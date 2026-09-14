Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse, l'inquiétude liée à l'IA pesant sur Nvidia et les fabricants de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,42%, S&P 500 -0,67%, Nasdaq -1,62%

* Les fabricants de puces sont en baisse, tandis que les valeurs du secteur des logiciels progressent

* Les géants de l'IA appellent à un ralentissement du développement des modèles

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse lundi,plombés par une vague de ventes sur les grandes valeurs de l'IA après que des dirigeants américains de premier plan ont évoqué des risques liés à la sécurité et appelé à un ralentissement du développementde l'intelligence artificielle.

L'action de Nvidia NVDA.O a chuté de 2,5% en pré-ouverture, tandis que celle d'Amazon AMZN.O , l'un des "Magnificent Seven", a perdu environ 1%.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises du secteur de l’intelligence artificielle à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles. Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont déclaré partager l’avis de M. Amodei.

Les baisses enregistrées reflètent un refroidissement de l’enthousiasme, alors que la course effrénée au développement de modèles d’IA toujours plus performants cède la place à une réévaluation plus lucide.

Les milliards de dollars investis dans l’IA ont alimenté une hausse stratosphérique de certaines valeurs technologiques et des semi-conducteurs, et ont joué un rôle essentiel dans les fortes hausses des marchés boursiers ces dernières années.

À 8 h 26 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 cédaient 223 points, soit 0,42%, ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 51,25 points, soit 0,67%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 477,5 points, soit 1,62%.

Les fabricants de puces ont reculé, Intel INTC.O , AMD

AMD.O et Marvell Technology MRVL.O perdant respectivement 6,5%, 5,5% et 7,5%.

Certains investisseurs se demandaient si ce recul allait durer, compte tenu de l’absence de consensus sur la forme que prendrait le ralentissement évoqué par M. Amodei. Un ralentissement du développement de l’IA pourrait toutefois réduire les besoins en dépenses importantes dans ce domaine.

"Il s’agit probablement davantage d’un simple accroc pour les valeurs de l’IA que d’une véritable prise de conscience," a déclaré Dennis Dick, fondateur et analyste de la structure des marchés chez Triple D Trading.

Les actions des éditeurs de logiciels, qui avaient été pénalisées par les craintes que l’IA ne vienne perturber leurs activités, ont progressé. ServiceNow NOW.N , Adobe ADBE.O et Workday WDAY.O ont gagné respectivement 4,7%, 2,3% et 2,3%.

Meta META.O a progressé de plus de 2% et Alphabet

GOOGL.O a gagné 1%.

LES SCEPTIQUES REMETTENT EN QUESTION LES AVERTISSEMENTS

Les inquiétudes concernant les dangers potentiels de l’IA se sont intensifiées lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné la semaine dernière en déclarant que "les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie".

Cependant, certains investisseurs ont appelé au scepticisme face à ces prédictions apocalyptiques .

Michael Burry, connu pour ses paris gagnants contre le marché immobilier américain en 2008, a publié sur X que ces avertissements constituaient une tentative des grands acteurs du secteur d’étouffer leurs concurrents plus modestes.

Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a également remis en question la crédibilité de ces déclarations.

"Les arguments les plus solides en faveur de la prudence sont ceux qui reposent sur des preuves, et non sur la peur. Nous devons nous méfier à la fois des entreprises en place qui cherchent à protéger leur position et des prédictions optimistes concernant des résultats que personne ne peut quantifier de manière fiable," a déclaré M. Jacobsen.

Mais le recul des actions pourrait donner le ton aux marchés à l’approche d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt prévue plus tard dans la semaine, les traders anticipant une probabilité de près de 89% d’une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine, selon le FedWatch du CME.

Le moral des investisseurs était déjà affaibli après la publication, la semaine dernière, de données indiquant une accélération de l’inflation aux États-Unis .

Les cours du pétrole se négocient également à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis mai. Les contrats à terme sur le Brent LCoc1 ont progressé de plus de 3% lundi, à 108,01 dollars, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont gagné 3%, à 103,01 dollars.