LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Tecnoglass, JetBlue Airways, Abercrombie & Fitch

Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé mardi, les investisseurs se détournant des titres liés à l'IA après un rebond alimenté par Nvidia, l'attention se tournant vers les données d'inflation de cette semaine pour obtenir un indice définitif sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale avant sa réunion de décembre.

À 10 h 30 (heure de la côte Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,05 % à 49 618,08 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 1,02 % à 7 163,71 points, et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 2,04 % à 23 597,40 points.

Les trois valeurs du S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Dollar Tree Inc DLTR.OQ , en hausse de 10,5 %

** Leidos Holdings, Inc. LDOS.N , en hausse de 5,2 %

** Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH.OQ , en hausse de 5,2 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Analog Devices, Inc. ADI.OQ , en baisse de 16,7 %

** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N , en baisse de 15,3 %

** SanDisk Corporation SNDK.OQ , en baisse de 12,9 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE .PG.N :

** LiveWire Group, Inc. LVWR.N , en hausse de 39,8 %

** Alta Equipment Group Inc ALTG.N , en hausse de 29,9 %

** Abercrombie & Fitch Co. ANF.N , en hausse de 25,4 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** Dycom Industries Inc DY.N , en baisse de 15,6 %

** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N , en baisse de 15,3 %

** Dell Technologies Inc DELL.N , en baisse de 12,5 %

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Akanda Corp AKAN.OQ , en hausse de 111,2 %

** Beneficient BENF.OQ , en hausse de 61,4 %

** Lion Group Holding Ltd LGHL.OQ , en hausse de 42,6 %

Les trois titres du Nasdaq .PL.O ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** America's CAR-MART Inc CRMT.OQ , en baisse de 55,5 %

** Melar Acquisition Corp. I EVRL.OQ , en baisse de 54,7 %

** Stratum Holdings Corp. SRTM.OQ , en baisse de 49,8 %

** Amrize AG AMRZ.N :

** CRH PLC CRH.N : BUZZ - JPM optimiste sur le ciment européen jusqu’en 2027, désigne Heidelberg comme premier choix nL5N4750E8

** Sanofi SA SNY.O : BUZZ - À son plus haut niveau depuis un an après l'accord avec Insmed nL6N4750EM

** Insmed Inc INSM.O : BUZZ - Le titre bondit après l'accord de rachat de 41 milliards de dollars conclu avec Sanofi nL6N4750JC

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les valeurs des sociétés minières de cuivre reculent face à la baisse des cours du métal nL3N4750SS

BUZZ - DB prévoit une reprise du cuivre et une offre excédentaire de minerai de fer en 2027; relève la recommandation sur Norsk Hydro à « acheter » nL5N4751BS

** Anthropic PBC ANT.O : BUZZ - Recul après le rallye post-introduction en bourse malgré de nouvelles recommandations haussières des courtiers nL3N4751AT

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent après la forte hausse de la séance précédente nL3N4750TG

** Meta Platforms Inc META.O : BUZZ - J.P. Morgan abaisse l'objectif de cours de Meta en raison de préoccupations liées aux dépenses et au financement nL6N4750JP

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** Iren Ltd IREN.O :

** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA reculent après la forte hausse de Nvidia suite au retour de Huang au poste de directeur général nL6N4750MO

** Medtronic PLC MDT.N : BUZZ - Recul après avoir maintenu ses prévisions annuelles et manqué ses objectifs de chiffre d'affaires trimestriel nL3N4750ZM

** Dollar Tree Inc DLTR.O : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N4750VM

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BUZZ - Poursuit sa progression après l'augmentation de la cession d'actions à 1,75 milliard de dollars et la révision à la hausse des objectifs de cours par les analystes nL6N4740Y0

** Best Buy Co Inc BBY.N : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfices nL3N4751AR

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que le cours de l'or fléchit dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis nL3N47510N

** Analog Devices Inc ADI.O : BUZZ - Le titre recule après des prévisions de bénéfices décevantes nL6N4750Q0

** Kohl's Corp KSS.N : BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4750Q4

** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL6N4750QP

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BUZZ - En baisse après avoir mis en garde contre une pression sur la marge brute au cours de l'exercice 2027 nL6N4750QL

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les sociétés minières d'argent reculent alors que les cours des métaux s'affaiblissent nL3N47514U

** Shoe Station Group Inc < SHOE.O>: BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL6N4750R2

** Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : BUZZ - En hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N4750RM

** JetBlue Airways Corp JBLU.O : BUZZ - En hausse après que BMO a relevé sa recommandation à « surperformer » nL3N4751BO

** Abercrombie & Fitch Co ANF.N : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4750S5

** Tesla Inc TSLA.O :

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

** Lucid Group Inc LCID.O : BUZZ - Seaport lance la couverture de Tesla et Rivian avec une recommandation « Achat », et celle de Lucid avec une recommandation « Vente » nL3N475163

** Tecnoglass Holdings Inc TGLS.N : BUZZ - En hausse avant l’ouverture, la société devant intégrer l’indice S&P SmallCap nL6N4750U4