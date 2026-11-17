Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, sous la pression des valeurs du secteur de la santé, tandis que les valeurs technologiques ont affiché des performances mitigées, les investisseurs attendant les résultats de Nvidia et l'introduction en bourse d'Anthropic pour obtenir de nouveaux indices sur la pérennité du mouvement haussier lié à l'IA. .N

À 10 h 30 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,66% à 51.266,10 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,43% à 7.384,80 points, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,48% à 24.391,43 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Reddit Inc RDDT.N , en hausse de 3,9%

** Coherent Corp COHR.N , en hausse de 3,2%

** Newmont Corp NEM.N , en hausse de 2,7%

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Salesforce, Inc. CRM.N , en baisse de 8,3%

** Intuit Inc. INTU.OQ , en baisse de 5,8%

** ServiceNow, Inc. NOW.N , en baisse de 5,6%

Les trois valeurs ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage à la Bourse de New York (NYSE) .PG.N :

** Glass House Brands Inc GLAS.N , en hausse de 29,5%

** Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N , en hausse de 22,6%

** LiveWire Group, Inc. LVWR.N , en hausse de 20,4%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** Stem, Inc. STEM.N , en baisse de 36,0%

** Abacus Global Management, Inc. ABX.N , en baisse de 35,0%

** Selectquote, Inc SLQT.N , en baisse de 13,7%

Les trois valeurs du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Sellas Life Sciences Group Inc SLS.OQ , en hausse de 156,6%

** GreenPower Motor Company Inc GP.OQ , en hausse de 77,3%

** Fort Technology Inc FRTT.OQ , en hausse de 76,3%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le Nasdaq .PL.O :

** Golden Heaven Group Holdings Ltd. GDHG.OQ , en baisse de 81,0%

** XCF Global Inc SAFX.OQ , en baisse de 52,8%

** Scilex Holding Co SCLX.OQ , en baisse de 47,5%

** Nokia Oyj NOK.N : BUZZ - Le titre recule après que Nvidia a réduit sa participation de plus de moitié au troisième trimestre nL6N46Y0IR

** The Home Depot Inc HD.N : BUZZ - En baisse avant la publication de ses résultats trimestriels, les investisseurs surveillant de près les dépenses de consommation nL6N46X180

** The Walt Disney Co DIS.N : BUZZ - Devrait afficher une croissance de son bénéfice de près de 51% en glissement annuel nL6N46X183

** J.P. Morgan Chase & Co JPM.N : BUZZ - En baisse après l'annonce du départ de son directeur financier nL6N45D0QW

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** Applied Digital Corp APLD.O :

** Core Scientific Inc CORZ.O : BUZZ - Le fonds spéculatif Situational Awareness réduit fortement ses participations dans des entreprises spécialisées dans l'IA et les centres de données au troisième trimestre nL3N46Y0X1

** Intel Corp INTC.O : BUZZ - En baisse après la réduction de la participation de Nvidia nL6N46Y0QM

** SiteOne Landscape Supply Inc SITE.N : BUZZ - En hausse après son intégration dans l’indice S&P SmallCap nL6N46Y0RU

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : BUZZ - En baisse; la société indique avoir résolu le problème technique à l'origine des retards de vols nL6N46Y0RF

** PepsiCo Inc PEP.O : BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de la note par Bernstein à "sous-performance" nL6N46Y0SW

** Amer Sports Inc AS.N : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N46Y0TH

** Omeros Corp OMER.O : BUZZ - En baisse après des résultats en deçà des attentes au troisième trimestre nL6N46Y0QQ

** AECOM ACM.N : BUZZ - Bondit grâce à des résultats du quatrième trimestre encourageants et des perspectives solides nL6N46Y0UX

** Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : BUZZ - En forte hausse après qu’un vaccin contre le cancer a prolongé la survie des patients lors d’un essai clinique nL6N46Y0VW

** Coherent Corp COHR.N :

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

** Ciena Corp CIEN.N :

** Credo Technology Group Holding Ltd CRDO.O : BUZZ - Les fabricants américains de composants optiques en hausse après un article de Reuters indiquant que l'administration Trump prévoit des restrictions vis-à-vis de la Chine nL6N46Y0VN

** Viking Holdings Ltd VIK.N : BUZZ - Le titre recule après des résultats du troisième trimestre en deçà des attentes nL3N46Y15B

** The Walt Disney Company DIS.N : BUZZ - L'action recule alors que la réaffirmation des prévisions de bénéfice déçoit nL6N46Y0SH

** Red Cat Holdings Inc RCAT.O : BUZZ - Plonge après avoir retiré ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et manqué ses estimations trimestrielles nL6N46Y0UQ

** Dave Inc DAVE.O : BUZZ - Selon KBW, la demande d’agrément bancaire pourrait stimuler le bénéfice à court terme de Coastal Financial nL3N46Y157

** Consolidated Edison Inc ED.N : BUZZ - Le titre recule suite à une émission d'actions de 722 millions de dollars nL6N46Y0YV

** Elevance Health Inc ELV.N :

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** Humana Inc HUM.N : BUZZ - Les assureurs santé reculent suite à une proposition de nouvelle réglementation visant à lutter contre la fraude nL3N46Y1GC

** Nike Inc NKE.N : BUZZ - En hausse alors que l'entreprise vise une croissance de son chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars d'ici 2031 nL6N46Y0ZX