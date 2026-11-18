Les marchés boursiers américains terminent en ordre dispersé après Nvidia ; Anthropic en ligne de mire

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LES ACTIONS AMÉRICAINES TERMINENT EN ORDRE DISPERSÉ APRÈS NVIDIA; ANTHROPIC EN LIGNE DE MIRE

Les actions américaines ont terminé la séance de mercredi sur une note mitigée, le Nasdaq .IXIC progressant tandis que le Dow .DJI reculait d’un peu plus de 1 % dans le sillage des résultats de Nvidia NVDA.O et des commentaires plus bellicistes de la Réserve fédérale, alors que les investisseurs se préparaient à l’entrée en bourse de la société d’IA Anthropic jeudi.

Nvidia a clôturé en baisse de 2,9 % après que le fabricant de puces a publié ses résultats trimestriels et présenté des perspectives solides, mais cela n’a pas suffi à apaiser les inquiétudes concernant l’avenir de cette entreprise au cœur du développement de l’IA, suite au départ de son directeur général Jensen Huang la semaine dernière.

Du côté positif, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD a grimpé de 2,2 %, entraînant à la hausse les secteurs du S&P 500 .SPX , en partie grâce à un bond d’environ 8 % de TJX TJX.N après que le distributeur à prix réduits eut annoncé des résultats trimestriels et revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande pendant les fêtes.

Les rendements des bons du Trésor à court terme ont progressé ce jour-là, alors que les responsables de la Fed ont continué à tenir des propos bellicistes.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a réitéré la nécessité pour la banque centrale d’adopter une réponse plus agressive face à l’inflation, qui, selon lui, risque de modifier la perception du public vis-à-vis des prix, et soit d’approuver une hausse d’un demi-point lors de la réunion de décembre, soit d’annoncer un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

Par ailleurs, le compte-rendu de la réunion de la Fed des 27 et 28 octobre a révélé que « quelques » responsables ont estimé que la banque centrale pourrait devoir recourir à une hausse d’un demi-point de pourcentage « si les prochaines données sur l’inflation s’avéraient défavorables ».

Enfin, le prix de l’introduction en bourse d’Anthropic devrait être fixé plus tard dans la journée de mercredi; selon Bloomberg , la société spécialisée dans l’IA envisagerait de fixer le prix de ses actions dans une fourchette comprise entre 80 et 85 dollars par action.

Voici un APERÇU des cours de clôture:

Closing levels Nov 18

(Chuck Mikolajczak)

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