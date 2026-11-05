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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Elf Beauty, Albemarle, Revolution
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé jeudi, les valeurs liées aux puces électroniques et aux centres de données restant sous pression, tandis que les contrats sur le S&P 500 sont restés pratiquement inchangés après la forte hausse enregistrée lors de la dernière séance, suite à la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

.N

** Redwire Corp RDW.N :

BUZZ - En recul, le chiffre d’affaires du T3, inférieur aux attentes, éclipse un carnet de commandes en pleine expansion

nL3N46M0P4

** Fair Issac Corp FICO.N :

BUZZ - Subit un nouveau coup après des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre nL3N46M0PV

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Recul après des résultats inférieurs aux attentes et un changement dans les indicateurs d'audience nL3N46M0PB

** Elf Beauty Inc ELF.N :

BUZZ - La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'ensemble de l'année; le cours de l'action progresse nL6N46M0SN

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - En hausse grâce aux prix du lithium qui ont permis de dépasser les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre nL3N46M0SB

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires décevantes nL3N46M0U1

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - En hausse grâce au lancement "épique" d'un médicament contre le cancer du pancréas nL3N46M0U4

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Newmont Corp NEM.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or atteignent leur plus haut niveau depuis deux semaines nL6N46M0RM

** Le groupe Cigna CI.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL3N46M0WL

Valeurs associées

ALBEMARLE
95,190 USD NYSE +5,53%
ELF BEAUTY
113,790 USD NYSE +2,08%
EXPEDIA GROUP
315,8800 USD NASDAQ +10,54%
FAIR ISAAC
703,090 USD NYSE -2,92%
GOLD FIELDS SP ADR
36,750 USD NYSE +6,31%
HARMONY GOLD SP ADR
16,420 USD NYSE +8,60%
KINROSS GOLD
21,420 USD NYSE +7,64%
NEWMONT
118,150 USD NYSE +9,96%
REDWIRE
7,715 USD NYSE -5,10%
REVOLUTION MEDIC
199,7000 USD NASDAQ +2,82%
SNAP-A
5,910 USD NYSE +5,54%
THE CIGNA
305,420 USD NYSE +3,41%
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