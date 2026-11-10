LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Take-Two, Nvidia, Venture Global

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont reculé mardi, les investisseurs évaluant les dernières informations concernant la polémique autour du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ainsi que les détails de l'introduction en Bourse d'Anthropic. .N

** Ford Motor Co F.N :

** General Motors Co GM.N : BUZZ - Jefferies passe en revue le troisième trimestre des constructeurs automobiles, relève la note de Renault et abaisse celle de Mercedes-Benz nL6N46R0GA

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice annuel nL6N46R0FZ

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BUZZ - Recul en raison de la pression sur les marges et d'une révision à la baisse des prévisions nL3N46R0PS

** On Holding AG ONON.N : BUZZ - En baisse en raison du ralentissement de la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires nL6N46R0OY

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd <>: BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement après les déclarations bellicistes de la Fed américaine nL3N46R0TX

** Tesla Inc TSLA.O : BUZZ - Jefferies abaisse l'objectif de cours de Tesla, estimant qu'une fusion sera plus difficile après les élections de mi-mandat nL6N46R0QZ

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Le titre recule après la publication d’un rapport indiquant que les relations de Jensen Huang ont permis des livraisons de puces vers la Chine pour un montant de 7,5 milliards de dollars nL6N46R0PC

** Venture Global Inc VG.N : BUZZ - En hausse après une révision à la hausse des prévisions et un résultat opérationnel supérieur aux attentes nL6N46R0S1