LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nvidia, AMD, Eli Lilly

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en forte baisse jeudi après l'annonce par Nvidia NVDA.O du départ de son directeur général Jensen Huang, privant ainsi le secteur de l'IA de son plus grand défenseur. .N

** STMicroelectronics NV STM.N : ** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reculent alors que le conseil d’administration de Nvidia se penche sur l’avenir de Jensen Huang nL5N46T0ON

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Le titre recule alors que le conseil d'administration se réunit pour décider de l'avenir du directeur général Huang nL3N46T12I

** Eli Lilly and Co LLY.N : BUZZ - Le titre progresse après avoir obtenu la première autorisation en Chine pour un médicament amaigrissant nL6N46T0PD

** Nebius Group NV NBIS.O : BUZZ - En baisse alors que les prévisions de chiffre d'affaires sont inférieures aux estimations nL6N46T0X9

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or fléchissent face à un dollar américain plus fort nL3N46T10O

** Marvell Technology Inc MRVL.O : ** Applied Materials Inc AMAT.O : ** Intel Corp INTC.O : ** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA reculent sur fond de crise de leadership chez Nvidia nL6N46T0QX

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Broadcom Inc AVGO.O : BUZZ - En hausse alors que les turbulences chez Nvidia créent des opportunités nL6N46T0XD

** AEVEX Corp AVEX.N : BUZZ - Forte hausse grâce à des prévisions plus optimistes pour l'exercice 2026 et à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes nL6N46T0TG

** PepGen Inc PEPG.O : BUZZ - En hausse après une levée de fonds de 125 millions de dollars pour un médicament contre les maladies musculaires nL6N46T0UX

** QXO Inc QXO.N : BUZZ - Nomme Dev Ahuja, ancien de Novelis, au poste de directeur financier; le titre recule nL3N46T12X

** CareTrust REIT Inc CTRE.N : BUZZ - Le titre recule après une émission d'actions de 637,5 millions de dollars nL6N46T0VH

** Corteva Inc CTVA.N : BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels en raison des difficultés au Brésil nL6N46T0SW

** Bit Digital Inc BTBT.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** Mara Holdings Inc MARA.O : ** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.N : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que MSCI s'apprête à retirer Strategy de ses indices nL6N46T0VB

** Strategy Inc MSTR.O : BUZZ - Chute alors que l’exclusion par MSCI menace des milliards de sorties de capitaux des fonds passifs nL6N46T0SH

** Cellebrite DI Ltd CLBT.O : BUZZ - Hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46T160

** Guardant Health Inc GH.O : BUZZ - En hausse après la vente d'obligations convertibles pour 500 millions de dollars nL6N46T0XI

** Intuitive Machines Inc LUNR.O : BUZZ - Bondit alors que ses prévisions annuelles dépassent les estimations et que son chiffre d'affaires du troisième trimestre est supérieur aux attentes nL3N46T184

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : BUZZ - En baisse après le lancement d’une émission d'actions de 2 milliards de dollars nL6N46T0Y4

** Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : BUZZ - Chute après le retrait des prévisions annuelles nL6N46T0VE