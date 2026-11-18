Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a progressé mercredi dans un marché agité, les investisseurs attendant la fixation du prix de l'introduction en bourse d'Anthropic pour trouver le prochain catalyseur du secteur de l'IA, après que les prévisions de chiffre d'affaires optimistes de Nvidia ont apaisé certaines inquiétudes des investisseurs quant à l'avenir de ce leader du secteur des puces électroniques. .N

À 10 h 31 (heure de la côte Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,94% à 50.281,71 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,19% à 7.326,86 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 0,31% à 24.402,85 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** The TJX Companies Inc TJX.N , en hausse de 10,3%

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.OQ , en hausse de 6,3%

** Generac Holdings Inc GNRC.N , en hausse de 5,8%

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N , en baisse de 7,5%

** Newmont Corporation NEM.N , en baisse de 6,2%

** UnitedHealth Group Incorporated UNH.N , en baisse de 4,9%

Les trois valeurs de la NYSE .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** BellRing Brands Inc BRBR.N , en hausse de 24,1%

** Firy Inc FIRY.N , en hausse de 14,5%

** NexPoint Diversified Real Estate Trust NXDT.N , en hausse de 13,0%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** Hyster-Yale Inc HY.N , en baisse de 27,1%

** Jumia Technologies AG JMIA.N , en baisse de 25,7%

** Tronox Holdings PLC TROX.N , en baisse de 22,4%

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Saverone 2014 Ltd SVRE.OQ , en hausse de 102,8%

** Akanda Corp AKAN.OQ , en hausse de 68,3%

** Clearone Inc CLRO.OQ , en hausse de 44,3%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage sur le Nasdaq .PL.O :

** Prenetics Global Ltd PRE.OQ , en baisse de 41,5%

** Golden Heaven Group Holdings Ltd GDHG.OQ , en baisse de 37,9%

** FingerMotion Inc FNGR.OQ , en baisse de 34,9%

** STMicroelectronics NV STM.N : BUZZ - Les actions des fabricants européens de semi-conducteurs progressent après les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia nL5N46Z0H6

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - En hausse grâce à des perspectives de chiffre d'affaires en hausse dans le premier rapport post-Huang nL3N46Z0IT

** Nebius Group NV NBIS.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Applied Digital Corp APLD.O : BUZZ - Les titres Neocloud progressent alors que les perspectives de Nvidia ravivent les espoirs de dépenses dans l'IA nL3N46Z0S0

** Target Corp TGT.N : BUZZ - Bénéfices et chiffre d'affaires en hausse grâce au redressement en cours nL6N46Y18I

** Newmont Corp NEM.N :

** Barrick Mining Corp B.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères reculent alors que les perspectives "hawkish" de la Fed font chuter l'or à son plus bas niveau depuis un an nL3N46Z0UP

** Lowe's Companies Inc LOW.N : BUZZ - Le titre recule alors que la société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL6N46Z0R8

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BUZZ - En hausse alors que le lancement mondial de "Grand Theft Auto VI" commence nL3N46Z0Z4

** Dolby Laboratories Inc DLB.N : BUZZ - En baisse, les prévisions annuelles étant inférieures aux estimations nL6N46Z0RQ

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA rebondissent grâce aux perspectives optimistes de Nvidia nL6N46Z0OC

** Medline Inc TGT.N : BUZZ - Le titre recule alors que ses actionnaires réduisent leurs participations dans le cadre d’une offre secondaire de 2,1 milliards de dollars nL6N46Z0V2

** Ardent Health Inc ARDT.N : BUZZ - Le titre recule suite à une offre secondaire de 116 millions de dollars nL6N46Z0ZC

** Hyster-Yale Inc HY.N : BUZZ - Recule après avoir dévoilé une émission d'obligations convertibles de 125 millions de dollars nL6N46Z10Y

** The TJX Companies Inc TJX.N : BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, désormais dans le haut de la fourchette nL6N46Z10F

** Textron Inc TXT.N : BUZZ - Le titre grimpe après l'annonce de la vente de sa branche industrielle pour 1,2 milliard de dollars nL3N46Z159

** Yesway Inc YSWY.O : BUZZ - En baisse alors que l'actionnaire de référence envisage de réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire nL6N46Z0YY

** GeneDx Holdings Corp WGS.O : BUZZ - Nomination d'un nouveau directeur général, le titre progresse nL6N46Z11W

** ChronoScale Corp CHRN.O : BUZZ - Le titre progresse grâce à un contrat de déploiement d’IA de 7,5 milliards de dollars nL6N46Z12H

** BellRing Brands Inc BRBR.N : BUZZ - Le titre bondit grâce à des résultats trimestriels encourageants et à la nomination d'un nouveau directeur financier nL6N46Z12L

** Summit Therapeutics Inc SMMT.O : BUZZ - Recul après une lettre de la FDA soulevant des inquiétudes quant à ses capacités de développement nL3N46Z17P

** i3 Verticals Inc IIIV.O : BUZZ - En hausse alors que la société prévoit des résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice supérieur aux estimations nL6N46Z12U

** La-Z-Boy Inc LZB.N : BUZZ - En hausse après la publication des résultats du deuxième trimestre nL6N46Z0ZU

** Privia Health Group Inc PRVA.O : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 nL6N46Z13N

** Presidio Production Company FTW.N : BUZZ - En hausse grâce à un accord de 360 millions de dollars portant sur des actifs du bassin du Permien nL3N46Z14N