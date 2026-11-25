Les principaux indices américains ont chuté mercredi, le Nasdaq, à forte composante technologique, reculant de 4%, alors que les ventes persistantes sur les titres liés à l'IA et les nouvelles propositions américaines de droits de douane ont pesé sur le moral des investisseurs, dans un contexte de doutes croissants quant à la capacité du boom de l'IA, alimenté par l'endettement, à générer des rendements suffisants. .N

À 10h30 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 1,71% à 49.160,93 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 2,78% à 7.001,15 points, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 4,11% à 22.757,85 points.

Les trois valeurs de l’indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** HP Inc HPQ.N , en hausse de 11,1%

** Bunge Global SA BG.N , en hausse de 4,8%

** The Hershey Company HSY.N , en hausse de 3,3%

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** SanDisk Corporation SNDK.OQ , en baisse de 12,0%

** Bloom Energy Corporation BE.N , en baisse de 11,6%

** Micron Technology, Inc. MU.OQ , en baisse de 10,6%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage à la Bourse de New York (NYSE) .PG.N :

** HP Inc HPQ.N , en hausse de 11,1%

** Mogu Inc MOGU.N , en hausse de 8,0%

** Kohl's Corporation KSS.N , en hausse de 7,2%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** Lifezone Metals Ltd LZM.N , en baisse de 17,2%

** Celestica Inc. CLS.N , en baisse de 13,0%

** Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N , en baisse de 12,4%

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Neurosense Therapeutics Ltd NRSN.OQ , en hausse de 110,2%

** Aligos Therapeutics, Inc. ALGS.OQ , en hausse de 94,6%

** Erayak Power Solution Group Inc RAYA.OQ , en hausse de 53,8%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le Nasdaq .PL.O :

** VisionWave Holdings Inc VWAV.OQ , en baisse de 63,1%

** Healthcare Triangle Inc HCTI.OQ , en baisse de 61,6%

** EUDA Health Holdings Ltd EUDA.OQ , en baisse de 44,4%

** Sanof SA SNY.O : BUZZ - RBC et Barclays relèvent la note de Sanofi, l'accord avec Insmed garantissant la croissance nL6N4760I5

** Dell Technologies Inc DELL.N : BUZZ - Recul après les résultats du T3, la faiblesse du marché des PC contrebalançant la vigueur de l'IA nL6N4760IE

** Deere & Co DE.N : BUZZ - Bénéfice en hausse attendue alors que les investisseurs misent sur la demande du secteur de la construction stimulée par l’IA nL6N47514V

** Workday Inc WDAY.O : BUZZ - Le titre recule, les charges de restructuration pesant sur le résultat net du troisième trimestre nL6N4760K3

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent en pré-ouverture, prolongeant leurs récentes pertes nL6N4760LI

** Nutanix Inc NTNX.O : BUZZ - Chute après des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes, le directeur général va démissionner nL6N4760N2

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères reculent alors que l'or s'affaiblit avant la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis nL3N4760Y0

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent alors que le métal approche de son plus bas niveau depuis un an nL3N4760YS .

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** Core Scientific Inc CORZ.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA reculent alors que les investisseurs s'interrogent sur la pérennité du rebond de lundi nL6N4760NR

** CleanSpark Inc CLSK.O : BUZZ - Chute après une perte annuelle; les courtiers révisent leurs objectifs de cours à la baisse nL6N4760OU

** ServiceNow Inc NOW.N :

** Okta Inc OKTA.O :

** MongoDB Inc MDB.O :

** Cloudflare Inc NET.N : BUZZ - Recul des valeurs américaines liées aux logiciels, les résultats du T3 de Workday pèsent nL6N4760PK

** Ambarella Inc AMBA.O : BUZZ - Chute après des prévisions pessimistes; les courtiers abaissent leur notation [nL6N4760QE

** Polestar Automotive Holding UK PLC PSNY.O : BUZZ - Chute après une perte plus importante au troisième trimestre nL6N4760PN

** HCA Healthcare Inc HCA.N : BUZZ - Argus dégrade deux fois la note de HCA à “vendre” en raison des risques réglementaires et liés aux marges nL3N47613O

** Deere & Co DE.N : BUZZ - Le titre recule après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et des prévisions annuelles pessimistes nL6N4760RL

** GoodRx Holdings Inc GDRX.O : BUZZ - Le titre recule sous le poids des perspectives de chiffre d'affaires de Pharma Direct pour 2027 nL6N4760TA

** Centuri Holdings Inc CTRI.N : BUZZ - Le titre progresse grâce à son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N4760P5

** Embraer SA EMBJ.K : BUZZ - Embraer recule alors que les États-Unis proposent un nouveau droit de douane de 10% nL2N4760RC

** HP Inc HPQ.N : BUZZ - Bondit après la publication de chiffres d'affaires et de bénéfices encourageants au quatrième trimestre nL3N47618R