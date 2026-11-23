Les contrats à terme sur le Nasdaq ont bondi de plus de 6 % lundi après l'annonce par Nvidia de la décision de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général. .N
** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : BUZZ - Chute après le rejet par la FDA d'un traitement contre la myopathie de Duchenne nL6N4740FS
** Enphase Energy Inc ENPH.O : BUZZ - En hausse après une réduction de 12 % de ses effectifs nL6N4740GR
** Newmont Corp NEM.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Kinross Gold Corp KGC.N :
** Royal Gold Inc RGLD.O :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que la remontée du dollar marque une pause nL3N4740K6
** Dollar General Corp DG.N : BUZZ - Piper Sandler relève la note de Dollar General à "surpondérer"; le titre progresse nL6N4740H0
** Zscaler Inc ZS.O : BUZZ - Le titre bondit après l’annonce du rachat de CrowdStrike pour 43,9 milliards de dollars nL6N4740I2
** Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BUZZ - BMO abaisse la note de Mid-America Apartment à "en ligne avec le marché" et met en garde contre des freins à la croissance nL3N4740MS
** Anthropic PBC ANT.O :
** Nvidia Corp NVDA.O :
** Sandisk Corp SNDK.O :
** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent après la chute de la semaine précédente nL6N4740J2
** Capital One Financial Corp COF.N :
** Synchrony Financial SYF.N :
** Bread Financial Holdings Inc BFH.N : BUZZ - Le risque lié au plafonnement des cartes de crédit est bien réel, mais la législation reste incertaine, selon Wells Fargo nL6N45E13F
** DoorDash Inc DASH.O : BUZZ - Hausse après l'obtention d'un financement pour l'opération Instacart en cours nL6N4710T7
** Amazon.com Inc AMZN.O :
** Microsoft Corp MSFT.O :
** Oracle Corp ORCL.N :
** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA récupèrent leurs pertes alors que les investisseurs font abstraction de la chute des marchés de la semaine dernière nL6N4740KX
** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BUZZ - Le titre bondit après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire nL3N4740Q6
** International Paper Co : BUZZ - Le conseil d'administration approuve la scission de la division emballage pour la zone EMEA, le titre progresse nL6N4740LB
** IQVIA Holdings Inc IQV.N : BUZZ - Le titre progresse après l'acquisition de Quotient Sciences nL6N4710QD
** Lazard Inc LAZ.N : BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Lazard à "surpondérer" en prévision d’une forte croissance des revenus liés au conseil nL3N46Y1WX
** UnitedHealth Group Inc UNH.N :
** CVS Health Corp CVS.N :
** Humana Inc HUM.N :
** Centene Corp CNC.N :
BUZZ - Les assureurs santé américains reculent alors qu’une proposition du CMS menace les primes versées au titre du programme Medicare Advantage nL3N4740R1
** EagleRock Land LLC EROK.N : BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une transaction de 3 milliards de dollars avec Texas Pacific Land nL6N4740M0
** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : BUZZ - Citi lance la couverture de Recursion avec une recommandation "acheter"; le titre progresse nL3N4740T1
** Evercore Inc EVR.N : BUZZ - En hausse; Morgan Stanley relève la note du titre à "surpondérer" nL3N4740OT
** Invivyd Inc IVVD.O : BUZZ - En hausse après que l’anticorps préventif contre la COVID-19 a atteint ses objectifs lors d’une étude de phase avancée nL3N4740U4
** Arcus Biosciences Inc RCUS.N : BUZZ - Le titre recule après l'arrêt d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer du pancréas nL3N4740VP(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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