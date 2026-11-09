LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nvidia, Genmab, Eli Lilly

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont tenté de se redresser lundi, les investisseurs étant à la recherche de bonnes affaires après la forte chute des actions la semaine dernière, tout en attendant plus de précisions sur la polémique entourant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Le titre recule alors que le conseil d’administration enquête sur son directeur général suite à des allégations d’espionnage nL3N46Q0MH

** Genmab A/S GMAB.O :

BUZZ - Le titre progresse après l’autorisation par la FDA d’un médicament anticancéreux de son partenaire J&J nL5N46Q0QH

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Jefferies relève l’objectif de cours de Lilly, estimant que le potentiel du GLP-1 hors États-Unis est sous-estimé nL3N46Q0TO