LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-KKR, Nvidia, Constellation Energy

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9 novembre - Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les investisseurs tentant de mettre de côté les inquiétudes liées à l'IA de la semaine dernière tout en attendant plus de précisions sur la polémique entourant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Le titre recule alors que le conseil d’administration enquête sur son directeur général suite à des allégations d’espionnage nL3N46Q0MH

** Genmab A/S GMAB.O :

BUZZ - Le titre progresse après l'autorisation par la FDA d'un médicament anticancéreux de son partenaire J&J nL5N46Q0QH

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Jefferies relève l’objectif de cours de Lilly, estimant que le potentiel du GLP-1 hors États-Unis est sous-estimé nL3N46Q0TO

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels et la cession de sa participation dans sa division construction nL3N46Q0UD

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Recul alors que l'arrêt d'une raffinerie freine les ventes de brut et pèse sur la trésorerie nL3N46Q0WF

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Recul après l'annonce d'émissions d'obligations convertibles pour un montant de 2,2 milliards de dollars

nL6N46Q0OT

** Zura Bio Inc ZURA.O :

BUZZ - Plonge après l'échec d'un médicament contre une maladie de la peau lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL3N46Q0W9

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - En hausse après la publication des résultats préliminaires du troisième trimestre nL6N46Q0P9

** Dropbox Inc DBX.O :

BUZZ - Le titre recule en raison d'un projet d'émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars nL6N46Q0Q8

** KKR & Co Inc KKR.N :

BUZZ - Le titre progresse alors que le bénéfice trimestriel atteint un niveau record nL3N46Q0W4

** Children's Place Inc PLCE.O :

BUZZ - Chute après le dépôt de bilan et la recherche d'un repreneur nL6N46Q0PM

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Meta Platforms Inc META.O :

** Alphabet Inc GOOGL.O :

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Les valeurs technologiques américaines affichent des résultats mitigés: rebond des "Big Tech", pression sur les puces

nL3N46Q0WB

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - Le titre recule alors que les sponsors cèdent des actions dans le cadre d’une offre secondaire nL6N46Q0R1

** Goodyear Tire & Rubber Co GT.O :

BUZZ - Nomination de Roger Wood au poste de directeur général par intérim; le titre recule nL6N46Q0R4

** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - Chute après la confirmation de prévisions inférieures aux estimations et la révision à la baisse des perspectives de ventes de médicaments nL3N46Q101

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - En hausse grâce à son offensive sur l'alimentation électrique des centres de données basés sur l'IA nL3N46Q10A

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et une révision à la hausse des prévisions pour 2026 nL3N46Q10R

** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Hausse du cours suite à la cession d'actifs pour 4 milliards de dollars et à de solides résultats au troisième trimestre nL3N46Q10N