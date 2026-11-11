LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Fossil, Rio Tinto, Capri Holdings

Les principaux indices américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi après que les bons résultats de la société de néocloud CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses excessives en IA. .N

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Bond de l'action après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, objectif de rentabilité en 2028 nL3N46S0M4

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - "Une bonne nouvelle pour le secteur de l’IA": les résultats de CoreWeave stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL6N46S0KU

** Mercury Systems Inc MRCY.O : BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a relevé sa note à "surpondérer" nL3N46S0RT

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O : BUZZ - Les résultats de CoreWeave font grimper les valeurs liées à l’IA nL6N46S0NH

** Neuronetics Inc STIM.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions à prix très réduit de 30 millions de dollars nL6N46S0Q6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères remontent alors que l'or se remet de la vague de ventes nL3N46S0T8

** Prime Medicine Inc PRME.O : BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 125 millions de dollars nL6N46S0R3

** Talen Energy Corp TLN.O : BUZZ - Hausse grâce à un contrat de vente de capacité à long terme nL3N46S0UC

** Fossil Inc FOSL.O : BUZZ - Rebond suite à de solides résultats et des prévisions annuelles optimistes nL6N46S0RP

** EPR Properties EPR.N : BUZZ - Recul suite à l'annonce d'un financement par emprunt convertible de 500 millions de dollars nL6N46S0SC

** Capri Holdings Ltd CPRI.N : BUZZ - Recul après la nomination d'un nouveau directeur général nL6N46S0SB

** Hagerty Inc HGTY.N : BUZZ - Chute alors qu'un actionnaire cède ses titres dans le cadre d'une offre secondaire portée à 148,5 millions de dollars nL6N46S0TK

** Satellogic Inc SATL.O : BUZZ - Le titre bondit grâce à de solides résultats du troisième trimestre nL6N46S0T4

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** CNX Resources Corp CNX.N :

** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs pétrolières progressent après l'annonce par l'Iran qu'aucun matériau nucléaire ne quittera le pays nL4N42A14W

** Rio Tinto Ltd RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les sociétés minières de cuivre en hausse alors que le métal rouge rebondit grâce à l'amélioration du sentiment du marché nL3N46S0ZZ