Les marchés au vert après la bonne nouvelle sur l'inflation US

Le titre, qui a plongé de 40% avant de se figer à 33,90%, a été suspendu de la cotation à 11h02. L'entreprise, qui a par la suite lancé un programme de rachat d'actions pour 150 millions d'euros, a formulén via un communiqu, une demande à Euronext Paris la reprise de la cotation de ses actions à compter du vendredi 11 novembre 2022, à l'ouverture de la bourse.

Du côté des valeurs, cette journée de jeudi a été notamment rythmé par l'effondrement boursier de Teleperformance, visé par une enquête en Colombie. Celle-ci fait suite aux révélations du Time sur le groupe français, sous-traitant du réseau social TikTok, portant sur des allégations de violation de droit des syndicats, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaire.

Toujours au rayon des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu, à 25 000 contre un consensus de 220 000 après 218 000 (révisé à 217 000) la semaine précédente.

Les prix à la consommation ont augmenté de 7,7% en octobre par rapport à octobre 2021, selon l'indice CPI. C'est moins que le rythme de 8,2% de hausse des prix en septembre sur un an et également en dessous des 7,9% qu'attendaient les analystes.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en beauté dans le sillage des performances de Wall Street après l'annonce d'un ralentissement plus important que prévu de l'inflation américaine en octobre. L’indice CAC 40 a terminé en hausse de 1,96% à 6556,83 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 3,24% à 3 848,82 points. Outre-Atlantique, le Dow Jones gagne 2,69% à 33 388 points et le Nasdaq 5,70% à 10 943 points.

