Les contrats à terme sur le Nasdaq ont bondi de plus de 6 % lundi après l'annonce par Nvidia de la décision de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général. .N

** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : BUZZ - Chute après le rejet par la FDA d'un traitement contre la myopathie de Duchenne nL6N4740FS

** Enphase Energy Inc ENPH.O : BUZZ - En hausse après une réduction de 12 % de ses effectifs nL6N4740GR

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Royal Gold Inc RGLD.O :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que la remontée du dollar marque une pause nL3N4740K6

** Dollar General Corp DG.N : BUZZ - Piper Sandler relève la note de Dollar General à "surpondérer"; le titre progresse nL6N4740H0

** Zscaler Inc ZS.O : BUZZ - Le titre bondit après l’annonce du rachat de CrowdStrike pour 43,9 milliards de dollars nL6N4740I2

** Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BUZZ - BMO abaisse la note de Mid-America Apartment à "en ligne avec le marché" et met en garde contre des freins à la croissance nL3N4740MS

** Anthropic PBC ANT.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent après la chute de la semaine précédente nL6N4740J2

** Capital One Financial Corp COF.N :

** Synchrony Financial SYF.N :

** Bread Financial Holdings Inc BFH.N : BUZZ - Le risque lié au plafonnement des cartes de crédit est bien réel, mais la législation reste incertaine, selon Wells Fargo nL6N45E13F

** DoorDash Inc DASH.O : BUZZ - Hausse après l'obtention d'un financement pour l'opération Instacart en cours nL6N4710T7

** Amazon.com Inc AMZN.O :

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Oracle Corp ORCL.N :

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA récupèrent leurs pertes alors que les investisseurs font abstraction de la chute des marchés de la semaine dernière nL6N4740KX

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BUZZ - Le titre bondit après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire nL3N4740Q6

** International Paper Co : BUZZ - Le conseil d'administration approuve la scission de la division emballage pour la zone EMEA, le titre progresse nL6N4740LB

** IQVIA Holdings Inc IQV.N : BUZZ - Le titre progresse après l'acquisition de Quotient Sciences nL6N4710QD

** Lazard Inc LAZ.N : BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Lazard à "surpondérer" en prévision d’une forte croissance des revenus liés au conseil nL3N46Y1WX

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** CVS Health Corp CVS.N :

** Humana Inc HUM.N :

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - Les assureurs santé américains reculent alors qu’une proposition du CMS menace les primes versées au titre du programme Medicare Advantage nL3N4740R1

** EagleRock Land LLC EROK.N : BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une transaction de 3 milliards de dollars avec Texas Pacific Land nL6N4740M0

** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : BUZZ - Citi lance la couverture de Recursion avec une recommandation "acheter"; le titre progresse nL3N4740T1

** Evercore Inc EVR.N : BUZZ - En hausse; Morgan Stanley relève la note du titre à "surpondérer" nL3N4740OT

** Invivyd Inc IVVD.O : BUZZ - En hausse après que l’anticorps préventif contre la COVID-19 a atteint ses objectifs lors d’une étude de phase avancée nL3N4740U4

** Arcus Biosciences Inc RCUS.N : BUZZ - Le titre recule après l'arrêt d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer du pancréas nL3N4740VP