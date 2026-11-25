Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de plus de 2 % mercredi, les ventes persistantes sur les titres liés à l'IA et les informations faisant état de nouveaux droits de douane américains potentiels ayant pesé sur le moral des investisseurs à l'approche de la publication de données cruciales sur l'inflation, susceptibles de donner des indications sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. .N
** Sanofi SA SNY.O : BUZZ - RBC et Barclays relèvent la note de Sanofi, l’accord avec Insmed garantissant la croissance nL6N4760I5
** Dell Technologies Inc DELL.N : BUZZ - Recul après les résultats du troisième trimestre, la faiblesse du marché des PC contrebalançant la vigueur de l’IA nL6N4760IE
** Deere & Co DE.N : BUZZ - Bénéfice en hausse attendue alors que les investisseurs misent sur une demande dans le secteur de la construction stimulée par l’IA nL6N47514V
** Workday Inc WDAY.O : BUZZ - Le titre recule, les charges de restructuration pesant sur le résultat net du troisième trimestre nL6N4760K3
** Nvidia Corp NVDA.O :
** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :
** Intel Corp INTC.O :
** Broadcom Inc AVGO.O :
BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent en pré-ouverture, prolongeant leurs récentes pertes nL6N4760LI
** Nutanix Inc NTNX.O : BUZZ - Chute après des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes, le directeur général va démissionner nL6N4760N2
** Newmont Corp NEM.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les valeurs aurifères reculent alors que l'or s'affaiblit avant la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis nL3N4760Y0
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent alors que le métal approche de son plus bas niveau depuis un an nL3N4760YS
** CoreWeave Inc CRWV.O :
** IREN Ltd IREN.O :
** Nebius Group NV NBIS.O :
** Core Scientific Inc CORZ.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA reculent alors que les investisseurs s'interrogent sur la pérennité du rebond de lundi nL6N4760NR(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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