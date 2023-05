Les marchés attendent le vote sur l'accord sur la dette américaine

Les Bourses mondiales évoluent en ordre dispersé mardi, le regard tourné vers les États-Unis dans l'attente du vote au Congrès américain de l'accord trouvé pour éviter un défaut de paiement de la première puissance économique mondiale.

Wall Street a ouvert en hausse, portée par les valeurs technologiques, en particulier grâce à Nvidia dont la valorisation vient de dépasser les 1.000 milliards de dollars. Vers 13H40 GMT le S&P gagnait 0,40% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 1,14%%. Le Dow Jones reculait en revanche de 0,27%.

Les indices européens prenaient des directions différentes vers 13H40 GMT. Alors que Francfort (+0,34%), Milan (+0,32%) et Madrid (+0,34%) progressaient, les indices de Paris (-0,72%) et Londres (-0,83%) reculaient.

Les investisseurs seront attentifs aux discussions au Congrès américain sur l'accord conclu entre le président Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy pour relever le plafond de la dette des États-Unis en échange de coupes budgétaires.

L'examen de cette proposition de loi de finances aura des allures de course contre la montre car si aucun compromis n'est voté, le pays pourrait se retrouver en défaut de paiement dès le 5 juin, selon le Trésor américain.

M. McCarthy a prévu un vote à la Chambre mercredi en séance plénière. Ce sera ensuite au tour du Sénat, à majorité démocrate, de s'en saisir.

"Si cet accord est validé, les États-Unis pourront augmenter le plafond de la dette et vont devoir émettre plus de 1.000 milliards (de dollars, NDLR) de nouvelles obligations", ce qui "devrait détourner la liquidité du marché actions vers le marché de la dette et pourrait mettre à mal la tendance haussière constatée depuis le début de l'année", explique Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.

"Les conséquences fiscales de cet accord, s'il est confirmé, sont peu susceptibles de modifier les perspectives macroéconomiques de la Réserve fédérale (Fed)", souligne Gilles Moëc, chef économiste d'Axa IM.

Du côté de l'obligataire

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines se détendaient avec la baisse des craintes de défaut de paiement des États-Unis. Le rendement de la dette américaine à 10 ans était de 3,74% contre 3,80% à la clôture de lundi.

Les taux des dettes des États européens refluent également (2,38% pour le taux allemand à 10 ans, contre 2,43% à la clôture de lundi), depuis la publication d'une inflation en net ralentissement en Espagne, à 3,2% en mai sur un an.

L'euro prenait 0,21% à 1,0730 dollar pour un euro vers 13H40 GMT.

Nvidia dans la cour des très grands

Le géant des processeurs Nvidia a dépassé, à l'ouverture de la Bourse de New York, la barre des mille milliards de dollars de capitalisation boursière, porté par le boom de l'intelligence artificielle.

Le titre du groupe de Santa Clara (Californie) gagnait plus de 6% vers 13H50 GMT, après avoir pris plus de 25% la semaine dernière. Le fabricant américain, au départ spécialisé dans les cartes graphiques pour jeux vidéo, a ainsi rejoint le cercle très fermé des grosses pointures de la tech, tels que Microsoft, Apple, Alphabet et Amazon.

Une visite d'Elon Musk en Chine

Elon Musk, patron de Tesla (+5,60% à New York), s'est entretenu avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang mardi à Pékin, a fait savoir la diplomatie du pays asiatique dans un communiqué.

La Chine s'engage "à créer un environnement économique mieux orienté vers le marché, fondé sur l'État de droit et internationalisé" pour les entreprises étrangères, a déclaré M. Qin à l'entrepreneur, selon un communiqué.

Du côté des matières premières et du bitcoin

Les prix du pétrole reculaient vers 13H40 GMT. Le baril de Brent de Mer du Nord cédait 2,56% à 74,51 dollars, et le baril de WTI américain perdait 2,31%, à 70,36 dollars.

Le bitcoin gagnait 0,77% à 27.908 dollars.

bur-mgi/jvi/pta