LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-ConocoPhillips, Sezzle, Cardinal Health

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Le Nasdaq s'apprêtait à ouvrir en baisse jeudi, sous le poids des pertes enregistrées par les valeurs liées aux puces électroniques et aux centres de données, tandis que les marchés dans leur ensemble restaient stables après le rebond de la dernière séance, soutenu par la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat. .N

** Redwire Corp RDW.N :

BUZZ - En recul, car le chiffre d’affaires du troisième trimestre, inférieur aux attentes, éclipse le carnet de commandes en pleine expansion nL3N46M0P4

** Fair Isaac Corp FICO.N :

BUZZ - Encaisse un nouveau revers après des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre nL3N46M0PV

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Recul après des résultats inférieurs aux attentes et un changement dans les indicateurs d'audience nL3N46M0PB

** Elf Beauty Inc ELF.N :

BUZZ - La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'ensemble de l'année; le cours de l'action progresse nL6N46M0SN

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - En hausse grâce aux prix du lithium qui ont permis de dépasser les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre nL3N46M0SB

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires décevantes nL3N46M0U1

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - En hausse grâce au lancement “épique” d'un médicament contre le cancer du pancréas nL3N46M0U4

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Newmont Corp NEM.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or atteignent leur plus haut niveau depuis deux semaines nL6N46M0RM

** The Cigna Group CI.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL3N46M0WL

** Tapestry Inc TPR.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et son objectif de rachat d'actions nL6N46M0WD

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent alors que la victoire écrasante des démocrates assombrit les perspectives d'expansion de l'IA

nL6N46M0VK

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux prévisions au troisième trimestre nL3N46M0ZZ

** Sunrun Inc RUN.O :

BUZZ - Bondit après des chiffres d'affaires du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL6N46M0VW

** MercadoLibre Inc MELI.O :

BUZZ - En baisse alors que les coûts logistiques pèsent sur les marges et que les bénéfices sont en deçà des attentes

nL6N46M0WK

** Tripadvisor Inc TRIP.O :

BUZZ - Annonce le départ de son directeur général et de son directeur financier; résultats du troisième trimestre en deçà des estimations; le cours de l'action chute nL3N46M11E

** Zillow Group Inc ZG.O :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre et des prévisions décevantes nL6N46M0X7

** Molson Coors Beverage Company TAP.N :

BUZZ - Le titre recule après la révision à la baisse des prévisions annuelles nL6N46M0UY

** Canadian Natural Resources Ltd CNQ.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices supérieurs aux estimations grâce à la hausse des cours du pétrole nL3N46M13T

** Sezzle Inc SEZL.O :

BUZZ - S'envole après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles et des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N46M0Z6

** Duke Energy Corp DUK.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions nL3N46M14B

** Cardinal Health Inc CAH.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2027 nL6N46M0ZS

** Peloton Interactive Inc PTON.O :

BUZZ - En hausse grâce à de solides résultats trimestriels et à des perspectives de bénéfices optimistes nL3N46M15O

** Janus Living Inc JAN.N :

BUZZ - En baisse après l'augmentation de sa levée de fonds à 748 millions de dollars nL6N46M10D

** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - En hausse après un trimestre au-delà des attentes et une révision à la hausse des prévisions nL3N46M130

** Unity Software Inc U.N :

BUZZ - En hausse après des résultats de chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions au troisième trimestre nL6N46M109

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - Les valeurs des centres de données liées à l'IA reculent alors que les démocrates s'emparent de bastions républicains nL6N46M0YO

** Annovis Bio Inc ANVS.N :

BUZZ - Chute suite à une cession d'actions de 21 millions de dollars nL6N46M11N

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - En hausse après que des accords de licence ont revu à la hausse les prévisions de chiffre d'affaires annuel

nL6N46M10S

** Advance Auto Parts Inc AAP.N :

BUZZ - Chute suite à des prévisions annuelles moroses et à des ventes trimestrielles faibles nL3N46M16Q