Les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de plus de 2 % jeudi après qu’Anthropic a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette annoncée, renforçant ainsi les anticipations d’un démarrage en force et redonnant de l’élan aux valeurs de l’IA, qui avaient été malmenées. .N
** Evotec SE EVO.O : BUZZ - En hausse après une deuxième acceptation d’une demande d’autorisation de recherche clinique (IND) par la FDA dans le cadre de son partenariat avec Bristol Myers Squibb nL5N4700FW
** STMicroelectronics NV STM.N :
** ASML Holding NV ASML.O :
BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent alors que l’introduction en bourse d’Anthropic alimente l’optimisme autour de l’IA nL5N4700JZ
** Palo Alto Networks Inc PANW.O : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles; va acquérir Applied Compute nL3N4700TI
** Amazon.com Inc AMZN.O :
** Alphabet Inc AMZN.O :
** Microsoft Corp MSFT.O :
** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Les investisseurs d’Anthropic en hausse à l’approche de l’entrée en bourse historique de cette entreprise spécialisée dans l’IA nL3N4700U2
** Anthropic PBC ANT.O : BUZZ - La société obtient une note optimiste de Needham avant son introduction en bourse nL3N4700TG
** Walmart Inc WMT.O : BUZZ - Devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse dans son rapport de jeudi nL6N46Z1EM
** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :
** Okta Inc OKTA.O :
** Cloudflare Inc NET.N :
** Fortinet Inc FTNT.O : BUZZ - Les entreprises de cybersécurité progressent après que Palo Alto a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4700ML
** Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : BUZZ - Chute suite à une vente d'actions de 150 millions de dollars à une forte décote nL6N4700RD
** NetEase Inc NTES.O : BUZZ - Chute après des résultats du troisième trimestre en deçà des attentes nL6N4700QL
** Everpure Inc P.N : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 nL6N46Z19R(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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