Les principaux indices de Wall Street ont fortement rebondi lundi, emmenés par une hausse de près de 7 % du Nasdaq, à forte composante technologique, les investisseurs se ruant à nouveau sur les valeurs liées à l'IA après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia. .N

À 13 h 30 EST, le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 3,25 % à 49 712,33. Le S&P 500 .SPX gagnait 4,96 % à 7 253,09, et le Nasdaq Composite .IXIC s'appréciait de 6,82 % à 24 160,82.

Les trois valeurs du S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** NVIDIA Corporation NVDA.OQ , en hausse de 31,6 %

** Dell Technologies Inc DELL.N , en hausse de 21,5 %

** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 18,8 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD.OQ , en baisse de 10,3 %

** Tyson Foods Inc TSN.N , en baisse de 4 %

** International Paper Co IP.N , en baisse de 3,8 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE.PG.N:

** JELD-WEN Holding Inc JELD.N , en hausse de 26,0 %

** Braskem S.A. BAK.N , en hausse de 24,5 %

** ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX.N , en hausse de 22,1 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** Sos Ltd SOS.N , en baisse de 15,2 %

** Sinda Ltd SIND.N , en baisse de 12,4 %

** Xtend AI Robotics, Inc XTND.N , en baisse de 10,9 %

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Wetour Robotics Ltd WETO.OQ , en hausse de 255,7 %

** Oatly Group AB OTLY.OQ , en hausse de 96,4 %

** Brand Engagement Network Inc BNAI.OQ , en hausse de 76,2 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage sur le Nasdaq .PL.O :

** Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.OQ , en baisse de 76,1 %

** Melar Acquisition Corp. I EVRL.OQ , en baisse de 71,7 %

** Nexus Advanced Technologies Inc. NXAT.OQ , en baisse de 41,7 %

** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : BUZZ - Chute après le rejet par la FDA d'un traitement contre la myopathie de Duchenne nL6N4740FS

** Enphase Energy Inc ENPH.O : BUZZ - En hausse après une réduction de 12 % de ses effectifs nL6N4740GR

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Royal Gold Inc RGLD.O :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères en hausse alors que les cours de l'or s'envolent nL3N47416O

** Dollar General Corp DG.N : BUZZ - Piper Sandler relève la note de Dollar General à "surpondérer"; le titre en hausse nL6N4740H0

** Zscaler Inc ZS.O : BUZZ - Le titre bondit après l’annonce du rachat de CrowdStrike pour 43,9 milliards de dollars nL6N4740I2

** Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BUZZ - BMO abaisse la note de Mid-America Apartment à "en ligne avec le marché" et signale des freins à la croissance nL3N4740MS

** Anthropic PBC ANT.O :

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l’IA rebondissent fortement alors que Nvidia réintègre Jensen Huang au poste de directeur général nL6N4740UX

** Capital One Financial Corp COF.N :

** Synchrony Financial SYF.N :

** Bread Financial Holdings Inc BFH.N : BUZZ - Le risque lié au plafonnement des cartes de crédit est réel, mais la législation reste incertaine, selon Wells Fargo nL6N45E13F

** DoorDash Inc DASH.O : BUZZ - Hausse après l'obtention d'un financement pour l'opération Instacart en cours nL6N4710T7

** Amazon.com Inc AMZN.O :

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Oracle Corp ORCL.N :

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA enregistrent un fort rebond après le retour de Huang au poste de directeur général de Nvidia nL6N4740SS

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BUZZ - Le titre bondit après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire nL3N474111

** International Paper Co : BUZZ - Le conseil d'administration approuve la scission de la division emballage pour la zone EMEA; le titre progresse nL6N4740LB

** IQVIA Holdings Inc IQV.N : BUZZ - Le titre progresse après l'acquisition de Quotient Sciences nL6N4710QD

** Lazard Inc LAZ.N : BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Lazard à "surpondérer" en prévision d’une forte croissance des revenus liés au conseil nL3N46Y1WX

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** CVS Health Corp CVS.N :

** Humana Inc HUM.N :

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - Les assureurs santé américains reculent alors qu’une proposition du CMS menace les primes versées au titre du programme Medicare Advantage nL3N4740ZD

** EagleRock Land LLC EROK.N : BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une transaction de 3 milliards de dollars avec Texas Pacific Land nL6N4740M0

** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : BUZZ - Citi lance la couverture de Recursion avec une recommandation "acheter"; le titre progresse nL3N4740T1

** Evercore Inc EVR.N : BUZZ - En hausse; Morgan Stanley relève la note du titre à "surpondérer" nL3N4740OT

** Invivyd Inc IVVD.O : BUZZ - En hausse après que l’anticorps de prévention contre la COVID-19 a atteint ses objectifs lors d’une étude de phase avancée nL3N4740U4

** Arcus Biosciences Inc RCUS.N : BUZZ - En baisse suite à l'arrêt d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer du pancréas nL3N4740VP

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BUZZ - Morgan Stanley dégrade la note de Jefferies en raison d'un potentiel de croissance limité nL3N4740WR

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Le titre s'envole avec le retour de Huang à la tête de l'entreprise; Bernstein et Melius relèvent leur recommandation sur le titre nL6N4740U0

** Monro Inc MNRO.O : BUZZ - Chute du titre suite à la suspension des dividendes nL6N4740P6

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV : BUZZ - Les valeurs européennes exposées à l'IA ont le vent en poupe après le retour de Huang chez Nvidia nL3N4740YQ

** Houlihan Lokey Inc HLI.N : BUZZ - Morgan Stanley dégrade Houlihan Lokey à "neutral" nL3N4740ST

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptos rebondissent grâce à la remontée du bitcoin nL6N4740UI

** Hewlett Packard Enterprise Inc HPE.N : BUZZ - En hausse dans le sillage du marché, la demande de serveurs IA étant au centre de l'attention nL6N4740VT

** Eli Lilly and Co LLY.N : BUZZ - Hausse liée à l'acquisition potentielle de LoQus23 pour 725 millions de dollars nL6N4740WU