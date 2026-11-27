Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse, les titres liés à l'IA, qui ont été malmenés, regagnant du terrain

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi, le Nasdaq étant en passe de surperformer alors que les investisseurs, de retour après les vacances de Thanksgiving , se ruaient à nouveau sur les actions liées à l'IA , qui avaient été malmenées.

Les actions américaines ont connu de fortes fluctuations cette semaine, le retour de Jensen Huang en tant que directeur général de Nvidia NVDA.O et la brève chute d’Anthropic ANT.O sous son prix d’introduction en Bourse ayant accentué la volatilité du secteur de l’IA.

Les investisseurs ont oscillé entre la recherche de bonnes affaires après une forte correction et les inquiétudes liées à la flambée des coûts, à l’endettement élevé et à la question de savoir si ces investissements génèrent des rendements suffisants.

«(Les investisseurs) ont estimé que la vague de ventes observée vendredi dernier était exagérée. À partir de là, on pourrait assister à une remontée plus régulière », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

Malgré ces turbulences, le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtent à enregistrer leur meilleure semaine depuis avril et août respectivement, tandis que l’indice Dow Jones des valeurs vedettes est en passe de connaître sa meilleure semaine depuis avril 2025.

Toutefois, ces gains n’ont guère suffi à effacer les pertes enregistrées en novembre. Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtent à connaître leur pire mois de novembre depuis 2008, sous la pression des inquiétudes liées à un durcissement de la réglementation en matière d’intelligence artificielle à la suite de la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, ainsi que des anticipations d’une politique monétaire qui resterait restrictive.

Les investisseurs évaluent également l’impact des nouveaux droits de douane proposés par l’administration Trump sur les importations en provenance de 14 partenaires commerciaux, annoncés mercredi .

Les opérateurs anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en décembre, après que les données publiées cette semaine ont montré que l’économie américaine avait progressé beaucoup plus rapidement que prévu initialement au troisième trimestre et que l’inflation s’était encore accélérée en octobre.

Les trois principaux indices sont entrés en correction technique ce mois-ci, le Nasdaq 100 .NDX ayant à un moment donné chuté de près de 20 % par rapport à son plus haut niveau d’octobre.

À 8 h 25 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 711 points, soit 1,42 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 118,25 points, soit 1,64 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 603 points, soit 2,31 %.

Nvidia, au cœur de l’essor de l’IA, a gagné 2,3 % dans les échanges avant l’ouverture, même si le titre restait à plus de 37 % en dessous de son plus haut historique atteint en octobre, sur la base de sa dernière clôture.

D'autres fabricants de puces, qui avaient été malmenés ce mois-ci, ont également rebondi : AMD AMD.O a grimpé de 4,4 % et Broadcom AVGO.O a gagné 3,6 %.

Les géants de l’IA Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et Oracle ORCL.N ont progressé de 1,9 % à 3,8 %.

Les entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont progressé respectivement de 5,4 % et 6 ,9 %. D'autres bénéficiaires de l'IA, notamment la société de stockage de données Sandisk SNDK.O , le fabricant de produits optiques Lumentum < LITE.O> et le fabricant de serveurs Dell DELL.N , ont également progressé.

Les sociétés minières d’or et d’argent ont rebondi, les cours des métaux précieux s’étant redressés après plusieurs séances difficiles. Newmont NEM.N a gagné 4,4 % , tandis que l’ETF Global X Silver Miners SIL.P a progressé de 5,2 %.

Altria MO.N a reculé de 2,5 % après que le fabricant américain des cigarettes Marlboro a déclaré qu’il envisageait une offre d’achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands IMB.L et qu’il discutait d’un accord portant sur une partie des activités du groupe britannique de tabac avec une autre partie.

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a chuté de 8,1 % après que la Food and Drug Administration américaine a prolongé jusqu’à trois mois son examen du médicament de la société destiné au traitement des maladies rénales.

Les volumes de transactions pourraient être faibles après le jour férié de Thanksgiving de jeudi, les marchés boursiers américains n'étant ouverts que pendant une demi-journée vendredi.