Les principaux indices de Wall Street ont bondi lundi, le Nasdaq, à forte composante technologique, s'envolant de près de 6 %, les investisseurs se ruant sur les titres liés à l'IA après l'annonce par Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat. .N
À 10 h 30 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 3,21 % à 49.690,47 points. Le S&P 500 .SPX progressait de 5,32 % à 7.283,46 points, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 7,35 % à 24.279,40 points.
Les trois valeurs de l’indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:
** NVIDIA Corporation NVDA.OQ , en hausse de 35,8 %
** Dell Technologies Inc DELL.N , en hausse de 24,6 %
** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 23,2 %
Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:
** CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD.OQ , en baisse de 10,2 %
** Texas Pacific Land Corporation TPL.N , en baisse de 5,1 %
** Constellation Brands, Inc. STZ.N , en baisse de 3,0 %
Les trois valeurs de la Bourse de New York (NYSE) .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:
** JELD-WEN Holding Inc JELD.N , en hausse de 28,8 %
** Dell Technologies Inc DELL.N , en hausse de 24,6 %
** ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX.N , en hausse de 23,8 %
Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :
** Cheetah Mobile Inc CMCM.N , en baisse de 10,9 %
** Xtend AI Robotics, Inc XTND.N , en baisse de 10,3 %
** Sinda Ltd SIND.N , en baisse de 10,0 %
Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:
** Wetour Robotics Ltd WETO.OQ , en hausse de 305,6 %
** Brand Engagement Network Inc BNAI.OQ , en hausse de 104,2 %
** Robin Energy Ltd RBNE.OQ , en hausse de 88,9 %
Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O :
** Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.OQ , en baisse de 75,9 %
** Melar Acquisition Corp. I EVRL.OQ , en baisse de 63,8 %
** VisionWave Holdings Inc VWAV.OQ , en baisse de 34,8 %
** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : BUZZ - Chute après le rejet par la FDA d'un traitement contre la myopathie de Duchenne nL6N4740FS
** Enphase Energy Inc ENPH.O : BUZZ - En hausse après une réduction de 12 % de ses effectifs nL6N4740GR
** Newmont Corp NEM.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Kinross Gold Corp KGC.N :
** Royal Gold Inc RGLD.O :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que la remontée du dollar marque une pause nL3N4740K6
** Dollar General Corp DG.N : BUZZ - Piper Sandler relève la note de Dollar General à "surpondérer"; le titre en hausse nL6N4740H0
** Zscaler Inc ZS.O : BUZZ - Le titre bondit après l’annonce du rachat de CrowdStrike pour 43,9 milliards de dollars nL6N4740I2
** Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BUZZ - BMO abaisse la note de Mid-America Apartment à "en ligne avec le marché" et signale des freins à la croissance nL3N4740MS
** Anthropic PBC ANT.O :
** Sandisk Corp SNDK.O :
** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l’IA rebondissent fortement alors que Nvidia réintègre Jensen Huang au poste de directeur général nL6N4740PP
** Capital One Financial Corp COF.N :
** Synchrony Financial SYF.N :
** Bread Financial Holdings Inc BFH.N : BUZZ - Le risque lié au plafonnement des cartes de crédit est réel, mais la législation reste incertaine, selon Wells Fargo nL6N45E13F
** DoorDash Inc DASH.O : BUZZ - Hausse après l'obtention d'un financement pour l'opération Instacart en cours nL6N4710T7
** Amazon.com Inc AMZN.O :
** Microsoft Corp MSFT.O :
** Oracle Corp ORCL.N :
** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA récupèrent leurs pertes alors que les investisseurs font abstraction de la chute des marchés de la semaine dernière nL6N4740KX
** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BUZZ - Le titre bondit après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire nL3N474111
** International Paper Co : BUZZ - Le conseil d'administration approuve la scission de la division emballage pour la zone EMEA, le titre progresse nL6N4740LB
** IQVIA Holdings Inc IQV.N : BUZZ - Le titre progresse après l'acquisition de Quotient Sciences nL6N4710QD
** Lazard Inc LAZ.N : BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Lazard à "surpondérer" en prévision d’une forte croissance des revenus liés au conseil nL3N46Y1WX
** UnitedHealth Group Inc UNH.N :
** CVS Health Corp CVS.N :
** Humana Inc HUM.N :
** Centene Corp CNC.N :
BUZZ - Les assureurs santé américains reculent alors qu’une proposition du CMS menace les primes versées au titre du programme Medicare Advantage nL3N4740ZD
** EagleRock Land LLC EROK.N : BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une transaction de 3 milliards de dollars avec Texas Pacific Land nL6N4740M0
** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : BUZZ - Citi lance la couverture de Recursion avec une recommandation "acheter"; le titre progresse nL3N4740T1
** Evercore Inc EVR.N : BUZZ - En hausse; Morgan Stanley relève la note du titre à "surpondérer" nL3N4740OT
** Invivyd Inc IVVD.O : BUZZ - En hausse après que l’anticorps préventif contre la COVID-19 a atteint ses objectifs lors d’une étude de phase avancée nL3N4740U4
** Arcus Biosciences Inc RCUS.N : BUZZ - En baisse suite à l'arrêt d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer du pancréas nL3N4740VP
** Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BUZZ - Morgan Stanley dégrade la note de Jefferies en raison d'un potentiel de croissance limité nL3N4740WR
** Nvidia Corp NVDA.O :
BUZZ - Le titre s'envole après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général par le conseil d'administration nL6N4740QH
** Monro Inc MNRO.O : BUZZ - Chute suite à la suspension des dividendes nL6N4740P6
** ASML Holding NV ASML.O :
** STMicroelectronics NV : BUZZ - Les valeurs européennes liées à l’IA ont le vent en poupe après le retour de Huang chez Nvidia nL3N4740YQ
** Houlihan Lokey Inc HLI.N : BUZZ - Morgan Stanley dégrade Houlihan Lokey à "neutral" nL3N4740ST
|
Indice RIC
|
Nom de l'indice
|
Variation en %
|
S&P 500
|
5,4
|
.SPLRCT
|
S&P 500 Technologies de l'information
|
10,69
|
.SPLRCU
|
Services publics S&P 500
|
0,72
|
.SPLRCD
|
S&P 500: biens de consommation discrétionnaire
|
4,87
|
.SPLRCM
|
S&P 500: Matériaux
|
2,96
|
.SPLRCI
|
S&P 500 – Industrie
|
3,98
|
.SPLRCL
|
S&P 500 Services de communication (Secteur)
|
5,03
|
.SPSY
|
Secteur financier du S&P 500
|
2,17
|
.SPLRCR
|
S&P 500 Immobilier
|
1,34
|
.SPXHC
|
Secteur de la santé du S&P 500
|
1,3
|
.SPLRCS
|
S&P 500 Biens de consommation courante
|
-0,65
|
.SPNY
|
S&P 500 Énergie
|
-0,02
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