LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Palo Alto, entreprises spécialisées dans la cybersécurité, Everpure

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de plus de 2 % jeudi après qu’Anthropic a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette annoncée, renforçant ainsi les anticipations d’un démarrage en force et redonnant de l’élan aux valeurs de l’IA, qui avaient été malmenées. .N

** Evotec SE EVO.O : BUZZ - En hausse après une deuxième acceptation d’une demande d’autorisation de recherche clinique (IND) par la FDA dans le cadre de son partenariat avec Bristol Myers Squibb nL5N4700FW

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent alors que l’introduction en bourse d’Anthropic alimente l’optimisme autour de l’IA nL5N4700JZ

** Palo Alto Networks Inc PANW.O : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles; va acquérir Applied Compute nL3N4700TI

** Amazon.com Inc AMZN.O :

** Alphabet Inc AMZN.O :

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Les investisseurs d’Anthropic en hausse à l’approche de l’entrée en bourse historique de cette entreprise spécialisée dans l’IA nL3N4700U2

** Anthropic PBC ANT.O : BUZZ - La société obtient une note optimiste de Needham avant son introduction en bourse nL3N4700TG

** Walmart Inc WMT.O : BUZZ - Devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse dans son rapport de jeudi nL6N46Z1EM

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

** Okta Inc OKTA.O :

** Cloudflare Inc NET.N :

** Fortinet Inc FTNT.O : BUZZ - Les entreprises de cybersécurité progressent après que Palo Alto a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4700ML

** Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : BUZZ - Chute suite à une vente d'actions de 150 millions de dollars à une forte décote nL6N4700RD

** NetEase Inc NTES.O : BUZZ - Chute après des résultats du troisième trimestre en deçà des attentes nL6N4700QL

** Everpure Inc P.N : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 nL6N46Z19R