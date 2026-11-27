Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi et s’orientaient vers des hausses hebdomadaires, les investisseurs étant de retour des vacances de Thanksgiving et s’étant rués sur les titres liés à l’IA, qui avaient été durement touchés .

Les actions américaines ont connu de fortes fluctuations cette semaine, le retour de Jensen Huang en tant que directeur général de Nvidia NVDA.O et la brève chute d’Anthropic ANT.O sous son cours d’introduction en bourse ayant accentué la volatilité du secteur de l’IA.

Les investisseurs ont oscillé entre la recherche de bonnes affaires après une forte correction et l’inquiétude concernant la flambée des coûts, l’ endettement élevé et la question de savoir si ces investissements génèrent des rendements suffisants.

«(Les investisseurs) ont estimé que la vague de ventes observée vendredi dernier était exagérée. À partir de là, on pourrait assister à une remontée plus régulière », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

Malgré ces turbulences, le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtent à enregistrer leur meilleure semaine depuis avril et août respectivement, tandis que l’indice Dow Jones des valeurs vedettes est en passe de connaître sa meilleure semaine depuis avril 2025.

Les fabricants de puces électroniques, qui avaient été malmenés ce mois-ci, ont regagné du terrain: Micron MU.O et Marvell MRVL.O ont chacun progressé de plus de 2 %. L’indice global des puces électroniques .SOX a grimpé de 1,3 %.

Les entreprises bénéficiant de l’IA, notamment le spécialiste du stockage de données Sandisk SNDK.O , le fabricant de produits optiques Lumentum LITE.O et le fabricant de serveurs Dell DELL.N , ont également progressé.

Les géants de l’IA ont également progressé de concert, Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et Oracle ORCL.N enregistrant des hausses comprises entre 1 % et 2,7 %.

Nvidia, qui est au cœur de l’essor de l’IA, a reculé de 1,3 %, ce qui place son titre à près de 40 % en dessous de son plus haut historique atteint en octobre.

Sur l’indice S&P 500 .SPX , tous les secteurs sauf un étaient en hausse, les valeurs des technologies de l’information .SPLRCT apportant la plus forte contribution.

À 9h43 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 361,11 points, soit 0,72%, à 50.544,06, le S&P 500 .SPX gagnait 51,78 points, soit 0,74%, à 7.235,66 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 204,05 points, soit 0,87%, à 23.789,86.

Toutefois, ces hausses n’ont guère suffi à effacer les pertes enregistrées en novembre. Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtent à connaître leur pire mois de novembre depuis 2008, sous la pression des inquiétudes liées à un durcissement de la réglementation en matière d’IA suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat et des anticipations d’une politique monétaire qui resterait restrictive.

Les opérateurs anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en décembre, après que les données publiées cette semaine ont montré que l’économie américaine avait progressé bien plus rapidement que prévu initialement au troisième trimestre et que l’inflation avait encore accéléré en octobre.

Parmi les autres titres en mouvement, les sociétés minières d’or et d’argent ont rebondi, les cours des métaux précieux s’étant redressés après plusieurs séances difficiles. Newmont NEM.N a gagné 3,6% , tandis que l’ETF Global X Silver Miners SIL.P a progressé de 4 %.

Altria MO.N a reculé de 1,8% après que le fabricant américain des cigarettes Marlboro a déclaré qu’il envisageait une offre d’achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands IMB.L et qu’il discutait d’un accord portant sur une partie des activités du groupe britannique de tabac avec une autre partie.

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a chuté de près de 10% après que la Food and Drug Administration américaine a prolongé jusqu’à trois mois son examen du médicament de la société destiné au traitement des maladies rénales.

Les volumes de transactions ont été faibles après le jour férié de Thanksgiving jeudi, les marchés boursiers américains n'ayant été ouverts que pendant une demi-journée vendredi .

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse dans un ratio de 3,47 contre 1 à la Bourse de New York (NYSE) et dans un ratio de 3,15 contre 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 5 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 22 nouveaux plus hauts et 31 nouveaux plus bas.