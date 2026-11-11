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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-CoreWeave, Mercury Systems, Talen Energy
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 13:17

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Les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont rebondi mercredi, après que les solides résultats de CoreWeave, société de néocloud en difficulté, ont permis aux investisseurs de faire abstraction des craintes liées à des dépenses excessives en matière d’IA. .N

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Bond après des revenus supérieurs aux attentes au T3, vise la rentabilité en 2028 nL3N46S0M4

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - "Une bonne nouvelle pour le secteur de l’IA": les résultats de CoreWeave stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL6N46S0KU

** Mercury Systems Inc MRCY.O : BUZZ - En hausse après que J.P.Morgan a relevé sa note à "surpondérer" nL3N46S0RT

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O : BUZZ - Les résultats de CoreWeave font grimper les valeurs liées à l’IA nL6N46S0NH

** Neuronetics Inc STIM.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions à prix très réduit de 30 millions de dollars nL6N46S0Q6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que l'or se remet de la vague de ventes nL3N46S0T8

** Prime Medicine Inc PRME.O : BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 125 millions de dollars nL6N46S0R3

** Talen Energy Corp TLN.O : BUZZ - Hausse grâce à un contrat de vente de capacité à long terme nL3N46S0UC

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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