LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Fossil, Rio Tinto, Capri Holdings

Les principaux indices américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi après que les bons résultats de la société de néocloud CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses excessives en IA. .N
** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Bond de l'action après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, objectif de rentabilité en 2028 nL3N46S0M4
** STMicroelectronics NV STM.N :
** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - "Une bonne nouvelle pour le secteur de l’IA": les résultats de CoreWeave stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL6N46S0KU
** Mercury Systems Inc MRCY.O : BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a relevé sa note à "surpondérer" nL3N46S0RT
** Nvidia Corp NVDA.O :
** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :
** Marvell Technology Inc MRVL.O :
** Applied Materials Inc AMAT.O : BUZZ - Les résultats de CoreWeave font grimper les valeurs liées à l’IA nL6N46S0NH
** Neuronetics Inc STIM.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions à prix très réduit de 30 millions de dollars nL6N46S0Q6
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :
** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères remontent alors que l'or se remet de la vague de ventes nL3N46S0T8
** Prime Medicine Inc PRME.O : BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 125 millions de dollars nL6N46S0R3
** Talen Energy Corp TLN.O : BUZZ - Hausse grâce à un contrat de vente de capacité à long terme nL3N46S0UC
** Fossil Inc FOSL.O : BUZZ - Rebond suite à de solides résultats et des prévisions annuelles optimistes nL6N46S0RP
** EPR Properties EPR.N : BUZZ - Recul suite à l'annonce d'un financement par emprunt convertible de 500 millions de dollars nL6N46S0SC
** Capri Holdings Ltd CPRI.N : BUZZ - Recul après la nomination d'un nouveau directeur général nL6N46S0SB
** Hagerty Inc HGTY.N : BUZZ - Chute alors qu'un actionnaire cède ses titres dans le cadre d'une offre secondaire portée à 148,5 millions de dollars nL6N46S0TK
** Satellogic Inc SATL.O : BUZZ - Le titre bondit grâce à de solides résultats du troisième trimestre nL6N46S0T4
** ExxonMobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** CNX Resources Corp CNX.N :
** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs pétrolières progressent après l'annonce par l'Iran qu'aucun matériau nucléaire ne quittera le pays nL4N42A14W
** Rio Tinto Ltd RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les sociétés minières de cuivre en hausse alors que le métal rouge rebondit grâce à l'amélioration du sentiment du marché nL3N46S0ZZ(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer