Les marchés boursiers à de nouveaux sommets, les taux en hausse

Semaine du 4 au 10 Novembre 2019

Bien que de nombreux analystes aient averti depuis longtemps que la hausse des marchés boursiers allait prendre fin, les actions poursuivent leur ascension, semaine après semaine. Une fois de plus, les principaux indices ont progressé significativement (S&P500 : +0.85% ; Nasdaq Composite : +1.06% ; MSCI China All Shares : +2.19% ; Nikkei : +2.37% ; MSCI EMU : +1.88%), le mouvement étant essentiellement lié aux espoirs de signature d'un premier accord commercial entre américains et chinois d'ici la fin de l'année. A première vue, les deux pays semblaient être tombés d'accord jeudi pour réduire progressivement les droits de douane imposés dans le sillage de leur guerre commerciale dévastatrice. Cependant, Donald Trump expliquait vendredi qu'un effacement complet des hausses récentes n'était pas d'actualité dans l'immédiat.

Sept des onze indices sectoriels S&P s'affichaient dans le vert cette semaine, les financières détenant la palme avec un bond de +2.43%, suivies par l'énergie (+2.01%), soutenue par des prix du brut faisant plus que compenser (contrats futures WTI : + 1.85%) la perte enregistrée début novembre, par les matières premières (+2%) et les valeurs industrielles (+1.85%). La tech (+1.65%) profitait également de la poursuite de l'embellie. Il faut, à ce titre, noter le rally des fabricants de puces électroniques (Qualcomm : +12.5% WTD ; Qorvo : +7.02% ; Intel : +3.68%) qui poussait l'indice Philadelphia Semiconductor à un plus haut historique de 1736.78 (+2.77% WTD).

A l'inverse, les secteurs les plus défensifs (services d'utilité publique et immobilier chutant de 3.7%, produits de consommation courante abandonnant 0.5%) étaient attaqués, victimes d'une plus grande appétence pour le risque et de l'augmentation des taux d'intérêt.

Ainsi, le rendement du 10 ans américain finissait à 1.94% contre 1.73% la semaine dernière, soit le plus fort rebond hebdomadaire sur un mois. Le rendement des bons du Trésor à 3 mois restait pratiquement inchangé à 1.55%, progressant seulement de 3bps, renforçant ainsi la pentification de la courbe des taux. Simultanément, le rendement du 10 ans allemand remontait lui aussi, de -0.38% à -0.26%.

Dans le même temps et sans surprise, les obligations d'entreprises les moins risquées accusaient le coup (IG: -1.19% aux Etats-Unis, -0.38% en Europe), alors que les titres à haut rendement réussissaient à se maintenir en territoire positif (+0.13% aux Etats-Unis, +0.44% en Europe).

A l'instar des autres actifs refuges, l'or plongeait de -3.21%.

