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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Rezolute, Palo Alto Networks, Newsmax
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 15:12

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Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi après la publication de données indiquant que les prix à la production d'octobre étaient légèrement inférieurs aux prévisions, ce qui pourrait soulager quelque peu la pression exercée sur la Réserve fédérale pour qu'elle relève ses taux d'intérêt de manière agressive. .N

** Cerebras Systems Inc CBRS.O : BUZZ - Relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, le cours de l'action s'envole nL3N46U0W9

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies ont chuté alors que le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis plus de trois mois nL6N46U0MI

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - En route vers la plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2012, le départ de Jensen ébranlant le secteur de l'IA nL3N46U0YH

** Microsoft Corp MSFT.O : BUZZ - Le titre recule alors que la panne dure depuis plus de 12 heures nL6N46U0N6

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : BUZZ - Le titre recule après avoir annoncé une consommation de trésorerie au quatrième trimestre supérieure aux estimations nL6N46U0OE

** Cisco Systems Inc CSCO.O : BUZZ - Le titre recule après l'annonce de marges brutes en baisse au premier trimestre nL6N46U0Q5

** Modine Manufacturing Company MOD.N : BUZZ - Le titre bondit suite à des rumeurs de négociations en vue d'un rachat par Samsung nL3N46U164

** Rezolute Inc RZLT.O : BUZZ - En hausse; le médicament contre l'hypoglycémie de la société atteint son objectif clinique nL6N46U0QL

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : BUZZ - En baisse suite à une levée de fonds de 2 milliards de dollars destinée à réduire la dette nL6N46U0QS

** Vir Biotechnology Inc VIR.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions de 150 millions de dollars nL6N46U0RY

** Liftoff Mobile Inc LFTO.O : BUZZ - Le titre bondit après des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le quatrième trimestre nL6N46U0PN

** Palo Alto Networks Inc PANW.O : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de KeyBanc nL3N46U1A9

** Newsmax Inc NMAX.N : BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice surprise au troisième trimestre nL6N46U0TM

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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