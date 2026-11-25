Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de plus de 2 % mercredi, les ventes persistantes sur les titres liés à l'IA et les informations faisant état de nouveaux droits de douane américains potentiels ayant pesé sur le moral des investisseurs à l'approche de la publication de données cruciales sur l'inflation, susceptibles de donner des indications sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. .N

** Sanofi SA SNY.O : BUZZ - RBC et Barclays relèvent la note de Sanofi, l’accord avec Insmed garantissant la croissance nL6N4760I5

** Dell Technologies Inc DELL.N : BUZZ - Recul après les résultats du troisième trimestre, la faiblesse du marché des PC contrebalançant la vigueur de l’IA nL6N4760IE

** Deere & Co DE.N : BUZZ - Bénéfice en hausse attendue alors que les investisseurs misent sur une demande dans le secteur de la construction stimulée par l’IA nL6N47514V

** Workday Inc WDAY.O : BUZZ - Le titre recule, les charges de restructuration pesant sur le résultat net du troisième trimestre nL6N4760K3

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent en pré-ouverture, prolongeant leurs récentes pertes nL6N4760LI

** Nutanix Inc NTNX.O : BUZZ - Chute après des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes, le directeur général va démissionner nL6N4760N2

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères reculent alors que l'or s'affaiblit avant la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis nL3N4760Y0

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent alors que le métal approche de son plus bas niveau depuis un an nL3N4760YS

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** Core Scientific Inc CORZ.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA reculent alors que les investisseurs s'interrogent sur la pérennité du rebond de lundi nL6N4760NR