LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Skydance, Nvidia, Take-Two Interactive

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, mettant un terme à deux jours de rebond des valeurs technologiques, après que les chiffres de l'inflation d'octobre, plus élevés que prévu, ont renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne maintienne ses taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps. .N

À 10h30 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,44% à 52.158,53 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,40% à 7.519,46 points, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,39% à 25.154,40 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O , en hausse de 8,1%

** Twilio Inc. TWLO.N , en hausse de 5,8%

** Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O , en hausse de 4,8%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du S&P 500 .PL.INX :

** Skydance Corporation SKYD.N , en baisse de 9,3%

** GE Vernova Inc. GEV.N , en baisse de 5,5%

** Lennar Corporation LEN.N , en baisse de 4,6%

Les trois valeurs de la NYSE .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Securitize Corp SECZ.N , en hausse de 41,2%

** Ziprecruiter Inc ZIP.N , en hausse de 27,5%

** Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW.N , en hausse de 20,1%

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** FutureFuel Corp FF.N , en baisse de 41,4%

** Generation Essentials Group TGE.N , en baisse de 18,1%

** iHuman Inc IH.N , en baisse de 16,5%

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** PepGen Inc. PEPG.O , en hausse de 153,1%

** Ohmyhome Ltd OMH.O , en hausse de 76,0%

** SMX (Security Matters) PLC SMX.O , en hausse de 63,0%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O :

** Lichen International Ltd LICN.O , en baisse de 85,3%

** Microvast Holdings, Inc. MVST.O , en baisse de 65,8%

** iHeartMedia, Inc. IHRT.O , en baisse de 60,5%

** Ford Motor Co F.N :

** General Motors Co GM.N : BUZZ - Jefferies passe en revue le troisième trimestre des constructeurs automobiles, relève la note de Renault et abaisse celle de Mercedes-Benz nL6N46R0GA

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N46R0FZ

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BUZZ - Recul en raison de la pression sur les marges et d'une révision à la baisse des prévisions nL3N46R0PS

** On Holding AG ONON.N : BUZZ - En baisse en raison du ralentissement de la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires nL6N46R10F

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd <>: BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement face à un dollar américain plus fort nL3N46R17R

** Tesla Inc TSLA.O : BUZZ - Jefferies abaisse son objectif de cours sur Tesla, estimant qu'une fusion sera plus difficile après les élections de mi-mandat nL6N46R0QZ

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Le titre recule après la publication d’un rapport indiquant qu'une affaire impliquant Jensen Huang a permis des livraisons de puces vers la Chine pour un montant de 7,5 milliards de dollars nL6N46R0PC

** Venture Global Inc VG.N : BUZZ - En hausse grâce à une révision à la hausse des prévisions et à un résultat opérationnel supérieur aux attentes nL6N46R0S1

** TransDigm Group Inc TDG.N : BUZZ - Recul alors que les prévisions de bénéfice annuel sont inférieures aux estimations nL3N46R0XZ

** SmartStop Self Storage REIT Inc SMA.N : BUZZ - Recul par rapport à son plus haut historique suite à une émission d'actions de près de 302 millions de dollars nL6N46R0TT

** Skydance Corp SKYD.N : BUZZ - En baisse après un avertissement sur les résultats, la société dévoile un plan de réduction des coûts de 6 milliards de dollars nL6N46R0U9

** Sanmina Corp SANM.O : BUZZ - S'envole grâce à des résultats optimistes au quatrième trimestre nL6N46R0TL

** First Advantage Corp FA.O : BUZZ - Recul suite à la cession de 327 millions de dollars d'actions par Silver Lake nL6N46R0UN

** Janus International Group Inc JBI.N : BUZZ - En baisse après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice nL3N46R11A

** Occidental Petroleum Corp OXY.N : BUZZ - Les analystes soulignent les prévisions pétrolières modérées d’Occidental pour le quatrième trimestre, mais voient dans la réduction de la dette un point positif nL3N46L0YP

** Dropbox Inc DBX.O : BUZZ - Le titre recule après l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 1,1 milliard de dollars nL6N46R0XA

** PepGen Inc PEPG.O : BUZZ - Le cours du titre double largement grâce à un médicament contre les maladies musculaires dépassant les attentes nL3N46R148