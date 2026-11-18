Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a progressé mercredi dans un marché agité, les investisseurs mettant en balance les prévisions optimistes de Nvidia et les incertitudes liées au prix de l'introduction en bourse d'Anthropic, tandis que les propos bellicistes du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller ont accentué la pression. .N

À 13 h 30 (heure de la côte Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,83 % à 50 339,97 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,02 % à 7 338,81 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 0,52 % à 24 454,41 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** The TJX Companies Inc TJX.N , en hausse de 10,5 %

** Okta Inc OKTA.OQ , en hausse de 10,1 %

** Generac Holdings Inc GNRC.N , en hausse de 9,7 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Humana Inc HUM.N , en baisse de 10,2 %

** UnitedHealth Group Inc UNH.N , en baisse de 8,7 %

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N , en baisse de 6,4 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE .PG.N :

** BellRing Brands Inc BRBR.N , en hausse de 23,1 %

** NET Power Inc NPWR.N , en hausse de 16,8 %

** Firy Inc FIRY.N , en hausse de 16,7 %

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Jumia Technologies AG JMIA.N , en baisse de 34,1 %

** Tronox Holdings PLC TROX.N , en baisse de 32,3 %

** Hyster-Yale Inc HY.N , en baisse de 31,1 %

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Akanda Corp AKAN.OQ , en hausse de 95,6 %

** Saverone 2014 Ltd SVRE.OQ , en hausse de 93,5 %

** Clearone Inc CLRO.OQ , en hausse de 54,7 %

Les trois titres du Nasdaq .PL.O ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Chanson International Holding CHSN.OQ , en baisse de 78,7 %

** Golden Heaven Group Holdings Ltd GDHG.OQ , en baisse de 45,7 %

** Trident Digital Tech Holdings Ltd TDTH.OQ , en baisse de 40,3 %

** STMicroelectronics NV STM.N : BUZZ - Les actions des fabricants européens de semi-conducteurs progressent après les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia nL5N46Z0H6

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - La baisse fait chuter les titres liés à l'IA nL6N46Z1AB

** Nebius Group NV NBIS.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Applied Digital Corp APLD.O : BUZZ - Le titre Neocloud recule alors que Nvidia cède ses gains, ce qui pèse sur le sentiment autour de l'IA nL6N46Z14V

** Target Corp TGT.N : BUZZ - Bénéfice et chiffre d'affaires en hausse alors que le redressement est en cours nL6N46Y18I

** Newmont Corp NEM.N :

** Barrick Mining Corp B.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères reculent alors que les perspectives bellicistes de la Fed font chuter l'or à son plus bas niveau depuis un an nL3N46Z0UP

** Lowe's Companies Inc LOW.N : BUZZ - Le titre recule alors que la société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL6N46Z0R8

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BUZZ - En hausse alors que le lancement mondial de "Grand Theft Auto VI" commence nL3N46Z0Z4

** Dolby Laboratories Inc DLB.N : BUZZ - En baisse, les prévisions annuelles étant inférieures aux estimations nL6N46Z0RQ

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA rebondissent grâce aux perspectives optimistes de Nvidia nL6N46Z0OC

** Medline Inc TGT.N : BUZZ - Le titre recule alors que ses actionnaires réduisent leurs participations dans le cadre d’une offre secondaire de 2,1 milliards de dollars nL6N46Z0V2

** Ardent Health Inc ARDT.N : BUZZ - Le titre recule suite à une offre secondaire de 116 millions de dollars nL6N46Z0ZC

** Hyster-Yale Inc HY.N : BUZZ - Recule après avoir dévoilé une émission d'obligations convertibles de 125 millions de dollars nL6N46Z10Y

** The TJX Companies Inc TJX.N : BUZZ - Bondit après avoir révisé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel à la hausse, vers le haut de la fourchette indicative nL6N46Z19V

** Textron Inc TXT.N : BUZZ - Le titre grimpe après l'annonce de la vente de sa branche industrielle pour 1,2 milliard de dollars nL3N46Z159

** Yesway Inc YSWY.O : BUZZ - En baisse alors que l'actionnaire de référence envisage de réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire nL6N46Z0YY

** GeneDx Holdings Corp WGS.O : BUZZ - Nomination d'un nouveau directeur général, le titre progresse nL6N46Z11W

** ChronoScale Corp CHRN.O : BUZZ - Le titre progresse grâce à un contrat de déploiement d’IA de 7,5 milliards de dollars nL6N46Z12H

** BellRing Brands Inc BRBR.N : BUZZ - Le titre bondit grâce à des résultats trimestriels encourageants et à la nomination d'un nouveau directeur financier nL6N46Z12L

** Summit Therapeutics Inc SMMT.O : BUZZ - Recul après une lettre de la FDA soulevant des inquiétudes quant à ses capacités de développement nL3N46Z17P

** i3 Verticals Inc IIIV.O : BUZZ - En hausse alors que la société prévoit des résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice supérieur aux estimations nL6N46Z12U

** La-Z-Boy Inc LZB.N : BUZZ - En hausse après la publication des résultats du deuxième trimestre nL6N46Z0ZU

** Privia Health Group Inc PRVA.O : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 nL6N46Z13N

** Presidio Production Company FTW.N : BUZZ - En hausse grâce à un accord de 360 millions de dollars portant sur des actifs du bassin du Permien nL3N46Z14N

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Devon Energy Corp DVN.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le brut chute en raison d'une accumulation des stocks nL3N46Z1BE

** BillionToOne Inc BLLN.O : BUZZ - Le titre recule après que Fuzzy Panda a révélé une position courte nL6N46Z164