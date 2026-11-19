LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Actions du secteur de l'IA, entreprises de cybersécurité, Walmart

Les principaux indices boursiers de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse après qu'Anthropic a fixé le prix de son introduction en Bourse au-dessus de la fourchette annoncée, alimentant ainsi les attentes d'un début en Bourse prometteur et améliorant le sentiment à l'égard des valeurs liées à l'IA après une chute brutale. .N

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Sandisk Corp SNDK.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l’IA progressent à l’approche du début en Bourse d’Anthropic nL6N4700NV

** Evotec SE EVO.O : BUZZ - En hausse après l'acceptation d'une deuxième demande d'autorisation de développement clinique (IND) par la FDA dans le cadre de son partenariat avec Bristol Myers Squibb nL5N4700FW

** Palo Alto Networks Inc PANW.O : BUZZ - En hausse après le relèvement de ses prévisions annuelles; va acquérir Applied Compute nL3N4700TI

** Amazon.com Inc AMZN.O :

** Alphabet Inc AMZN.O :

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Les investisseurs d'Anthropic en hausse à l'approche du début en Bourse historique de cette entreprise spécialisée dans l'IA nL3N4700U2

** Anthropic PBC ANT.O : BUZZ - Elle reçoit des notes optimistes des courtiers avant son introduction en Bourse nL3N47019Q

** Walmart Inc WMT.O : BUZZ - Le titre progresse après que le distributeur a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N4700QA

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

** Okta Inc OKTA.O :

** Cloudflare Inc NET.N :

** Fortinet Inc FTNT.O : BUZZ - Les valeurs des entreprises de cybersécurité progressent après le relèvement des prévisions de chiffre d'affaires annuel de Palo Alto nL6N4700ML

** Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : BUZZ - Chute suite à une vente d'actions de 150 millions de dollars à une forte décote nL6N4700RD

** NetEase Inc NTES.O : BUZZ - Chute après des résultats du troisième trimestre en deçà des attentes nL6N4700QL

** Everpure Inc P.N : BUZZ - En hausse après le relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 nL6N46Z19R

** Bath & Body Works Inc BBWI.N : BUZZ - En baisse après avoir prévu une baisse des ventes trimestrielles plus importante que prévu nL6N4700PH

** Hyster-Yale Inc HY.N : BUZZ - Se stabilise après le relèvement du montant de son émission d'obligations convertibles de 135 millions de dollars nL6N4700TO

** Manchester United PLC MANU.N : BUZZ - Le titre recule après l'annonce d'une perte trimestrielle plus importante que prévu nL6N4700TP

** HF Sinclair Corp DINO.N : BUZZ - Nomme le directeur financier de Golden Pass LNG en tant que directeur financier; le cours de l'action progresse nL3N47019X

** Williams-Sonoma Inc WSM.N : BUZZ - Chute après que la société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4700W4