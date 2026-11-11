LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-RUM, Satellogic, Firefly

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont progressé mercredi après que les bons résultats de la société de néocloud CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses excessives en matière d'IA. .N

À 10 h 30 EST, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,25 % à 52 102,68 points. Le S&P 500 .SPX progressait de 0,90 % à 7 588,68 points, et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 1,35 % à 25 407,58 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 14,9 %

** SanDisk Corporation SNDK.O , en hausse de 14,8 %

** Lumentum Holdings Inc. LITE.O , en hausse de 12,8 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** lululemon athletica inc. LULU.O , en baisse de 3,8 %

** Airbnb, Inc. ABNB.O , en baisse de 3,6 %

** Tapestry, Inc. TPR.N , en baisse de 3,5 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage à la Bourse de New York (NYSE) .PG.N :

** Cango Inc CANG.N , en hausse de 36,8 %

** Riskified Ltd RSKD.N , en hausse de 28,1 %

** B&G Foods Inc BGS.N , en hausse de 25,6 %

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** BrightView Holdings, Inc. BV.N , en baisse de 14,6 %

** Boyd Group Services Inc BGSI.N , en baisse de 11,8 %

** Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N , en baisse de 9,2 %

Les trois valeurs du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** NextNRG, Inc. NXXT.O , en hausse de 430,8 %

** Intercont (Cayman) Ltd NCT.O , en hausse de 122,5 %

** Socket Mobile Inc SCKT.O , en hausse de 116,5 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O :

** Basel Medical Group Ltd BMGL.O , en baisse de 63,9 %

** STAK Inc STAK.O , en baisse de 57,5 %

** Chanson International Holding CHSN.O , en baisse de 50,2 %

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Bond après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, objectif de rentabilité en 2028 nL3N46S0M4

** STMicroelectronics NV STM.N : ** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - “Une bonne nouvelle pour le secteur de l'IA”: les résultats de CoreWeave stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL6N46S0KU

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O : BUZZ - Les résultats de CoreWeave stimulent les valeurs liées à l’IA nL6N46S0NH

** Neuronetics Inc STIM.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions à prix très réduit de 30 millions de dollars nL6N46S0Q6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que l'or se remet de la vague de ventes nL3N46S0T8

** Prime Medicine Inc PRME.O : BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 125 millions de dollars nL6N46S0R3

** Talen Energy Corp TLN.O : BUZZ - Hausse grâce à un contrat de vente de capacité à long terme nL3N46S0UC

** Fossil Inc FOSL.O : BUZZ - Rebond suite à de solides résultats et des prévisions annuelles optimistes nL6N46S0RP

** EPR Properties EPR.N : BUZZ - Recul suite à l'annonce d'un financement par emprunt convertible de 500 millions de dollars nL6N46S0SC

** Capri Holdings Ltd CPRI.N : BUZZ - Recul après la nomination d'un nouveau directeur général nL6N46S0SB

** Hagerty Inc HGTY.N : BUZZ - Chute alors qu'un actionnaire cède ses titres dans le cadre d'une offre secondaire portée à 148,5 millions de dollars nL6N46S0TK

** Satellogic Inc SATL.O : BUZZ - Le titre bondit grâce à de solides résultats du troisième trimestre nL6N46S0T4

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** CNX Resources Corp CNX.N :

** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs pétrolières progressent après l'annonce par l'Iran qu'aucun matériau nucléaire ne quittera le pays nL4N42A14W

** Rio Tinto Ltd RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les sociétés minières de cuivre en hausse alors que le métal rouge rebondit grâce à l'amélioration du sentiment du marché nL3N46S0ZZ

** RUM Group Inc RUM.O : BUZZ - Hausse après des résultats de chiffre d’affaires du troisième trimestre supérieurs aux attentes grâce à l’IA nL6N46S0U6

** Lithium Americas Corp LAC.N : BUZZ - Recul après la révision à la hausse des estimations de dépenses d'investissement pour Thacker Pass nL3N46Q0XE

** McCormick & Company Inc MKC.N : BUZZ - En baisse suite aux inquiétudes britanniques en matière de concurrence concernant l'accord de 65 milliards de dollars avec Unilever nL6N46S0YH

** Satellogic Inc SATL.O :

** Firefly Aerospace Inc FLY.O : BUZZ - Les résultats stimulent les valeurs spatiales américaines nL6N46S0VA

** Grocery Outlet Holding Inc GO.O : BUZZ - Chute du cours de l'action après la révision à la baisse des perspectives pour l'exercice nL6N46S0WV