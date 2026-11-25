Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leur baisse mercredi, les investisseurs évaluant les derniers chiffres de l'inflation qui ont confirmé la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre. .N

** Sanofi SA SNY.O : BUZZ - RBC et Barclays relèvent leur note sur Sanofi, l'accord avec Insmed garantissant la croissance nL6N4760I5

** Dell Technologies Inc DELL.N : BUZZ - Le titre recule après la publication des résultats du troisième trimestre, la faiblesse du marché des PC contrebalançant la vigueur de l'IA nL6N4760IE

** Deere & Co DE.N : BUZZ - Bénéfice en hausse attendue alors que les investisseurs misent sur une demande dans le secteur de la construction stimulée par l’IA nL6N47514V

** Workday Inc WDAY.O : BUZZ - Le titre recule, les charges de restructuration pesant sur le résultat net du troisième trimestre nL6N4760K3

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent en pré-ouverture, prolongeant leurs récentes pertes nL6N4760LI

** Nutanix Inc NTNX.O : BUZZ - Chute après des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes, le directeur général va démissionner nL6N4760N2

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères reculent alors que l'or s'affaiblit avant la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis nL3N4760Y0

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent alors que le métal approche de son plus bas niveau depuis un an nL3N4760YS

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** Core Scientific Inc CORZ.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA reculent alors que les investisseurs s'interrogent sur la pérennité du rebond de lundi nL6N4760NR

** CleanSpark Inc CLSK.O : BUZZ - Chute après une perte annuelle; les courtiers révisent leurs objectifs de cours à la baisse nL6N4760OU

** ServiceNow Inc NOW.N :

** Okta Inc OKTA.O :

** MongoDB Inc MDB.O :

** Cloudflare Inc NET.N : BUZZ - Recul des valeurs américaines liées aux logiciels, les résultats du troisième trimestre de Workday pèsent nL6N4760PK

** Ambarella Inc AMBA.O : BUZZ - Chute après des prévisions pessimistes; les courtiers abaissent leur notation nL6N4760QE

** Polestar Automotive Holding UK PLC PSNY.O : BUZZ - Chute après une perte plus importante au troisième trimestre nL6N4760PN

** HCA Healthcare Inc HCA.N : BUZZ - Argus dégrade deux fois la note de HCA à "vendre" en raison des risques réglementaires et liés aux marges nL3N47613O