Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé mardi, les investisseurs se détournant des titres liés à l'IA après un rebond alimenté par Nvidia, dans l'attente des chiffres de l'inflation avant la réunion de décembre de la Réserve fédérale. .N

À 13 h 30 EST, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,83 % à 50.006,98 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,47 % à 7.203,36 points, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 1,45 % à 23.740,75 points.

Les trois plus fortes hausses en pourcentage de l’indice S&P 500 .PG.INX :

** Dollar Tree Inc DLTR.OQ , en hausse de 12,0 %

** Moderna Inc MRNA.OQ , en hausse de 8,1 %

** Skyworks Solutions Inc SWKS.OQ , en hausse de 7,6 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Analog Devices Inc ADI.OQ , en baisse de 16,8 %

** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N , en baisse de 15,9 %

** SanDisk Corporation SNDK.OQ , en baisse de 11,5 %

Les trois plus fortes hausses en pourcentage à la Bourse de New York (NYSE) .PG.N :

** LiveWire Group Inc LVWR.N , en hausse de 49,5 %

** Alta Equipment Group Inc ALTG.N , en hausse de 33,4 %

** Abercrombie & Fitch ANF.N , en hausse de 24,0 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** Cango Inc CANG.N , en baisse de 22,8 %

** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N , en baisse de 15,8 %

** Dycom Industries Inc DY.N , en baisse de 15,7 %

Les trois plus fortes hausses en pourcentage sur le Nasdaq .PG.O :

** Beneficient BENF.OQ , en hausse de 115,3 %

** Akanda Corp AKAN.OQ , en hausse de 82,6 %

** Jaguar Health Inc JAGX.OQ , en hausse de 73,9 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage sur le Nasdaq .PL.O :

** Stratum Holdings Corp SRTM.OQ , en baisse de 58,3 %

** Melar Acquisition Corp I EVRL.OQ , en baisse de 56,4 %

** America's CAR-MART Inc CRMT.OQ , en baisse de 49,6 %

** Amrize AG AMRZ.N :

** CRH PLC CRH.N : BUZZ - JPM se montre optimiste sur le secteur européen du ciment jusqu’en 2027 et désigne Heidelberg comme son premier choix nL5N4750E8

** Sanofi SA SNY.O : BUZZ - À son plus haut niveau depuis un an après l'accord avec Insmed nL6N4750EM

** Insmed Inc INSM.O : BUZZ - Le titre bondit après l'accord de rachat de 41 milliards de dollars conclu avec Sanofi nL6N4750JC

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les valeurs des sociétés minières de cuivre reculent face à la baisse des cours du métal nL3N4750SS

BUZZ - DB prévoit une reprise du cuivre et une offre excédentaire de minerai de fer en 2027; relève la recommandation sur Norsk Hydro à “acheter” nL5N4751BS

** Anthropic PBC ANT.O : BUZZ - Recul après le rallye post-introduction en bourse malgré de nouvelles recommandations haussières des courtiers nL3N4751AT

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent après la forte hausse de la séance précédente nL3N4750TG

** Meta Platforms Inc META.O : BUZZ - J.P. Morgan abaisse l'objectif de cours de Meta en raison de préoccupations liées aux dépenses et au financement nL6N4750JP

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** Iren Ltd IREN.O :

** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA reculent après la forte hausse de Nvidia suite au retour de Huang au poste de directeur général nL6N4750MO

** Medtronic PLC MDT.N : BUZZ - Recul après avoir maintenu ses prévisions annuelles et manqué ses objectifs de chiffre d'affaires trimestriel nL3N4750ZM

** Dollar Tree Inc DLTR.O : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N4750VM

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BUZZ - Poursuit sa progression après l'augmentation de la cession d'actions à 1,75 milliard de dollars et la révision à la hausse des objectifs de cours par les analystes nL6N4740Y0

** Best Buy Co Inc BBY.N : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfices nL3N4751AR

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que le cours de l'or fléchit dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis nL3N47510N

** Analog Devices Inc ADI.O : BUZZ - Recul après des prévisions de bénéfices décevantes nL6N4750Q0

** Kohl's Corp KSS.N : BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL6N4750WZ

** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL6N4750QP

** Hewlett Packard Enterprise HPE.N : BUZZ - Recul après un avertissement concernant la pression sur la marge brute pour l'exercice 2027 nL6N4750QL

** Hecla Mining HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les sociétés minières d'argent reculent alors que les cours des métaux s'affaiblissent nL3N47514U

** Shoe Station Group Inc < SHOE.O>: BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL6N4750R2

** Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : BUZZ - En hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N4750RM

** JetBlue Airways Corp JBLU.O : BUZZ - En hausse après que BMO a relevé sa recommandation à “surperformer” nL3N4751BO

** Abercrombie & Fitch Co ANF.N : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4750YH

** Tesla Inc TSLA.O :

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

** Lucid Group Inc LCID.O : BUZZ - Seaport lance la couverture de Tesla et Rivian avec une recommandation “Achat”, et celle de Lucid avec une recommandation “Vente” nL3N475163

** Tecnoglass Holdings Inc TGLS.N : BUZZ - Le titre progresse en pré-ouverture alors que la société va intégrer l’indice S&P SmallCap nL6N4750U4

** Skydance Corp SKYD.N : BUZZ - UBS relève la note de Skydance à “neutre”; le titre progresse nL3N4751HD

** Semtech Corp SMTC.O : BUZZ - Le titre recule malgré des résultats supérieurs aux attentes nL6N4750XB

** Dell Technologies Inc DELL.N : BUZZ - Recul avant la publication des résultats, la pérennité de la demande en IA au centre de l'attention nL6N475118