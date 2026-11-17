Les marchés boursiers américains reculent à nouveau, alors que Nvidia s'apprête à publier ses résultats

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LES ACTIONS AMÉRICAINES CHUTENT À NOUVEAU, AVEC NVIDIA AU CENTRE DE L'ACTUALITÉ

Les actions américaines ont chuté mardi, chacun des principaux indices reculant de plus de 1 %, tandis que le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC enregistraient leur quatrième baisse quotidienne consécutive, leur plus longue série depuis un peu plus de deux mois, dans l'attente des résultats de Nvidia NVDA.O .

Le fabricant de puces électroniques a clôturé en baisse pour la quatrième séance consécutive et la huitième fois au cours des dix dernières séances, ses résultats trimestriels devant être publiés après la clôture.

L’ancien directeur général Jensen Huang, qui a quitté ses fonctions la semaine dernière après la révélation de plusieurs relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée, a déclaré qu’il " serait honoré " de reprendre ses fonctions de directeur général si le conseil d’administration du fabricant de puces estimait qu’une telle décision serait dans le meilleur intérêt des actionnaires et des employés.

Par ailleurs, en fin de séance, Carson Block, célèbre vendeur à découvert de Muddy Waters Research, a déclaré avoir pris une position courte sur Nvidia.

Sur le plan économique, le ministère du Commerce a indiqué que les ventes au détail américaines avaient modérément augmenté en octobre, les ménages ayant réduit leurs achats de véhicules automobiles et de mobilier, tout en maintenant leurs dépenses dans d’autres domaines, tandis qu’un rapport distinct du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail montrait que les prix à l’importation avaient augmenté de 1,1 % en octobre, après une hausse du même ordre en septembre.

Ces données économiques, associées aux déclarations des responsables de la Fed ces derniers jours, ont confirmé les anticipations d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base par la banque centrale le mois prochain.

Mardi, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a déclaré que la banque centrale américaine devra probablement relever à nouveau ses taux pour lutter contre la forte inflation, mais il a rejeté l’idée selon laquelle la Fed doive se montrer plus offensive.

Chacun des 11 principaux secteurs du S&P a clôturé dans le rouge, le secteur financier .SPSY affichant la plus mauvaise performance de la séance.

Voici un APERÇU des cours de clôture:

Closing levels Nov 17

(Chuck Mikolajczak)

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