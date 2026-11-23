Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont fortement rebondi lundi, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs liées à l'IA après que la forte correction de la semaine dernière a fait basculer le S&P 500 et le Dow Jones en territoire de correction. .N

** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : BUZZ - Chute après le rejet par la FDA d’un traitement contre la myopathie de Duchenne nL6N4740FS

** Enphase Energy Inc ENPH.O : BUZZ - En hausse après une réduction de 12% de ses effectifs nL6N4740GR

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Royal Gold Inc RGLD.O :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que la remontée du dollar marque une pause nL3N4740K6

** Dollar General Corp DG.N : BUZZ - Piper Sandler relève la note de Dollar General à "surpondérer"; le titre progresse nL6N4740H0

** Zscaler Inc ZS.O : BUZZ - Le titre bondit après l’annonce du rachat de CrowdStrike pour 43,9 milliards de dollars nL6N4740I2

** Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BUZZ - BMO abaisse la note de Mid-America Apartment à "en ligne avec le marché" et met en garde contre des freins à la croissance nL3N4740MS

** Anthropic PBC ANT.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent après la chute de la semaine précédente nL6N4740J2

** Capital One Financial Corp COF.N :

** Synchrony Financial SYF.N :

** Bread Financial Holdings Inc BFH.N : BUZZ - Le risque lié au plafonnement des cartes de crédit est bien réel, mais la législation reste incertaine, selon Wells Fargo nL6N45E13F