Les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé mardi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant marqué une pause après le spectaculaire rebond de Wall Street mené par Nvidia, tandis que les investisseurs attendaient les chiffres de l'inflation de cette semaine, dernier indicateur majeur concernant la politique monétaire avant la réunion de décembre de la Réserve fédérale. .N

** Amrize AG AMRZ.N :

** CRH PLC CRH.N : BUZZ - JPM optimiste sur le ciment européen jusqu’en 2027, désigne Heidelberg comme premier choix nL5N4750E8

** Sanofi SA SNY.O : BUZZ - À son plus haut niveau depuis un an après l'accord avec Insmed nL6N4750EM

** Insmed Inc INSM.O : BUZZ - Le titre bondit après l'accord de rachat de 41 milliards de dollars conclu avec Sanofi nL6N4750JC

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les valeurs des sociétés minières de cuivre reculent en raison de la baisse des cours du métal nL3N4750SS

** Anthropic PBC ANT.O : BUZZ - Wedbush lance la couverture d’Anthropic avec une note « surperformer » nL6N4750K8

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent après la forte hausse de la séance précédente nL3N4750TG

** Meta Platforms Inc META.O : BUZZ - J.P. Morgan abaisse l'objectif de cours de Meta en raison de préoccupations liées aux dépenses et au financement nL6N4750JP

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** Iren Ltd IREN.O :

** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA reculent après la forte hausse de Nvidia suite au retour de Huang au poste de directeur général nL6N4750MO

** Medtronic PLC MDT.N : BUZZ - Recul après avoir maintenu ses prévisions annuelles et manqué ses objectifs de chiffre d'affaires trimestriel nL3N4750ZM

** Dollar Tree Inc DLTR.O : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels nL6N4750NA