information fournie par Reuters • 13/11/2026 à 16:47

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cisco, Liftoff Mobile, Modine

Les principaux indices boursiers américains ont reculé vendredi, les investisseurs évaluant les répercussions potentielles du départ de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia, tandis que le recul des prix à la production en octobre n'a guère apporté de répit. .N

À 10h30 EST, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,31% à 52.134,84 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,92% à 7.522,49 points, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 1,49% à 24.988,78 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Texas Pacific Land Corporation TPL.N , en hausse de 4,5%

** STERIS plc STE.N , en hausse de 3,2%

** Domino's Pizza, Inc. DPZ.O , en hausse de 2,9%

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O , en baisse de 8,5%

** Coherent Corp. COHR.N , en baisse de 8,1%

** Dell Technologies Inc DELL.N , en baisse de 7,7%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE .PG.N :

** Newsmax Inc. NMAX.N , en hausse de 35,3%

** Modine Manufacturing Company MOD.N , en hausse de 27,2%

** HawkEye 360 Inc HAWK.N , en hausse de 18,4%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** System1, Inc. SST.N , en baisse de 58,5%

** Owlet Inc OWLT.N , en baisse de 36,5%

** LiveWire Group, Inc. LVWR.N , en baisse de 29,5%

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Onfolio Holdings Inc ONFO.O , en hausse de 186,9%

** Focus Universal Inc FCUV.O , en hausse de 87,7%

** SHF Holdings Inc SHFS.O , en hausse de 59,6%

Les trois titres du Nasdaq .PL.O ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** NeuroPace, Inc. NPCE.O , en baisse de 50,9%

** 22nd Century Group, Inc. XXII.OQ , en baisse de 38,5%

** InspireMD Inc NSPR.O , en baisse de 34,8%

** Cerebras Systems Inc CBRS.O : BUZZ – Révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel, le cours de l’action s’envole nL3N46U0W9

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** MicroStrategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies ont chuté alors que le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis plus de trois mois nL6N46U0MI

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - En route vers la plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2012, le départ de Jensen ébranlant le secteur de l'IA nL3N46U1EI

** Microsoft Corp MSFT.O : BUZZ - Le titre recule alors que la panne dure depuis plus de 12 heures nL6N46U0N6

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : BUZZ - Le titre recule après avoir annoncé une consommation de trésorerie au quatrième trimestre supérieure aux estimations nL6N46U0OE

** Cisco Systems Inc CSCO.O : BUZZ - Le titre recule après l'annonce de marges brutes en baisse au premier trimestre nL6N46U0Q5

** Modine Manufacturing Company MOD.N : BUZZ - Le titre bondit suite à des informations faisant état de négociations en vue d'un rachat par Samsung nL3N46U164

** Rezolute Inc RZLT.O : BUZZ - En hausse; le médicament contre l'hypoglycémie de la société atteint son objectif clinique nL6N46U0QL

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 2 milliards de dollars destinée à réduire la dette nL6N46U0QS

** Vir Biotechnology Inc VIR.O : BUZZ - Chute suite à une cession d'actions de 150 millions de dollars nL6N46U0RY

** Liftoff Mobile Inc LFTO.O : BUZZ - Le titre bondit après des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le quatrième trimestre nL6N46U0PN

** Palo Alto Networks Inc PANW.O : BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de KeyBanc nL3N46U1A9

** Newsmax Inc NMAX.N : BUZZ - En hausse après un bénéfice surprise au troisième trimestre nL6N46U0TM

** Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : BUZZ - En hausse après l'autorisation de la FDA pour une pompe à insuline sans tube nL3N46U1HQ