Les principaux indices américains ont reculé mercredi, le Nasdaq plongeant d'environ 4 %, alors que la vague de ventes sur les titres liés à l'IA s'intensifiait et que de nouvelles propositions de droits de douane américains pesaient sur le moral des investisseurs, dans un contexte de doutes croissants quant à la capacité du boom de l'IA, alimenté par l'endettement, à générer des rendements suffisants. .N

À 13 h 30 EST, le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,42 % à 50.230,38. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,53 % à 7.163,28, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 1,26 % à 23.442,34.

Les trois valeurs de l’indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** HP Inc HPQ.N , en hausse de 10,9 %

** Axon Enterprise, Inc. AXON.OQ , en hausse de 7,9 %

** Charter Communications, Inc. CHTR.OQ , en hausse de 7,3 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** SanDisk Corporation SNDK.OQ , en baisse de 8,4 %

** Lam Research Corporation LRCX.OQ , en baisse de 8,0 %

** Micron Technology, Inc. MU.OQ , en baisse de 7,6 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE .PG.N :

** Braemar Hotels & Resorts Inc BHR.N , en hausse de 22,5 %

** Endava PLC DAVA.N , en hausse de 21,0 %

** loanDepot, Inc. LDI.N , en hausse de 17,5 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** Skillsoft Corp. SKIL.N , en baisse de 13,4 %

** Lifezone Metals Ltd LZM.N , en baisse de 11,2 %

** Sunlands Technology Group STG.N , en baisse de 9,5 %

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** BioNexus Gene Lab Corp BGLC.OQ , en hausse de 92,6 %

** Neurosense Therapeutics Ltd NRSN.OQ , en hausse de 61,4 %

** Nexus Advanced Technologies Inc. NXAT.OQ , en hausse de 57,1 %

Les trois titres du Nasdaq .PL.O ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Healthcare Triangle Inc HCTI.OQ , en baisse de 81,5 %

** VisionWave Holdings Inc VWAV.OQ , en baisse de 66,2 %

** EUDA Health Holdings Ltd EUDA.OQ , en baisse de 51,2 %

** Sanofi SA SNY.O : BUZZ - RBC et Barclays relèvent la note de Sanofi, l’accord avec Insmed garantissant la croissance nL6N4760I5

** Dell Technologies Inc DELL.N : BUZZ - Recul après les résultats du T3, la faiblesse du marché des PC contrebalançant la vigueur de l'IA nL6N4760IE

** Deere & Co DE.N : BUZZ - Bénéfice en hausse attendue alors que les investisseurs misent sur la demande dans le secteur de la construction, stimulée par l’IA nL6N47514V

** Workday Inc WDAY.O : BUZZ - Le titre recule, les charges de restructuration pesant sur le résultat net du troisième trimestre nL6N4760K3

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent en pré-ouverture, prolongeant leurs récentes pertes nL6N4760LI

** Nutanix Inc NTNX.O : BUZZ - Chute après des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes, le directeur général va démissionner nL6N4760N2

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que l'or chute après la publication de données indiquant une nouvelle hausse de l'inflation aux États-Unis nL3N4761A3

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent alors que le métal approche de son plus bas niveau depuis un an nL3N4760YS

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** Core Scientific Inc CORZ.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l’IA reculent alors que les investisseurs s’interrogent sur la pérennité du rebond de lundi nL6N4760NR

** CleanSpark Inc CLSK.O : BUZZ - En baisse après une perte annuelle; les courtiers révisent leurs objectifs de cours à la baisse nL6N4760OU

** ServiceNow Inc NOW.N :

** Okta Inc OKTA.O :

** MongoDB Inc MDB.O :

** Cloudflare Inc NET.N : BUZZ - Recul des valeurs américaines liées aux logiciels, les résultats du troisième trimestre de Workday pèsent nL6N4760PK

** Ambarella Inc AMBA.O : BUZZ - Chute après des prévisions pessimistes; les courtiers abaissent leur notation nL6N4760QE

** Polestar Automotive Holding UK PLC PSNY.O : BUZZ - Chute après une perte plus importante au troisième trimestre nL6N4760PN

** HCA Healthcare Inc HCA.N : BUZZ - Argus dégrade deux fois la note de HCA à "vendre" en raison des risques réglementaires et liés aux marges nL3N47613O

** Deere & Co DE.N : BUZZ - Le titre recule après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et des prévisions annuelles pessimistes nL6N4760RL

** GoodRx Holdings Inc GDRX.O : BUZZ - Le titre recule sous le poids des perspectives de chiffre d'affaires de Pharma Direct pour 2027 nL6N4760TA

** Centuri Holdings Inc CTRI.N : BUZZ - Le titre progresse grâce à son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N4760P5

** Embraer SA EMBJ.K : BUZZ - Embraer recule alors que les États-Unis proposent un nouveau droit de douane de 10 % nL2N4760RC

** HP Inc HPQ.N : BUZZ - Bondit après la publication de chiffres d'affaires et de bénéfices encourageants au quatrième trimestre nL3N47618R