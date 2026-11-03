LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Apple, ON Semiconductor, Marathon Petroleum

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché un bilan mitigé mardi, alors que les cours du pétrole brut progressaient légèrement et que les marchés attendaient les résultats des élections de mi-mandat, tandis qu'Apple rejoignait la liste des géants de la tech dont les résultats n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs. .N

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Présente des prévisions de chiffre d’affaires optimistes, mais son action recule nL6N46K0CK

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - En baisse, la hausse des coûts des puces mémoire pesant sur les marges du trimestre des fêtes nL6N46K0D2

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N46K0KA

** Waters Corp WAT.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice fiscal, les résultats du troisième trimestre dépassent les attentes nL6N46K0KC

** ON Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions optimistes et à l'accord avec Ferric nL3N46K0RQ

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices supérieurs aux attentes au troisième trimestre et l'annonce de la vente de deux raffineries nL6N46K0LG