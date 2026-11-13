LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Rezolute, Palo Alto Networks, Newsmax

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi après la publication de données indiquant que les prix à la production d'octobre étaient légèrement inférieurs aux prévisions, ce qui pourrait soulager quelque peu la pression exercée sur la Réserve fédérale pour qu'elle relève ses taux d'intérêt de manière agressive. .N

** Cerebras Systems Inc CBRS.O : BUZZ - Relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, le cours de l'action s'envole nL3N46U0W9

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies ont chuté alors que le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis plus de trois mois nL6N46U0MI

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - En route vers la plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2012, le départ de Jensen ébranlant le secteur de l'IA nL3N46U0YH

** Microsoft Corp MSFT.O : BUZZ - Le titre recule alors que la panne dure depuis plus de 12 heures nL6N46U0N6

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : BUZZ - Le titre recule après avoir annoncé une consommation de trésorerie au quatrième trimestre supérieure aux estimations nL6N46U0OE

** Cisco Systems Inc CSCO.O : BUZZ - Le titre recule après l'annonce de marges brutes en baisse au premier trimestre nL6N46U0Q5

** Modine Manufacturing Company MOD.N : BUZZ - Le titre bondit suite à des rumeurs de négociations en vue d'un rachat par Samsung nL3N46U164

** Rezolute Inc RZLT.O : BUZZ - En hausse; le médicament contre l'hypoglycémie de la société atteint son objectif clinique nL6N46U0QL

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : BUZZ - En baisse suite à une levée de fonds de 2 milliards de dollars destinée à réduire la dette nL6N46U0QS

** Vir Biotechnology Inc VIR.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions de 150 millions de dollars nL6N46U0RY

** Liftoff Mobile Inc LFTO.O : BUZZ - Le titre bondit après des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le quatrième trimestre nL6N46U0PN

** Palo Alto Networks Inc PANW.O : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de KeyBanc nL3N46U1A9

** Newsmax Inc NMAX.N : BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice surprise au troisième trimestre nL6N46U0TM