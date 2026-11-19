Les principaux indices boursiers de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse après qu'Anthropic a fixé le prix de son introduction en Bourse au-dessus de la fourchette annoncée, alimentant ainsi les attentes d'un début en Bourse prometteur et améliorant le sentiment à l'égard des valeurs liées à l'IA après une chute brutale. .N
** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :
** Broadcom Inc AVGO.O :
** Western Digital Corp WDC.O :
** Sandisk Corp SNDK.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l’IA progressent à l’approche du début en Bourse d’Anthropic nL6N4700NV
** Evotec SE EVO.O : BUZZ - En hausse après l'acceptation d'une deuxième demande d'autorisation de développement clinique (IND) par la FDA dans le cadre de son partenariat avec Bristol Myers Squibb nL5N4700FW
** Palo Alto Networks Inc PANW.O : BUZZ - En hausse après le relèvement de ses prévisions annuelles; va acquérir Applied Compute nL3N4700TI
** Amazon.com Inc AMZN.O :
** Alphabet Inc AMZN.O :
** Microsoft Corp MSFT.O :
** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Les investisseurs d'Anthropic en hausse à l'approche du début en Bourse historique de cette entreprise spécialisée dans l'IA nL3N4700U2
** Anthropic PBC ANT.O : BUZZ - Elle reçoit des notes optimistes des courtiers avant son introduction en Bourse nL3N47019Q
** Walmart Inc WMT.O : BUZZ - Le titre progresse après que le distributeur a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N4700QA
** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :
** Okta Inc OKTA.O :
** Cloudflare Inc NET.N :
** Fortinet Inc FTNT.O : BUZZ - Les valeurs des entreprises de cybersécurité progressent après le relèvement des prévisions de chiffre d'affaires annuel de Palo Alto nL6N4700ML
** Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : BUZZ - Chute suite à une vente d'actions de 150 millions de dollars à une forte décote nL6N4700RD
** NetEase Inc NTES.O : BUZZ - Chute après des résultats du troisième trimestre en deçà des attentes nL6N4700QL
** Everpure Inc P.N : BUZZ - En hausse après le relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 nL6N46Z19R
** Bath & Body Works Inc BBWI.N : BUZZ - En baisse après avoir prévu une baisse des ventes trimestrielles plus importante que prévu nL6N4700PH
** Hyster-Yale Inc HY.N : BUZZ - Se stabilise après le relèvement du montant de son émission d'obligations convertibles de 135 millions de dollars nL6N4700TO
** Manchester United PLC MANU.N : BUZZ - Le titre recule après l'annonce d'une perte trimestrielle plus importante que prévu nL6N4700TP
** HF Sinclair Corp DINO.N : BUZZ - Nomme le directeur financier de Golden Pass LNG en tant que directeur financier; le cours de l'action progresse nL3N47019X
** Williams-Sonoma Inc WSM.N : BUZZ - Chute après que la société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4700W4(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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