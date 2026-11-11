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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-PepGen, Rigetti Computing, Lithium Americas
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 19:53

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Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont progressé de plus de 1% mercredi après que les bons résultats de la société de néocloud CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses excessives en IA, tandis que Nvidia a regagné un peu de terrain après avoir subi une forte baisse lors des deux dernières séances. .N

À 13h30 EST, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,49% à 52.488,69 points. Le S&P 500 .SPX gagnait 1,63% à 7.643,61 points, et le Nasdaq Composite .IXIC s’appréciait de 2,28% à 25.638,06 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** SanDisk Corporation SNDK.O , en hausse de 16,9%

** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 16,5%

** Dell Technologies Inc DELL.N , en hausse de 14,8%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du S&P 500 .PL.INX :

** The Clorox Company CLX.N , en baisse de 3,4%

** Brown-Forman Corporation BFb.N , en baisse de 2,9%

** NVR Inc NVR.N , en baisse de 2,9%

Les trois titres de la Bourse de New York (NYSE) .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** B&G Foods Inc BGS.N , en hausse de 30,1%

** Cango Inc CANG.N , en hausse de 29,8%

** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 16,5%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** BrightView Holdings Inc BV.N , en baisse de 15,0%

** Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N , en baisse de 14,4%

** Boyd Group Services Inc BGSI.N , en baisse de 12,2%

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** NextNRG Inc NXXT.O , en hausse de 1.535,4%

** Wheeler Real Estate Investment Trust Inc WHLR.O , en hausse de 105,6%

** Cenntro Inc (The Corporation) CENN.OQ , en hausse de 91,7%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O :

** Energys Group Ltd ENGS.OQ , en baisse de 87,7%

** Chanson International Holding CHSN.OQ , en baisse de 70,1%

** Basel Medical Group Ltd BMGL.OQ , en baisse de 66,3%

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Bond après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, objectif de rentabilité en 2028 nL3N46S0M4

** STMicroelectronics NV STM.N : ** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - "Une bonne nouvelle pour le secteur de l'IA": les résultats de CoreWeave stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL6N46S0KU

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O : BUZZ - Les résultats de CoreWeave stimulent les valeurs liées à l'IA nL6N46S0NH

** Neuronetics Inc STIM.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions à prix très réduit de 30 millions de dollars nL6N46S0Q6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères remontent alors que l'or se remet de la vague de ventes nL3N46S0T8

** Prime Medicine Inc PRME.O : BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 125 millions de dollars nL6N46S0R3

** Talen Energy Corp TLN.O : BUZZ - Hausse grâce à un contrat de vente de capacité à long terme nL3N46S0UC

** Fossil Inc FOSL.O : BUZZ - Rebond suite à de solides résultats et des prévisions annuelles optimistes nL6N46S0RP

** EPR Properties EPR.N : BUZZ - Recul suite à l'annonce d'un financement par emprunt convertible de 500 millions de dollars nL6N46S0SC

** Capri Holdings Ltd CPRI.N : BUZZ - Recul après la nomination d'un nouveau directeur général nL6N46S0SB

** Hagerty Inc HGTY.N : BUZZ - Chute alors qu'un actionnaire cède ses titres dans le cadre d'une offre secondaire portée à 148,5 millions de dollars nL6N46S0TK

** Satellogic Inc SATL.O : BUZZ - Le titre bondit grâce à de solides résultats du troisième trimestre nL6N46S0T4

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** CNX Resources Corp CNX.N :

** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs pétrolières progressent sur fond d'incertitude concernant les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran nL3N46S152

** Rio Tinto Ltd RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les sociétés minières de cuivre en hausse alors que le métal rouge rebondit grâce à l'amélioration du sentiment du marché nL3N46S0ZZ

** RUM Group Inc RUM.O : BUZZ - Hausse grâce à un chiffre d’affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions, tiré par l'IA nL6N46S0U6

** Lithium Americas Corp LAC.N : BUZZ - Recul après la révision à la hausse des estimations de dépenses d'investissement pour Thacker Pass nL3N46Q0XE

** McCormick & Company Inc MKC.N : BUZZ - En baisse suite aux inquiétudes de la Commission britannique de la concurrence concernant l'accord de 65 milliards de dollars conclu avec Unilever nL6N46S0YH

** Satellogic Inc SATL.O :

** Firefly Aerospace Inc FLY.O : BUZZ - Les résultats stimulent les valeurs spatiales américaines nL6N46S0VA

** Grocery Outlet Holding Inc GO.O : BUZZ - Chute du cours de l'action après la révision à la baisse des perspectives pour l'exercice nL6N46S0WV

** PepGen Inc PEPG.O : BUZZ - Le titre s'envole alors que la société cherche à lever des fonds suite à la publication de données sur un médicament contre une maladie musculaire nL6N46S10J

