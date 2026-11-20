Les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé vendredi, les actions d’Anthropic ayant chuté après des débuts en fanfare, anéantissant ainsi l’espoir que cette introduction en bourse très médiatisée puisse stabiliser le secteur de l’IA, ébranlé par des inquiétudes liées à la croissance et aux valorisations, tandis que les signaux “hawkish” émis cette semaine par les responsables de la Réserve fédérale ont également pesé sur le sentiment des investisseurs. .N

** CME Group Inc CME.O :

** Intercontinental Exchange Inc ICE.N : BUZZ - La NSE indienne dépasse le Nasdaq et le HKEX pour figurer parmi les 5 premières places boursières en termes de capitalisation boursière nL3N4710G8

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N : BUZZ - Les valeurs européennes exposées à l’IA reculent, l’entrée en bourse d’Anthropic n’ayant pas réussi à relancer le secteur de l’IA nL5N4710FA

** Newmont Corp NEM.N :

** Royal Gold Inc RGLD.O :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent en raison des perspectives “hawkish” de la Fed nL3N4710PG

** Intuit Inc INTU.O : BUZZ - En baisse après que la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires et accepté de céder une division nL6N4710M9

** Anthropic PBC ANT.O : BUZZ - Recul après des débuts fulgurants, alors que les inquiétudes liées à l’IA persistent nL3N4710SZ

** Gap Inc GAP.N : BUZZ - En hausse grâce à la bonne performance d’Old Navy, qui a permis de dépasser les estimations de bénéfices trimestriels nL6N4710NM