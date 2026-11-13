LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cerebras, Nvidia, Microsoft

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont affiché une évolution modérée vendredi, au terme d’une semaine marquée par la volatilité et par la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général du géant des puces électroniques Nvidia, suite à une enquête sur ses relations avec une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’espionnage pour le compte de Pékin. .N
** Cerebras Systems Inc CBRS.O : BUZZ - Révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires annuel, les actions s’envolent nL3N46U0W9
** Coinbase Global Inc COIN.O :
** Strategy Inc MSTR.O :
** Robinhood Markets Inc HOOD.O :
** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies ont chuté alors que le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis plus de trois mois nL6N46U0MI
** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - En route vers la plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2012, le départ de Jensen ébranlant le secteur de l'IA nL3N46U0YH
** Microsoft Corp MSFT.O : BUZZ - Le titre recule alors que la panne dure depuis plus de 12 heures nL6N46U0N6
** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : BUZZ - Le titre recule après l'annonce d'une consommation de trésorerie au quatrième trimestre supérieure aux estimations nL6N46U0OE
** Modine Manufacturing Co MOD.N : BUZZ - Le titre bondit après l'annonce de négociations en vue d'un rachat par Samsung nL3N46U164(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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