** Rigetti Computing Inc RGTI.O : BUZZ - Le titre recule après des résultats du troisième trimestre en deçà des attentes nL6N46S11E

** Resideo Technologies Inc REZI.N : BUZZ - Le titre bondit après le remboursement d'une dette de 1,1 milliard de dollars nL6N46S0RF

Indice RIC

Nom de l'indice

Variation en %

.SPX

S&P 500

1,63

.SPLRCT

S&P 500 Technologies de l'information

3,8

.SPLRCU

Services publics S&P 500

-0,03

.SPLRCD

S&P 500: biens de consommation discrétionnaire

-0,26

.SPLRCM

S&P 500: Matériaux

0,39

.SPLRCI

S&P 500 - Industrie

1,49

.SPLRCL

S&P 500 - Services de communication (Secteur)

1,55

.SPSY

Secteur financier du S&P 500

0,4

.SPLRCR

S&P 500 Immobilier

-0,22

.SPXHC

Secteur de la santé du S&P 500

-0,39

.SPLRCS

S&P 500 Biens de consommation courante

-0,28

.SPNY

S&P 500 Énergie

1,25

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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AGNICO EAGLE MIN
265,820 CAD TSX -1,73%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
559,1200 USD NASDAQ +8,52%
APPLIED MATERIALS
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ASML HOLDING
1 403,800 EUR Euronext Amsterdam +3,14%
B&G FOODS
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BHP GRP
37,125 EUR Tradegate +1,94%
BLOOM ENERGY-A
212,920 USD NYSE +14,71%
BOYD GROUP SVC
109,000 CAD TSX -12,78%
BRIGHTVIEW HLDG
9,825 USD NYSE -13,97%
CAPRI HLDG
21,350 USD NYSE -1,75%
CHANSON RG-A
0,6994 USD NASDAQ -70,24%
CHEVRON
212,400 USD NYSE +0,54%
CLOROX CO.
104,041 USD NYSE -2,38%
CNX RESOURCES
36,425 USD NYSE -1,38%
COREWEAVE
60,4013 USD NASDAQ +23,95%
DEVON ENERGY
44,665 USD NYSE +2,88%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 482,71 Pts Index Ex +0,48%
EPR PRO REIT BR-SBI
60,040 USD NYSE -1,88%
EXXONMOBIL
165,930 USD NYSE +0,89%
FIREFLY
25,6600 USD NASDAQ +8,27%
FOSSIL GROUP
9,7700 USD NASDAQ +24,14%
FREEPORT MCMORAN
62,460 USD NYSE +3,58%
GMEXICO-B
12,0000 USD OTCBB +0,54%
GOLD FIELDS
33,600 EUR Tradegate -3,45%
GROCER OUTL HLDG
13,1550 USD NASDAQ -6,17%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX 0,00%
HAGERTY RG-A
16,520 USD NYSE -2,36%
HARMONY GOLD MIN
14,750 EUR Tradegate +1,03%
LITHIUM
2,415 CAD TSX -10,22%
LITHIUM
1,705 USD NYSE -10,03%
MARVELL
170,1700 USD NASDAQ +10,22%
MCCORMIC NON VTG
46,620 USD NYSE -0,19%
MERCURY SYSTEM
87,6100 USD NASDAQ +4,82%
NASDAQ Composite
25 524,53 Pts Index Ex +1,83%
NEURONETICS
1,6400 USD NASDAQ -18,41%
NEWMONT
118,830 USD NYSE -0,94%
NVIDIA
175,6005 USD NASDAQ +3,97%
NVR
5 884,230 USD NYSE -2,58%
PEPGEN
5,3550 USD NASDAQ +16,16%
PRIME MEDICINE
4,1750 USD NASDAQ +7,05%
Pétrole Brent
92,46 USD Ice Europ +0,48%
Pétrole WTI
86,35 USD Ice Europ -0,16%
RIGETTI COMPUTING
11,3813 USD NASDAQ -6,33%
RIO TINTO
94,400 EUR Tradegate +1,07%
RIO TINTO
6 374,000 GBX LSE +0,81%
RUM GROUP RG-A
5,8950 USD NASDAQ +15,36%
S&P 500 INDEX
7 626,93 Pts CBOE +1,41%
SANDISK
996,0800 USD NASDAQ +15,82%
SATELLOGIC RG-A
4,0000 USD NASDAQ +2,56%
SOUTHERN COPPER
172,770 USD NYSE +1,43%
STMICROELECTRONICS
42,175 EUR Euronext Paris +5,16%
TALEN ENERGY
379,1500 USD NASDAQ +4,98%
UNILEVER
4 917,500 GBX LSE -0,44%
WHEELER REIT
0,7899 USD NASDAQ +146,07%
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