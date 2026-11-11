LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-CoreWeave, Mercury Systems, Talen Energy

Les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont rebondi mercredi, après que les solides résultats de CoreWeave, société de néocloud en difficulté, ont permis aux investisseurs de faire abstraction des craintes liées à des dépenses excessives en matière d’IA. .N

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Bond après des revenus supérieurs aux attentes au T3, vise la rentabilité en 2028 nL3N46S0M4

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - "Une bonne nouvelle pour le secteur de l’IA": les résultats de CoreWeave stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL6N46S0KU

** Mercury Systems Inc MRCY.O : BUZZ - En hausse après que J.P.Morgan a relevé sa note à "surpondérer" nL3N46S0RT

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O : BUZZ - Les résultats de CoreWeave font grimper les valeurs liées à l’IA nL6N46S0NH

** Neuronetics Inc STIM.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions à prix très réduit de 30 millions de dollars nL6N46S0Q6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que l'or se remet de la vague de ventes nL3N46S0T8

** Prime Medicine Inc PRME.O : BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 125 millions de dollars nL6N46S0R3

** Talen Energy Corp TLN.O : BUZZ - Hausse grâce à un contrat de vente de capacité à long terme nL3N46S0UC