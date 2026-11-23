Les principaux indices de Wall Street ont bondi lundi, le Nasdaq, à forte composante technologique, s'envolant de près de 6 %, les investisseurs se ruant sur les titres liés à l'IA après l'annonce par Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat. .N

À 10 h 30 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 3,21 % à 49.690,47 points. Le S&P 500 .SPX progressait de 5,32 % à 7.283,46 points, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 7,35 % à 24.279,40 points.

Les trois valeurs de l’indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** NVIDIA Corporation NVDA.OQ , en hausse de 35,8 %

** Dell Technologies Inc DELL.N , en hausse de 24,6 %

** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 23,2 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD.OQ , en baisse de 10,2 %

** Texas Pacific Land Corporation TPL.N , en baisse de 5,1 %

** Constellation Brands, Inc. STZ.N , en baisse de 3,0 %

Les trois valeurs de la Bourse de New York (NYSE) .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** JELD-WEN Holding Inc JELD.N , en hausse de 28,8 %

** Dell Technologies Inc DELL.N , en hausse de 24,6 %

** ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX.N , en hausse de 23,8 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** Cheetah Mobile Inc CMCM.N , en baisse de 10,9 %

** Xtend AI Robotics, Inc XTND.N , en baisse de 10,3 %

** Sinda Ltd SIND.N , en baisse de 10,0 %

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Wetour Robotics Ltd WETO.OQ , en hausse de 305,6 %

** Brand Engagement Network Inc BNAI.OQ , en hausse de 104,2 %

** Robin Energy Ltd RBNE.OQ , en hausse de 88,9 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O :

** Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.OQ , en baisse de 75,9 %

** Melar Acquisition Corp. I EVRL.OQ , en baisse de 63,8 %

** VisionWave Holdings Inc VWAV.OQ , en baisse de 34,8 %

** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : BUZZ - Chute après le rejet par la FDA d'un traitement contre la myopathie de Duchenne nL6N4740FS

** Enphase Energy Inc ENPH.O : BUZZ - En hausse après une réduction de 12 % de ses effectifs nL6N4740GR

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Royal Gold Inc RGLD.O :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que la remontée du dollar marque une pause nL3N4740K6

** Dollar General Corp DG.N : BUZZ - Piper Sandler relève la note de Dollar General à "surpondérer"; le titre en hausse nL6N4740H0

** Zscaler Inc ZS.O : BUZZ - Le titre bondit après l’annonce du rachat de CrowdStrike pour 43,9 milliards de dollars nL6N4740I2

** Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BUZZ - BMO abaisse la note de Mid-America Apartment à "en ligne avec le marché" et signale des freins à la croissance nL3N4740MS

** Anthropic PBC ANT.O :

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l’IA rebondissent fortement alors que Nvidia réintègre Jensen Huang au poste de directeur général nL6N4740PP

** Capital One Financial Corp COF.N :

** Synchrony Financial SYF.N :

** Bread Financial Holdings Inc BFH.N : BUZZ - Le risque lié au plafonnement des cartes de crédit est réel, mais la législation reste incertaine, selon Wells Fargo nL6N45E13F

** DoorDash Inc DASH.O : BUZZ - Hausse après l'obtention d'un financement pour l'opération Instacart en cours nL6N4710T7

** Amazon.com Inc AMZN.O :

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Oracle Corp ORCL.N :

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA récupèrent leurs pertes alors que les investisseurs font abstraction de la chute des marchés de la semaine dernière nL6N4740KX

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BUZZ - Le titre bondit après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire nL3N474111

** International Paper Co : BUZZ - Le conseil d'administration approuve la scission de la division emballage pour la zone EMEA, le titre progresse nL6N4740LB

** IQVIA Holdings Inc IQV.N : BUZZ - Le titre progresse après l'acquisition de Quotient Sciences nL6N4710QD

** Lazard Inc LAZ.N : BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Lazard à "surpondérer" en prévision d’une forte croissance des revenus liés au conseil nL3N46Y1WX

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** CVS Health Corp CVS.N :

** Humana Inc HUM.N :

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - Les assureurs santé américains reculent alors qu’une proposition du CMS menace les primes versées au titre du programme Medicare Advantage nL3N4740ZD

** EagleRock Land LLC EROK.N : BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une transaction de 3 milliards de dollars avec Texas Pacific Land nL6N4740M0

** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : BUZZ - Citi lance la couverture de Recursion avec une recommandation "acheter"; le titre progresse nL3N4740T1

** Evercore Inc EVR.N : BUZZ - En hausse; Morgan Stanley relève la note du titre à "surpondérer" nL3N4740OT

** Invivyd Inc IVVD.O : BUZZ - En hausse après que l’anticorps préventif contre la COVID-19 a atteint ses objectifs lors d’une étude de phase avancée nL3N4740U4

** Arcus Biosciences Inc RCUS.N : BUZZ - En baisse suite à l'arrêt d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer du pancréas nL3N4740VP

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BUZZ - Morgan Stanley dégrade la note de Jefferies en raison d'un potentiel de croissance limité nL3N4740WR

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Le titre s'envole après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général par le conseil d'administration nL6N4740QH

** Monro Inc MNRO.O : BUZZ - Chute suite à la suspension des dividendes nL6N4740P6

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV : BUZZ - Les valeurs européennes liées à l’IA ont le vent en poupe après le retour de Huang chez Nvidia nL3N4740YQ

** Houlihan Lokey Inc HLI.N : BUZZ - Morgan Stanley dégrade Houlihan Lokey à "neutral" nL3N4740ST