Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont fortement rebondi lundi, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs liées à l'IA après que la forte correction de la semaine dernière a fait basculer le S&P 500 et le Dow Jones en territoire de correction. .N
** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : BUZZ - Chute après le rejet par la FDA d’un traitement contre la myopathie de Duchenne nL6N4740FS
** Enphase Energy Inc ENPH.O : BUZZ - En hausse après une réduction de 12% de ses effectifs nL6N4740GR
** Newmont Corp NEM.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Kinross Gold Corp KGC.N :
** Royal Gold Inc RGLD.O :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que la remontée du dollar marque une pause nL3N4740K6
** Dollar General Corp DG.N : BUZZ - Piper Sandler relève la note de Dollar General à "surpondérer"; le titre progresse nL6N4740H0
** Zscaler Inc ZS.O : BUZZ - Le titre bondit après l’annonce du rachat de CrowdStrike pour 43,9 milliards de dollars nL6N4740I2
** Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BUZZ - BMO abaisse la note de Mid-America Apartment à "en ligne avec le marché" et met en garde contre des freins à la croissance nL3N4740MS
** Anthropic PBC ANT.O :
** Nvidia Corp NVDA.O :
** Sandisk Corp SNDK.O :
** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent après la chute de la semaine précédente nL6N4740J2
** Capital One Financial Corp COF.N :
** Synchrony Financial SYF.N :
** Bread Financial Holdings Inc BFH.N : BUZZ - Le risque lié au plafonnement des cartes de crédit est bien réel, mais la législation reste incertaine, selon Wells Fargo nL6N45E13F(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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