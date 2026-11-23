Les principaux indices de Wall Street ont fortement rebondi lundi, emmenés par une hausse de près de 7 % du Nasdaq, à forte composante technologique, les investisseurs se ruant à nouveau sur les valeurs liées à l'IA après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia. .N
À 13 h 30 EST, le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 3,25 % à 49 712,33. Le S&P 500 .SPX gagnait 4,96 % à 7 253,09, et le Nasdaq Composite .IXIC s'appréciait de 6,82 % à 24 160,82.
Les trois valeurs du S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:
** NVIDIA Corporation NVDA.OQ , en hausse de 31,6 %
** Dell Technologies Inc DELL.N , en hausse de 21,5 %
** Bloom Energy Corporation BE.N , en hausse de 18,8 %
Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:
** CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD.OQ , en baisse de 10,3 %
** Tyson Foods Inc TSN.N , en baisse de 4 %
** International Paper Co IP.N , en baisse de 3,8 %
Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE.PG.N:
** JELD-WEN Holding Inc JELD.N , en hausse de 26,0 %
** Braskem S.A. BAK.N , en hausse de 24,5 %
** ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX.N , en hausse de 22,1 %
Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :
** Sos Ltd SOS.N , en baisse de 15,2 %
** Sinda Ltd SIND.N , en baisse de 12,4 %
** Xtend AI Robotics, Inc XTND.N , en baisse de 10,9 %
Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:
** Wetour Robotics Ltd WETO.OQ , en hausse de 255,7 %
** Oatly Group AB OTLY.OQ , en hausse de 96,4 %
** Brand Engagement Network Inc BNAI.OQ , en hausse de 76,2 %
Les trois plus fortes baisses en pourcentage sur le Nasdaq .PL.O :
** Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.OQ , en baisse de 76,1 %
** Melar Acquisition Corp. I EVRL.OQ , en baisse de 71,7 %
** Nexus Advanced Technologies Inc. NXAT.OQ , en baisse de 41,7 %
** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : BUZZ - Chute après le rejet par la FDA d'un traitement contre la myopathie de Duchenne nL6N4740FS
** Enphase Energy Inc ENPH.O : BUZZ - En hausse après une réduction de 12 % de ses effectifs nL6N4740GR
** Newmont Corp NEM.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Kinross Gold Corp KGC.N :
** Royal Gold Inc RGLD.O :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères en hausse alors que les cours de l'or s'envolent nL3N47416O
** Dollar General Corp DG.N : BUZZ - Piper Sandler relève la note de Dollar General à "surpondérer"; le titre en hausse nL6N4740H0
** Zscaler Inc ZS.O : BUZZ - Le titre bondit après l’annonce du rachat de CrowdStrike pour 43,9 milliards de dollars nL6N4740I2
** Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BUZZ - BMO abaisse la note de Mid-America Apartment à "en ligne avec le marché" et signale des freins à la croissance nL3N4740MS
** Anthropic PBC ANT.O :
** Sandisk Corp SNDK.O :
** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l’IA rebondissent fortement alors que Nvidia réintègre Jensen Huang au poste de directeur général nL6N4740UX
** Capital One Financial Corp COF.N :
** Synchrony Financial SYF.N :
** Bread Financial Holdings Inc BFH.N : BUZZ - Le risque lié au plafonnement des cartes de crédit est réel, mais la législation reste incertaine, selon Wells Fargo nL6N45E13F
** DoorDash Inc DASH.O : BUZZ - Hausse après l'obtention d'un financement pour l'opération Instacart en cours nL6N4710T7
** Amazon.com Inc AMZN.O :
** Microsoft Corp MSFT.O :
** Oracle Corp ORCL.N :
** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA enregistrent un fort rebond après le retour de Huang au poste de directeur général de Nvidia nL6N4740SS
** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BUZZ - Le titre bondit après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire nL3N474111
** International Paper Co : BUZZ - Le conseil d'administration approuve la scission de la division emballage pour la zone EMEA; le titre progresse nL6N4740LB
** IQVIA Holdings Inc IQV.N : BUZZ - Le titre progresse après l'acquisition de Quotient Sciences nL6N4710QD
** Lazard Inc LAZ.N : BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Lazard à "surpondérer" en prévision d’une forte croissance des revenus liés au conseil nL3N46Y1WX
** UnitedHealth Group Inc UNH.N :
** CVS Health Corp CVS.N :
** Humana Inc HUM.N :
** Centene Corp CNC.N :
BUZZ - Les assureurs santé américains reculent alors qu’une proposition du CMS menace les primes versées au titre du programme Medicare Advantage nL3N4740ZD
** EagleRock Land LLC EROK.N : BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une transaction de 3 milliards de dollars avec Texas Pacific Land nL6N4740M0
** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : BUZZ - Citi lance la couverture de Recursion avec une recommandation "acheter"; le titre progresse nL3N4740T1
** Evercore Inc EVR.N : BUZZ - En hausse; Morgan Stanley relève la note du titre à "surpondérer" nL3N4740OT
** Invivyd Inc IVVD.O : BUZZ - En hausse après que l’anticorps de prévention contre la COVID-19 a atteint ses objectifs lors d’une étude de phase avancée nL3N4740U4
** Arcus Biosciences Inc RCUS.N : BUZZ - En baisse suite à l'arrêt d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer du pancréas nL3N4740VP
** Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BUZZ - Morgan Stanley dégrade la note de Jefferies en raison d'un potentiel de croissance limité nL3N4740WR
** Nvidia Corp NVDA.O :
BUZZ - Le titre s'envole avec le retour de Huang à la tête de l'entreprise; Bernstein et Melius relèvent leur recommandation sur le titre nL6N4740U0
** Monro Inc MNRO.O : BUZZ - Chute du titre suite à la suspension des dividendes nL6N4740P6
** ASML Holding NV ASML.O :
** STMicroelectronics NV : BUZZ - Les valeurs européennes exposées à l'IA ont le vent en poupe après le retour de Huang chez Nvidia nL3N4740YQ
** Houlihan Lokey Inc HLI.N : BUZZ - Morgan Stanley dégrade Houlihan Lokey à "neutral" nL3N4740ST
** Coinbase Global Inc COIN.O :
** Strategy Inc MSTR.O :
** Robinhood Markets Inc HOOD.O :
** MARA Holdings Inc MARA.O :
BUZZ - Les valeurs cryptos rebondissent grâce à la remontée du bitcoin nL6N4740UI
** Hewlett Packard Enterprise Inc HPE.N : BUZZ - En hausse dans le sillage du marché, la demande de serveurs IA étant au centre de l'attention nL6N4740VT
** Eli Lilly and Co LLY.N : BUZZ - Hausse liée à l'acquisition potentielle de LoQus23 pour 725 millions de dollars nL6N4740WU
|
Indice RIC
|
Nom de l'indice
|
Variation en %
|
S&P 500
|
4,96
|
.SPLRCT
|
S&P 500 Technologies de l'information
|
9,1
|
.SPLRCU
|
Services publics du S&P 500
|
1,38
|
.SPLRCD
|
S&P 500: Consommation discrétionnaire
|
4,96
|
.SPLRCM
|
S&P 500: Matériaux
|
3,35
|
.SPLRCI
|
S&P 500 – Industrie
|
4,04
|
.SPLRCL
|
S&P 500 Services de communication (Secteur)
|
5,56
|
.SPSY
|
Secteur financier du S&P 500
|
2,24
|
.SPLRCR
|
S&P 500 Immobilier
|
1,06
|
.SPXHC
|
Secteur de la santé du S&P 500
|
1,28
|
.SPLRCS
|
S&P 500 Biens de consommation courante
|
0,12
|
.SPNY
|
S&P 500 Énergie
|
-0,45
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer