investissement dans l’IA, la viabilité du financement et l’incertitude quant au leadership », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour.

« Nous assistons donc à un premier rebond de soulagement, mais pas nécessairement à la conviction nécessaire à une reprise durable. »

Sur il markets , les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0 , 6 % à 92 , 60 dollars le baril lors des échanges asiatiques, à la suite de données faisant état d’une hausse des stocks américains de pétrole brut et de carburant la semaine dernière, bien que le conflit en cours au Moyen-Orient et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz aient limité les pertes.

RÉFÉRENDUM SUR L'IA

Les actions de Nvidia < NVDA.O> ont reculé de 0,5 % dans les échanges après clôture NVDA.BLUE , après avoir progressé jusqu’à 3,8 % plus tôt dans la journée, lorsque le fabricant de puces, considéré comme un baromètre du secteur de l’IA, a publié un chiffre d’affaires du troisième trimestre et des prévisions pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes du marché dans son premier rapport financier depuis le départ soudain de Jensen Huang de son poste de directeur général ce mois-ci.

Le Wall Street Journal a rapporté que la SEC menait une enquête sur Nvidia, citant des sources proches du dossier. La SEC n’a pas souhaité faire de commentaire.

« Nous sommes à un moment de grande incertitude, car les investisseurs ne savent toujours pas à quoi ressemblera la direction de Nvidia à long terme », a déclaré Brian Colello, analyste actions senior chez Morningstar.

Au cours de la nuit, les actions à Wall Street ont de nouveau subi une vague de ventes, l’indice S&P 500 .SPX reculant de 1 % pour enregistrer une quatrième baisse consécutive avant la publication des résultats de Nvidia.

« L’appétit pour le risque est resté résolument sur la défensive cette nuit, la vague de ventes menée par le secteur technologique s’étant étendue à l’ensemble des marchés mondiaux », ont indiqué les analystes de Westpac dans une note.

Le prochain test pour le secteur de l’IA aura lieu alors qu’Anthropic s’apprête à fixer le prix de ses actions plus tard dans la journée de mercredi, avant son entrée en bourse , qui pourrait valoriser la société à hauteur de 1 400 milliards de dollars. La société a orienté le prix de son introduction en bourse vers le haut de sa fourchette, voire au-delà, selon Bloomberg News.

« J’ai considéré toute cette semaine comme un référendum sur l’IA », a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion à New York.

« Nvidia nous a donné un aperçu de la dynamique du secteur, et Anthropic est sur le point de nous donner un aperçu de l’appétit des investisseurs pour la prochaine génération d’entreprises spécialisées dans l’IA. »

Le yen JPY= a oscillé entre hausses et baisses, pour s’échanger à un niveau stable face au dollar américain, à 159,41 yens. Les données ont montré que les exportations japonaises ont augmenté pour le 14e mois consécutif en octobre, portées par la demande d’expéditions liées aux semi-conducteurs.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert face à un panier de six devises, est resté stable à 103, 60 , après avoir atteint mardi son plus haut niveau depuis le 2 avril 2025, date à laquelle le président américain Donald Trump avait annoncé les droits de douane à l’occasion du « Liberation Day ».

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a reculé de 2,1 points de base à 5,08 %. Mardi, Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis, qui ne dispose pas de droit de vote sur les taux d'intérêt cette année, a déclaré que la Réserve fédérale pourrait avoir besoin de plusieurs hausses de taux pour maîtriser l'inflation et qu'elle devrait agir rapidement pour éviter que le problème ne s'aggrave.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,1 % à 64 347,95 dollars, tandis que l'ether ETH= a reculé de 0,1 % à 1 804,06 dollars.