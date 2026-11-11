LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-PepGen, Rigetti Computing, Lithium Americas

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont progressé de plus de 1% mercredi après que les bons résultats de la société de néocloud CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses excessives en IA, tandis que Nvidia a regagné un peu de terrain après avoir subi une forte baisse lors des deux dernières séances. .N

À 13h30 EST, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,49% à 52.488,69 points. Le S&P 500 .SPX gagnait 1,63% à 7.643,61 points, et le Nasdaq Composite .IXIC s’appréciait de 2,28% à 25.638,06 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** SanDisk Corporation SNDK.O , en hausse de 16,9%

** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 16,5%

** Dell Technologies Inc DELL.N , en hausse de 14,8%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du S&P 500 .PL.INX :

** The Clorox Company CLX.N , en baisse de 3,4%

** Brown-Forman Corporation BFb.N , en baisse de 2,9%

** NVR Inc NVR.N , en baisse de 2,9%

Les trois titres de la Bourse de New York (NYSE) .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** B&G Foods Inc BGS.N , en hausse de 30,1%

** Cango Inc CANG.N , en hausse de 29,8%

** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 16,5%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** BrightView Holdings Inc BV.N , en baisse de 15,0%

** Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N , en baisse de 14,4%

** Boyd Group Services Inc BGSI.N , en baisse de 12,2%

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** NextNRG Inc NXXT.O , en hausse de 1.535,4%

** Wheeler Real Estate Investment Trust Inc WHLR.O , en hausse de 105,6%

** Cenntro Inc (The Corporation) CENN.OQ , en hausse de 91,7%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O :

** Energys Group Ltd ENGS.OQ , en baisse de 87,7%

** Chanson International Holding CHSN.OQ , en baisse de 70,1%

** Basel Medical Group Ltd BMGL.OQ , en baisse de 66,3%

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Bond après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, objectif de rentabilité en 2028 nL3N46S0M4

** STMicroelectronics NV STM.N : ** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - "Une bonne nouvelle pour le secteur de l'IA": les résultats de CoreWeave stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL6N46S0KU

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O : BUZZ - Les résultats de CoreWeave stimulent les valeurs liées à l'IA nL6N46S0NH

** Neuronetics Inc STIM.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions à prix très réduit de 30 millions de dollars nL6N46S0Q6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères remontent alors que l'or se remet de la vague de ventes nL3N46S0T8

** Prime Medicine Inc PRME.O : BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 125 millions de dollars nL6N46S0R3

** Talen Energy Corp TLN.O : BUZZ - Hausse grâce à un contrat de vente de capacité à long terme nL3N46S0UC

** Fossil Inc FOSL.O : BUZZ - Rebond suite à de solides résultats et des prévisions annuelles optimistes nL6N46S0RP

** EPR Properties EPR.N : BUZZ - Recul suite à l'annonce d'un financement par emprunt convertible de 500 millions de dollars nL6N46S0SC

** Capri Holdings Ltd CPRI.N : BUZZ - Recul après la nomination d'un nouveau directeur général nL6N46S0SB

** Hagerty Inc HGTY.N : BUZZ - Chute alors qu'un actionnaire cède ses titres dans le cadre d'une offre secondaire portée à 148,5 millions de dollars nL6N46S0TK

** Satellogic Inc SATL.O : BUZZ - Le titre bondit grâce à de solides résultats du troisième trimestre nL6N46S0T4

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** CNX Resources Corp CNX.N :

** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs pétrolières progressent sur fond d'incertitude concernant les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran nL3N46S152

** Rio Tinto Ltd RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les sociétés minières de cuivre en hausse alors que le métal rouge rebondit grâce à l'amélioration du sentiment du marché nL3N46S0ZZ

** RUM Group Inc RUM.O : BUZZ - Hausse grâce à un chiffre d’affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions, tiré par l'IA nL6N46S0U6

** Lithium Americas Corp LAC.N : BUZZ - Recul après la révision à la hausse des estimations de dépenses d'investissement pour Thacker Pass nL3N46Q0XE

** McCormick & Company Inc MKC.N : BUZZ - En baisse suite aux inquiétudes de la Commission britannique de la concurrence concernant l'accord de 65 milliards de dollars conclu avec Unilever nL6N46S0YH

** Satellogic Inc SATL.O :

** Firefly Aerospace Inc FLY.O : BUZZ - Les résultats stimulent les valeurs spatiales américaines nL6N46S0VA

** Grocery Outlet Holding Inc GO.O : BUZZ - Chute du cours de l'action après la révision à la baisse des perspectives pour l'exercice nL6N46S0WV

** PepGen Inc PEPG.O : BUZZ - Le titre s'envole alors que la société cherche à lever des fonds suite à la publication de données sur un médicament contre une maladie musculaire nL6N46S10J

** Rigetti Computing Inc RGTI.O : BUZZ - Le titre recule après des résultats du troisième trimestre en deçà des attentes nL6N46S11E

** Resideo Technologies Inc REZI.N : BUZZ - Le titre bondit après le remboursement d'une dette de 1,1 milliard de dollars nL6N46S0RF