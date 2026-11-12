LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Southern Company, Diamondback Energy, Keurig Dr Pepper

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi, les craintes d'un éventuel limogeage du directeur général de Nvidia ainsi que la hausse des cours du pétrole ayant incité les investisseurs à se mettre en retrait. .N

À 10 h 30 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,07 % à 52.447,71. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,30 % à 7.596,40, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,51 % à 25.336,19.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Broadcom Inc AVGO.OQ , en hausse de 4,7 %

** Skyworks Solutions Inc SWKS.OQ , en hausse de 4,4 %

** Booking Holdings Inc. BKNG.OQ , en hausse de 3,0 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Super Micro Computer Inc SMCI.OQ , en baisse de 7,7 %

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.OQ , en baisse de 6,2 %

** Reddit Inc RDDT.N , en baisse de 5,5 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE .PG.N :

** AEVEX Corp AVEX.N , en hausse de 21,0 %

** Team Inc TISI.N , en hausse de 16,7 %

** Mobility Global Inc MBGL.N , en hausse de 12,2 %

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Glass House Brands Inc GLAS.N , en baisse de 40,1 %

** ADI Global Distribution Inc. ADIG.N , en baisse de 37,2 %

** Paysafe Ltd PSFE.N , en baisse de 35,5 %

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Children's Place Inc PLCE.OQ , en hausse de 286,0 %

** Ainos Inc AIMD.OQ , en hausse de 215,1 %

** Addex Therapeutics Ltd ADXN.OQ , en hausse de 73,5 %

Les trois titres du Nasdaq .PL.O ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Cardinal Infrastructure Group Inc. CDNL.OQ , en baisse de 59,5 %

** SMX (Security Matters) PLC SMX.OQ , en baisse de 55,9 %

** SeaStar Medical Holding Corp ICU.OQ , en baisse de 47,9 %

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reculent alors que le conseil d’administration de Nvidia s’interroge sur l’avenir de Jensen Huang nL5N46T0ON

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Le directeur général Jensen Huang démissionne, le cours de l'action s'effondre nL3N46T1F2

** Eli Lilly and Co LLY.N : BUZZ - Le titre progresse après avoir obtenu la première autorisation en Chine pour un médicament amaigrissant nL6N46T0PD

** Nebius Group NV NBIS.O : BUZZ - Le titre recule, les prévisions de chiffre d'affaires étant inférieures aux estimations nL6N46T0X9

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent face à un dollar américain plus fort nL3N46T10O

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA s'effondrent après la démission du directeur général de Nvidia, Huang nL6N46T10E

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Broadcom Inc AVGO.O : BUZZ - Les titres grimpent alors que les turbulences chez Nvidia créent des opportunités nL6N46T0XD

** AEVEX Corp AVEX.N : BUZZ - La valeur s'envole grâce à des prévisions plus optimistes pour l'exercice 2026 et à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes nL6N46T0TG

** PepGen Inc PEPG.O : BUZZ - En hausse après une levée de fonds de 125 millions de dollars pour un médicament contre les maladies musculaires nL6N46T0UX

** QXO Inc QXO.N : BUZZ - Nomme Dev Ahuja, ancien de Novelis, au poste de directeur financier; le titre recule nL3N46T12X

** CareTrust REIT Inc CTRE.N : BUZZ - Le titre recule après une émission d'actions de 637,5 millions de dollars nL6N46T0VH

** Corteva Inc CTVA.N : BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels en raison des difficultés rencontrées au Brésil nL6N46T0SW

** Bit Digital Inc BTBT.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** Mara Holdings Inc MARA.O :

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.N : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que MSCI s'apprête à retirer Strategy de ses indices nL6N46T0VB

** Strategy Inc MSTR.O : BUZZ - Chute alors que l'exclusion par MSCI menace de provoquer des sorties de capitaux passifs se chiffrant en milliards nL6N46T0SH

** Cellebrite DI Ltd CLBT.O : BUZZ - Le titre progresse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46T160

** Guardant Health Inc GH.O : BUZZ - En hausse après la vente d'obligations convertibles pour 500 millions de dollars nL6N46T0XI

** Intuitive Machines Inc LUNR.O : BUZZ - Bondit alors que ses prévisions annuelles dépassent les estimations et que son chiffre d'affaires du troisième trimestre est supérieur aux attentes nL3N46T184

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : BUZZ - En baisse après le lancement d’une offre d'actions de 2 milliards de dollars nL6N46T0Y4

** Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : BUZZ - Chute après le retrait de ses prévisions annuelles nL6N46T0VE

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent après que les déclarations de Trump ont semé le doute sur l'accord avec l'Iran nL3N46T195

** Southern Company SO.N : BUZZ - Légère baisse après l'annonce d'une obligation convertible obligatoire de 1,75 milliard de dollars nL6N46T127