LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Skydance, Sanmina, Dropbox

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse mardi, après que les chiffres de l'inflation du mois d'octobre, plus élevés que prévu, ont menacé de mettre un frein au rebond des valeurs technologiques observé ces deux derniers jours et de raviver la pression à la vente qui avait secoué les marchés la semaine dernière. .N

** Ford Motor Co F.N :

** General Motors Co GM.N : BUZZ - Jefferies passe en revue le troisième trimestre des constructeurs automobiles, relève la note de Renault et abaisse celle de Mercedes-Benz nL6N46R0GA

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N46R0FZ

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BUZZ - Recul en raison de la pression sur les marges et d’une révision à la baisse des prévisions nL3N46R0PS

** On Holding AG ONON.N : BUZZ - En baisse en raison du ralentissement de la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires nL6N46R0U8

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd <>: BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement après les déclarations bellicistes de la Fed américaine nL3N46R0TX

** Tesla Inc TSLA.O : BUZZ - Jefferies abaisse l'objectif de cours de Tesla, estimant qu'une fusion sera plus difficile après les élections de mi-mandat nL6N46R0QZ

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Le titre recule après la publication d’un rapport indiquant que les relations de Jensen Huang ont permis des livraisons de puces vers la Chine pour un montant de 7,5 milliards de dollars nL6N46R0PC

** Venture Global Inc VG.N : BUZZ - En hausse grâce à une révision à la hausse des prévisions et à un résultat opérationnel supérieur aux attentes nL6N46R0S1

** TransDigm Group Inc TDG.N : BUZZ - Recul alors que les prévisions de bénéfice annuel sont inférieures aux estimations nL3N46R0XZ

** SmartStop Self Storage REIT Inc SMA.N : BUZZ - Recul par rapport à son plus haut historique suite à une émission d'actions de près de 302 millions de dollars nL6N46R0TT

** Skydance Corp SKYD.N : BUZZ - En baisse après un avertissement sur les résultats, la société dévoile un plan de réduction des coûts de 6 milliards de dollars nL6N46R0U9

** Sanmina Corp SANM.O : BUZZ - S'envole grâce à des résultats optimistes au quatrième trimestre nL6N46R0TL

** First Advantage Corp FA.O : BUZZ - Recul suite à la cession de 327 millions de dollars d'actions par Silver Lake nL6N46R0UN

** Janus International Group Inc JBI.N : BUZZ - En baisse après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice nL3N46R11A

** Occidental Petroleum Corp OXY.N : BUZZ - Les analystes soulignent les prévisions pétrolières modérées d'Occidental pour le quatrième trimestre, mais voient dans la réduction de la dette un point positif nL3N46L0YP

** Dropbox Inc DBX.O : BUZZ - Le titre recule après l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 1,1 milliard de dollars nL6N46R0XA