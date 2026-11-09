 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-KKR, Nvidia, Constellation Energy
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 15:14

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

9 novembre - Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les investisseurs tentant de mettre de côté les inquiétudes liées à l'IA de la semaine dernière tout en attendant plus de précisions sur la polémique entourant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Le titre recule alors que le conseil d’administration enquête sur son directeur général suite à des allégations d’espionnage nL3N46Q0MH

** Genmab A/S GMAB.O :

BUZZ - Le titre progresse après l'autorisation par la FDA d'un médicament anticancéreux de son partenaire J&J nL5N46Q0QH

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Jefferies relève l’objectif de cours de Lilly, estimant que le potentiel du GLP-1 hors États-Unis est sous-estimé nL3N46Q0TO

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels et la cession de sa participation dans sa division construction nL3N46Q0UD

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Recul alors que l'arrêt d'une raffinerie freine les ventes de brut et pèse sur la trésorerie nL3N46Q0WF

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Recul après l'annonce d'émissions d'obligations convertibles pour un montant de 2,2 milliards de dollars

nL6N46Q0OT

** Zura Bio Inc ZURA.O :

BUZZ - Plonge après l'échec d'un médicament contre une maladie de la peau lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL3N46Q0W9

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - En hausse après la publication des résultats préliminaires du troisième trimestre nL6N46Q0P9

** Dropbox Inc DBX.O :

BUZZ - Le titre recule en raison d'un projet d'émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars nL6N46Q0Q8

** KKR & Co Inc KKR.N :

BUZZ - Le titre progresse alors que le bénéfice trimestriel atteint un niveau record nL3N46Q0W4

** Children's Place Inc PLCE.O :

BUZZ - Chute après le dépôt de bilan et la recherche d'un repreneur nL6N46Q0PM

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Meta Platforms Inc META.O :

** Alphabet Inc GOOGL.O :

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Les valeurs technologiques américaines affichent des résultats mitigés: rebond des "Big Tech", pression sur les puces

nL3N46Q0WB

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - Le titre recule alors que les sponsors cèdent des actions dans le cadre d’une offre secondaire nL6N46Q0R1

** Goodyear Tire & Rubber Co GT.O :

BUZZ - Nomination de Roger Wood au poste de directeur général par intérim; le titre recule nL6N46Q0R4

** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - Chute après la confirmation de prévisions inférieures aux estimations et la révision à la baisse des perspectives de ventes de médicaments nL3N46Q101

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - En hausse grâce à son offensive sur l'alimentation électrique des centres de données basés sur l'IA nL3N46Q10A

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et une révision à la hausse des prévisions pour 2026 nL3N46Q10R

** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Hausse du cours suite à la cession d'actifs pour 4 milliards de dollars et à de solides résultats au troisième trimestre nL3N46Q10N

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
80,9300 USD NASDAQ -2,60%
ALPHABET-A
293,3200 USD NASDAQ +3,00%
CHILDREN'S PLACE
0,2099 USD NASDAQ -34,81%
CNH INDUSTRIAL
12,400 USD NYSE +7,36%
CNSTLLTN ENER CO
259,2300 USD NASDAQ +3,71%
DROPBOX-A
33,7300 USD NASDAQ -2,68%
ELI LILLY & CO
1 381,655 USD NYSE +2,01%
ENPHASE ENERGY
28,2200 USD NASDAQ -0,86%
GENMAB SP ADR
53,8800 USD NASDAQ +0,47%
GOODYEAR T & RUB
4,2550 USD NASDAQ -2,41%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX +1,73%
INTEL
58,4400 USD NASDAQ +3,84%
IONIS PHARMACEUT
28,3600 USD NASDAQ -28,06%
KKR & CO
97,575 USD NYSE +1,13%
LIFESTANCE HLTH
13,9250 USD NASDAQ +1,13%
META PLATFORMS
641,2500 USD NASDAQ +5,10%
MICROSOFT
539,9150 USD NASDAQ +1,75%
NRG ENERGY
95,000 USD NYSE +7,62%
NVIDIA
178,5600 USD NASDAQ -4,33%
Pétrole Brent
94,12 USD Ice Europ -5,24%
Pétrole WTI
87,55 USD Ice Europ -3,07%
ZURA BIO RG-A
0,950 EUR Tradegate -74,73%
ZURA BIO RG-A
1,0298 USD NASDAQ -74,82%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 241,96 +1,27%
Pétrole Brent
94,13 -5,23%
BIOPHYTIS
0,0441 +4,01%
2CRSI
17,1 +7,68%
SOITEC
99,18 +5,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank