LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Elf Beauty, Albemarle, Revolution

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé jeudi, les valeurs liées aux puces électroniques et aux centres de données restant sous pression, tandis que les contrats sur le S&P 500 sont restés pratiquement inchangés après la forte hausse enregistrée lors de la dernière séance, suite à la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

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** Redwire Corp RDW.N :

BUZZ - En recul, le chiffre d’affaires du T3, inférieur aux attentes, éclipse un carnet de commandes en pleine expansion

nL3N46M0P4

** Fair Issac Corp FICO.N :

BUZZ - Subit un nouveau coup après des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre nL3N46M0PV

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Recul après des résultats inférieurs aux attentes et un changement dans les indicateurs d'audience nL3N46M0PB

** Elf Beauty Inc ELF.N :

BUZZ - La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'ensemble de l'année; le cours de l'action progresse nL6N46M0SN

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - En hausse grâce aux prix du lithium qui ont permis de dépasser les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre nL3N46M0SB

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires décevantes nL3N46M0U1

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - En hausse grâce au lancement "épique" d'un médicament contre le cancer du pancréas nL3N46M0U4

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Newmont Corp NEM.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or atteignent leur plus haut niveau depuis deux semaines nL6N46M0RM

** Le groupe Cigna CI.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL3N46M0WL