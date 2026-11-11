 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-RUM, Satellogic, Firefly
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 16:39

Ajouter Boursorama à vos sources

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont progressé mercredi après que les bons résultats de la société de néocloud CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses excessives en matière d'IA. .N

À 10 h 30 EST, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,25 % à 52 102,68 points. Le S&P 500 .SPX progressait de 0,90 % à 7 588,68 points, et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 1,35 % à 25 407,58 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 14,9 %

** SanDisk Corporation SNDK.O , en hausse de 14,8 %

** Lumentum Holdings Inc. LITE.O , en hausse de 12,8 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** lululemon athletica inc. LULU.O , en baisse de 3,8 %

** Airbnb, Inc. ABNB.O , en baisse de 3,6 %

** Tapestry, Inc. TPR.N , en baisse de 3,5 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage à la Bourse de New York (NYSE) .PG.N :

** Cango Inc CANG.N , en hausse de 36,8 %

** Riskified Ltd RSKD.N , en hausse de 28,1 %

** B&G Foods Inc BGS.N , en hausse de 25,6 %

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** BrightView Holdings, Inc. BV.N , en baisse de 14,6 %

** Boyd Group Services Inc BGSI.N , en baisse de 11,8 %

** Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N , en baisse de 9,2 %

Les trois valeurs du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** NextNRG, Inc. NXXT.O , en hausse de 430,8 %

** Intercont (Cayman) Ltd NCT.O , en hausse de 122,5 %

** Socket Mobile Inc SCKT.O , en hausse de 116,5 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O :

** Basel Medical Group Ltd BMGL.O , en baisse de 63,9 %

** STAK Inc STAK.O , en baisse de 57,5 %

** Chanson International Holding CHSN.O , en baisse de 50,2 %

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Bond après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, objectif de rentabilité en 2028 nL3N46S0M4

** STMicroelectronics NV STM.N : ** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - “Une bonne nouvelle pour le secteur de l'IA”: les résultats de CoreWeave stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL6N46S0KU

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O : BUZZ - Les résultats de CoreWeave stimulent les valeurs liées à l’IA nL6N46S0NH

** Neuronetics Inc STIM.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions à prix très réduit de 30 millions de dollars nL6N46S0Q6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que l'or se remet de la vague de ventes nL3N46S0T8

** Prime Medicine Inc PRME.O : BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 125 millions de dollars nL6N46S0R3

** Talen Energy Corp TLN.O : BUZZ - Hausse grâce à un contrat de vente de capacité à long terme nL3N46S0UC

** Fossil Inc FOSL.O : BUZZ - Rebond suite à de solides résultats et des prévisions annuelles optimistes nL6N46S0RP

** EPR Properties EPR.N : BUZZ - Recul suite à l'annonce d'un financement par emprunt convertible de 500 millions de dollars nL6N46S0SC

** Capri Holdings Ltd CPRI.N : BUZZ - Recul après la nomination d'un nouveau directeur général nL6N46S0SB

** Hagerty Inc HGTY.N : BUZZ - Chute alors qu'un actionnaire cède ses titres dans le cadre d'une offre secondaire portée à 148,5 millions de dollars nL6N46S0TK

** Satellogic Inc SATL.O : BUZZ - Le titre bondit grâce à de solides résultats du troisième trimestre nL6N46S0T4

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** CNX Resources Corp CNX.N :

** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs pétrolières progressent après l'annonce par l'Iran qu'aucun matériau nucléaire ne quittera le pays nL4N42A14W

** Rio Tinto Ltd RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les sociétés minières de cuivre en hausse alors que le métal rouge rebondit grâce à l'amélioration du sentiment du marché nL3N46S0ZZ

** RUM Group Inc RUM.O : BUZZ - Hausse après des résultats de chiffre d’affaires du troisième trimestre supérieurs aux attentes grâce à l’IA nL6N46S0U6

** Lithium Americas Corp LAC.N : BUZZ - Recul après la révision à la hausse des estimations de dépenses d'investissement pour Thacker Pass nL3N46Q0XE

** McCormick & Company Inc MKC.N : BUZZ - En baisse suite aux inquiétudes britanniques en matière de concurrence concernant l'accord de 65 milliards de dollars avec Unilever nL6N46S0YH

** Satellogic Inc SATL.O :

** Firefly Aerospace Inc FLY.O : BUZZ - Les résultats stimulent les valeurs spatiales américaines nL6N46S0VA

** Grocery Outlet Holding Inc GO.O : BUZZ - Chute du cours de l'action après la révision à la baisse des perspectives pour l'exercice nL6N46S0WV

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
268,500 CAD TSX -0,74%
AIRBNB
178,9700 USD NASDAQ -4,24%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
555,2000 USD NASDAQ +7,76%
APPLIED MATERIALS
401,4800 USD NASDAQ +7,77%
ASML HOLDING
1 403,800 EUR Euronext Amsterdam +3,14%
B&G FOODS
3,368 USD NYSE +26,61%
BHP GRP
37,145 EUR Tradegate +1,99%
BLOOM ENERGY-A
214,220 USD NYSE +15,41%
BOYD GROUP SVC
110,330 CAD TSX -11,71%
BRIGHTVIEW HLDG
9,705 USD NYSE -15,02%
CAPRI HLDG
21,270 USD NYSE -2,12%
CHANSON RG-A
0,8497 USD NASDAQ -63,84%
CHEVRON
212,660 USD NYSE +0,66%
CNX RESOURCES
36,475 USD NYSE -1,25%
COREWEAVE
61,3550 USD NASDAQ +25,91%
DEVON ENERGY
44,555 USD NYSE +2,63%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 287,29 Pts Index Ex +0,11%
EPR PRO REIT BR-SBI
59,825 USD NYSE -2,23%
EXXONMOBIL
166,180 USD NYSE +1,04%
FIREFLY
26,1100 USD NASDAQ +10,17%
FOSSIL GROUP
9,9800 USD NASDAQ +26,81%
FREEPORT MCMORAN
62,270 USD NYSE +3,27%
GMEXICO-B
12,3300 USD OTCBB +3,31%
GOLD FIELDS
34,000 EUR Tradegate -2,30%
GROCER OUTL HLDG
12,7450 USD NASDAQ -9,09%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX 0,00%
HAGERTY RG-A
16,360 USD NYSE -3,31%
HARMONY GOLD MIN
14,800 EUR Tradegate +1,37%
LITHIUM
2,470 CAD TSX -8,18%
LITHIUM
1,735 USD NYSE -8,44%
LUMENTUM HLDNGS
674,6650 USD NASDAQ +15,22%
MARVELL
173,9800 USD NASDAQ +12,69%
MCCORMIC NON VTG
45,670 USD NYSE -2,23%
MERCURY SYSTEM
86,6900 USD NASDAQ +3,72%
NASDAQ Composite
25 559,95 Pts Index Ex +1,97%
NEURONETICS
1,6350 USD NASDAQ -18,66%
NEWMONT
119,465 USD NYSE -0,41%
NVIDIA
175,8999 USD NASDAQ +4,15%
PRIME MEDICINE
4,2650 USD NASDAQ +9,36%
Pétrole Brent
93,87 USD Ice Europ +2,01%
Pétrole WTI
88,01 USD Ice Europ +1,76%
RIO TINTO
94,800 EUR Tradegate +1,50%
RIO TINTO
6 374,000 GBX LSE +0,81%
RUM GROUP RG-A
5,9350 USD NASDAQ +16,14%
S&P 500 INDEX
7 618,85 Pts CBOE +1,30%
SANDISK
1 010,3600 USD NASDAQ +17,49%
SATELLOGIC RG-A
4,1250 USD NASDAQ +5,77%
SOCKET MOBILE
0,4826 USD NASDAQ +92,19%
SOUTHERN COPPER
173,610 USD NYSE +1,93%
STAK INC RG-A
1,9800 USD NASDAQ -59,72%
STMICROELECTRONICS
42,175 EUR Euronext Paris +5,16%
TALEN ENERGY
382,5400 USD NASDAQ +5,91%
TAPESTRY
131,685 USD NYSE -2,92%
UNILEVER
4 917,500 GBX LSE -0,44%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,38 +15,26%
CAC 40
8 332,87 +0,66%
SOITEC
108,35 +11,93%
Pétrole Brent
93,55 +1,66%
2CRSI
18,76 +9,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank