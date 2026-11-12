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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Southern Company, Diamondback Energy, Keurig Dr Pepper
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 16:40

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Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi, les craintes d'un éventuel limogeage du directeur général de Nvidia ainsi que la hausse des cours du pétrole ayant incité les investisseurs à se mettre en retrait. .N

À 10 h 30 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,07 % à 52.447,71. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,30 % à 7.596,40, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,51 % à 25.336,19.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Broadcom Inc AVGO.OQ , en hausse de 4,7 %

** Skyworks Solutions Inc SWKS.OQ , en hausse de 4,4 %

** Booking Holdings Inc. BKNG.OQ , en hausse de 3,0 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Super Micro Computer Inc SMCI.OQ , en baisse de 7,7 %

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.OQ , en baisse de 6,2 %

** Reddit Inc RDDT.N , en baisse de 5,5 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE .PG.N :

** AEVEX Corp AVEX.N , en hausse de 21,0 %

** Team Inc TISI.N , en hausse de 16,7 %

** Mobility Global Inc MBGL.N , en hausse de 12,2 %

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Glass House Brands Inc GLAS.N , en baisse de 40,1 %

** ADI Global Distribution Inc. ADIG.N , en baisse de 37,2 %

** Paysafe Ltd PSFE.N , en baisse de 35,5 %

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Children's Place Inc PLCE.OQ , en hausse de 286,0 %

** Ainos Inc AIMD.OQ , en hausse de 215,1 %

** Addex Therapeutics Ltd ADXN.OQ , en hausse de 73,5 %

Les trois titres du Nasdaq .PL.O ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Cardinal Infrastructure Group Inc. CDNL.OQ , en baisse de 59,5 %

** SMX (Security Matters) PLC SMX.OQ , en baisse de 55,9 %

** SeaStar Medical Holding Corp ICU.OQ , en baisse de 47,9 %

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reculent alors que le conseil d’administration de Nvidia s’interroge sur l’avenir de Jensen Huang nL5N46T0ON

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Le directeur général Jensen Huang démissionne, le cours de l'action s'effondre nL3N46T1F2

** Eli Lilly and Co LLY.N : BUZZ - Le titre progresse après avoir obtenu la première autorisation en Chine pour un médicament amaigrissant nL6N46T0PD

** Nebius Group NV NBIS.O : BUZZ - Le titre recule, les prévisions de chiffre d'affaires étant inférieures aux estimations nL6N46T0X9

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent face à un dollar américain plus fort nL3N46T10O

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA s'effondrent après la démission du directeur général de Nvidia, Huang nL6N46T10E

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Broadcom Inc AVGO.O : BUZZ - Les titres grimpent alors que les turbulences chez Nvidia créent des opportunités nL6N46T0XD

** AEVEX Corp AVEX.N : BUZZ - La valeur s'envole grâce à des prévisions plus optimistes pour l'exercice 2026 et à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes nL6N46T0TG

** PepGen Inc PEPG.O : BUZZ - En hausse après une levée de fonds de 125 millions de dollars pour un médicament contre les maladies musculaires nL6N46T0UX

** QXO Inc QXO.N : BUZZ - Nomme Dev Ahuja, ancien de Novelis, au poste de directeur financier; le titre recule nL3N46T12X

** CareTrust REIT Inc CTRE.N : BUZZ - Le titre recule après une émission d'actions de 637,5 millions de dollars nL6N46T0VH

** Corteva Inc CTVA.N : BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels en raison des difficultés rencontrées au Brésil nL6N46T0SW

** Bit Digital Inc BTBT.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** Mara Holdings Inc MARA.O :

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.N : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que MSCI s'apprête à retirer Strategy de ses indices nL6N46T0VB

** Strategy Inc MSTR.O : BUZZ - Chute alors que l'exclusion par MSCI menace de provoquer des sorties de capitaux passifs se chiffrant en milliards nL6N46T0SH

** Cellebrite DI Ltd CLBT.O : BUZZ - Le titre progresse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46T160

** Guardant Health Inc GH.O : BUZZ - En hausse après la vente d'obligations convertibles pour 500 millions de dollars nL6N46T0XI

** Intuitive Machines Inc LUNR.O : BUZZ - Bondit alors que ses prévisions annuelles dépassent les estimations et que son chiffre d'affaires du troisième trimestre est supérieur aux attentes nL3N46T184

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : BUZZ - En baisse après le lancement d’une offre d'actions de 2 milliards de dollars nL6N46T0Y4

** Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : BUZZ - Chute après le retrait de ses prévisions annuelles nL6N46T0VE

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent après que les déclarations de Trump ont semé le doute sur l'accord avec l'Iran nL3N46T195

** Southern Company SO.N : BUZZ - Légère baisse après l'annonce d'une obligation convertible obligatoire de 1,75 milliard de dollars nL6N46T127

Indice RIC

Nom de l'indice

Variation en %

.SPX

S&P 500

-0,3

.SPLRCT

S&P 500 Technologies de l'information

-0,8

.SPLRCU

Services publics S&P 500

0,27

.SPLRCD

S&P 500: biens de consommation discrétionnaire

0,48

.SPLRCM

S&P 500 - Matériaux

-0,91

.SPLRCI

S&P 500 – Industrie

-0,5

.SPLRCL

S&P 500 Services de communication (Secteur)

-0,02

.SPSY

Secteur financier du S&P 500

-0,16

.SPLRCR

S&P 500 Immobilier

-0,35

.SPXHC

S&P 500 - Santé

-0,22

.SPLRCS

S&P 500 Biens de consommation courante

0,35

.SPNY

S&P 500 Énergie

0,86

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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